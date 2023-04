Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm "tín dụng đen"

Sáng 21-4, Công an tỉnh Thanh Hoá tổ chức Hội nghị bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”; đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể và cá nhân.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu Công an tỉnh đến điểm cầu Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tại điểm cầu trung tâm, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh dự, chỉ đạo.

Tại điểm cầu Công an cấp huyện có lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an cấp huyện; Trưởng Công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Báo cáo kết quả bước đầu về công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nêu rõ: Chỉ trong một thời gian ngắn triển khai đồng bộ, quyết liệt các hướng dẫn và chỉ đạo của Giám đốc; Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, các đơn vị Công an trong tỉnh đã đồng loạt ra quân, tấn công trấn áp mạnh đối với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”.

Đặc biệt, ngày 28-3-2023, Giám đốc Công an tỉnh đã huy động gần 2.500 CBCS các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố đồng loạt ra quân tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, tài chính trên địa bàn toàn tỉnh. Qua kiểm tra đã phát hiện, chấn chỉnh, xử lý hàng loạt sai phạm, vi phạm. Trong đó, 384 cơ sở có dấu hiệu vi phạm hành chính, phạt tiền gần 2,4 tỷ đồng.

Cùng với việc kiểm tra, xử lý các vi phạm hành chính, thời gian qua các đơn vị Công an trong tỉnh đã lập án đấu tranh, trấn áp mạnh với tội phạm “tín dụng đen”. Trong đó, đã điều tra, làm rõ và khởi tố 50 vụ, 74 bị can cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả và thành tích của các đơn vị đã đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan “tín dụng đen” thời gian qua. Đồng thời nhắc nhở, phê bình những đơn vị chưa làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến các tầng lớp Nhân dân.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu các đơn vị cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục tập trung chỉ đạo và đấu tranh trấn áp mạnh hơn nữa, không để tình hình phức tạp trở lại. Từng đơn vị, địa phương cần khẩn trương rà soát, đánh giá, nắm sát tình hình hoạt động liên quan “tín dụng đen” trên địa bàn, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Mục tiêu cao nhất là tạo sự đồng thuận xã hội và sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng, chống “tín dụng đen”.

Từ kết quả đấu tranh với “tín dụng đen”, lực lượng Công an chủ động phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền về các chính sách tín dụng, cách tiếp cận vốn vay, về phương thức, hoạt động của đối tượng cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê cũng như những hệ lụy mà “tín dụng đen” gây ra để giúp người dân cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tố giác tội phạm. Chú trọng công tác điều tra cơ bản, có kế hoạch, đối sách nghiệp vụ để chủ động đấu tranh, ngăn chặn, làm tan rã băng nhóm, tổ chức hoạt động “tín dụng đen”, không để đột xuất, bất ngờ.

Khẩn trương điều tra làm rõ các vụ án xảy ra liên quan “tín dụng đen”, nhất là các vụ án dư luận xã hội quan tâm; nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án liên quan đến hoạt động tín dụng đen”, cho vay lãi nặng. Phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đưa ra xét xử công khai, lưu động để răn đe, phòng ngừa chung.

Các đơn vị nhất là người đứng đầu phải quan tâm đúng mức đến công tác tuyên truyền. Trong đó các đơn vị cần tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền trên mạng xã hội, nền tảng số. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến từng cá nhân, hộ gia đình và các cơ quan, doanh nghiệp biết tự chủ động phòng ngừa tội phạm

Nhân dịp này, Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh đã thưởng nóng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá đường dây chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ và 2 vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Quảng Xương và thị xã Nghi Sơn.

Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 19 cá nhân có thành tích trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Thái Thanh