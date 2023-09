Bảo đảm an ninh, an toàn công trình thủy lợi Hồ chứa nước Cửa Đạt

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị bảo đảm an ninh, an toàn công trình thủy lợi Hồ chứa nước Cửa Đạt. Dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang; Thiếu tướng Bùi Trọng Thế, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế Bộ Công an.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Công trình thủy lợi hồ chứa nước Cửa Đạt là công trình quan trọng đặc biệt, liên quan đến an ninh quốc gia, có quy mô lớn, tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hoá. Hiện Ban Quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 3 (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) được giao nhiệm vụ quản lý, khai thác, vận hành và bảo vệ hệ thống công trình thủy lợi Cửa Đạt.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì phối hợp Ban Quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 3, các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Thường Xuân triển khai thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn công trình hồ chứa nước Cửa Đạt.

Thiếu tướng Bùi Trọng Thế, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, tại công trình thủy lợi Hồ chứa nước Cửa Đạt hiện tồn tại nhiều vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn hồ đập cần được tháo gỡ, giải quyết dứt điểm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá, nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong việc quản lý, vận hành công trình, nhất là các vấn đề liên quan đến dân sinh, đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp để giải quyết trong thời gian tới.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa phát biểu tham luận tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang và Thiếu tướng Bùi Trọng Thế, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn công trình hồ chứa nước Cửa Đạt của Công an tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan.

Lãnh đạo UBND huyện Thường Xuân, Ban Quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 3 phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình, các đồng chí lãnh đạo yêu cầu các sở, ngành phải nhanh chóng triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong quá trình quản lý, khai thác công trình, vừa bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế, vừa bảo đảm an ninh, an toàn cho công trình đúng quy định pháp luật; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Bộ NN&PTNT, cấp uỷ, chính quyền địa phương trong quản lý, kiểm tra chấn chỉnh các hoạt động trong phạm vi bảo vệ, chủ động triển khai công tác bảo vệ an ninh, an toàn công trình; bảo vệ bí mật nhà nước... tuyệt đối không để xảy ra mất an ninh, an toàn công trình.

Đình Hợp