Bảo đảm an ninh, an toàn tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2023

Với mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các đại biểu, Nhân dân và du khách tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn và khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2023 diễn ra tối 22-4, sáng 17-4, Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh, Công an thành phố Sầm Sơn đã đi kiểm tra phương án bảo đảm ANTT tại một số địa bàn, khu vực diễn ra Lễ kỷ niệm.

Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra phương án bảo đảm ANTT tại Quảng trường biển Sầm Sơn.

Dự kiến Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2023 sẽ thu hút rất đông Nhân dân và du khách tham gia. Do vậy, cùng với việc gấp rút hoàn thiện công tác chuẩn bị cho buổi lễ, công tác bảo đảm ANTT cũng được các cấp, các ngành và lực lượng Công an đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.

Trực tiếp kiểm tra phương án bảo đảm ANTT tại khu vực Quảng trường biển - nơi sẽ tổ chức lễ hội, sau khi nghe lãnh đạo Công an thành phố Sầm Sơn và các phòng nghiệp vụ báo cáo phương án huy động lực lượng tham gia công tác bảo đảm ANTT và phân luồng, điều tiết giao thông, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn và khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2023 là một trong những sự kiện hết sức quan trọng của tỉnh Thanh Hóa trong thu hút du khách, quảng bá du lịch, góp phần nâng cao vị thế của tỉnh. Do đó nhiệm vụ bảo đảm ANTT là hết sức quan trọng, các đơn vị cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị, lực lượng được tăng cường cần chủ động nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện và tham mưu giải quyết sớm các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để xảy ra “đột kích”, “bất ngờ” làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Đối với phương án phân luồng, bảo đảm trật tự ATGT, ngay từ chiều 22-4, dự kiến lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến Quốc lộ 47 (đoạn thành phố Thanh Hóa - Sầm Sơn), Đại lộ Nam sông Mã và các tuyến đường dẫn đến khu vực Quảng trường biển... sẽ rất đông, nguy cơ ùn tắc giao thông cục bộ dễ xảy ra. Do đó lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động Công an tỉnh và Công an thành phố Sầm Sơn cần có phương án phân luồng, điều tiết giao thông hợp lý. Phối hợp với lực lượng Biên phòng và các lực lượng làm công tác ANTT tại các phường, xã trên địa bàn thành phố Sầm Sơn thành lập các tổ, chốt tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự ATGT, trật tự công cộng.

Đồng thời, có phương án bố trí lực lượng hướng dẫn, sắp xếp phương tiện cho các đại biểu và Nhân dân về dự lễ; vừa phân luồng, phân tuyến, điều tiết giao thông, chống tai nạn và ùn tắc giao thông, vừa phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm lợi dụng lễ khai mạc để hoạt động như: tội phạm trộm cắp, móc túi, cố ý gây thương tích và các hành vi vi phạm pháp luật khác, góp phần đảm bảo ANTT, bảo vệ an toàn tuyệt đối các đoàn khách quốc tế, đại biểu và Nhân dân.

Mai Hà