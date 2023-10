Bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh

Công tác bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh đang được các ngành có liên quan của tỉnh, địa phương và nhà trường quan tâm thực hiện các giải pháp nhằm giảm các nguy cơ mất an toàn cũng như hạn chế tình trạng tắc nghẽn giao thông cục bộ tại các cổng trường.

Vào giờ tan học trước cổng Trường THCS Điện Biên (TP Thanh Hóa) thường xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ.

Việc phụ huynh đưa đón con đến trường bằng xe ô tô ngày càng phổ biến, trong khi hạ tầng giao thông còn hạn chế. Hằng ngày, vào giờ tan học, khu vực quanh các trường học trên địa bàn TP Thanh Hóa thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ. Ngoài ra, nhiều phụ huynh, học sinh đi xe máy, xe đạp điện ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm và chở quá số người quy định vẫn còn diễn ra khá phổ biến. Theo thống kê của Ban ATGT Thanh Hóa, các vụ tai nạn giao thông và va chạm giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng năm 2023 có hơn 80 người dưới 18 tuổi.

Để hạn chế xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến các em học sinh, sinh viên, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đã tích cực phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, chính quyền các địa phương, các nhà trường triển khai các phương án, kế hoạch nhằm bảo đảm trật tự ATGT tại các tuyến đường tập trung nhiều trường học, tại khu vực xung quanh và cổng trường. Các ngành có liên quan của tỉnh, tổ chức đoàn thể cũng tích cực tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên nghiêm túc chấp hành pháp luật ATGT ngay từ những ngày đầu bước vào năm học mới 2023-2024. Cùng với đó, nhà trường và phụ huynh nghiêm cấm triệt để việc học sinh chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông.

Bà Lại Thanh Thủy, Phó Chánh văn phòng Ban ATGT Thanh Hóa, cho biết: Nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật trật tự ATGT cho các em học sinh chấp hành tốt các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, trong tháng 10-2023, Ban ATGT tỉnh phối hợp với các lực lượng liên quan, tổ chức các buổi tuyên truyền ATGT cho các em học sinh tại các trường học trên địa bàn TP Thanh Hóa, như: Tiểu học Đông Vệ 2, THCS Điện Biên, THPT Đào Duy Từ và THCS Tây Đô (Vĩnh Lộc)... Qua đó, giáo viên, học sinh các cấp học đã được cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh thông tin về tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh, một số vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh và phổ biến các quy định của Luật Giao thông đường bộ, như: đi bộ an toàn, không được chở quá số người quy định trên các phương tiện giao thông, đội mũ bảo hiểm theo quy định, các biển báo và tín hiệu đèn giao thông; các mức phạt đối với các hành vi vi phạm quy định khi tham gia giao thông; hướng dẫn cách xử lý các tình huống giao thông; kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Thông qua công tác tuyên truyền đã giúp các em học sinh nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần phòng ngừa, kéo giảm giao thông trên địa bàn.

Bên cạnh sự vào cuộc của các ngành có liên quan của tỉnh, các nhà trường cũng tích cực tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông. Khi tham gia giao thông, các em học sinh chấp hành nghiêm túc quy định về tín hiệu giao thông đường bộ, hiệu lệnh của cảnh sát giao thông và biển báo hiệu giao thông đường bộ. Tuyệt đối các em học sinh không đu bám, đi dàn hàng ngang 3 - 4, chở vượt quá số người quy định; không vui chơi, đá bóng dưới lòng đường, lề đường; không đi, đứng, nằm, ngồi trên đường sắt, ném đất, đá hoặc các vật khác lên tàu. Các tổ chức đoàn, hội tiếp tục triển khai các mô hình “Cổng trường an toàn”, “Tủ nón bảo hiểm”... Ngoài ra, phụ huynh không giao xe, để cho các em học sinh tự điều khiển phương tiện đến trường khi chưa đủ các điều kiện theo quy định. Cùng với sự vào cuộc của các cấp chính quyền, ngành giáo dục, các nhà trường, lực lượng cảnh sát giao thông đang tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự ATGT tại các tuyến đường tập trung nhiều trường học, các khu vực cổng trường...

Bài và ảnh: Hải Đăng