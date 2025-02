8 ngày nghỉ Tết, phát hiện, xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Do chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp, phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), nên trong gần 8 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cơ bản được bảo đảm ổn định, không để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ” và các vụ việc phức tạp...

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh điều tiết giao thông.

Có được kết quả trên, ngay từ rất sớm Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thị xã, thành phố tập trung lực lượng, triển khai thực hiện toàn diện các biện pháp công tác bảo đảm ANTT trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực được giao. Đồng thời, tăng cường lực lượng xuống cơ sở, nhất là các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, phối hợp với lực lượng công an xã, phường, thị trấn làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong việc tự giác chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, các đơn vị công an trong tỉnh đã duy trì nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến, sẵn sàng huy động lực lượng tham gia giải quyết, xử lý các vụ việc phức tạp về ANTT ngay từ cơ sở, góp phần bảo đảm ANTT, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phục vụ Nhân dân đi lại, mua sắm tết thuận lợi, an toàn... Riêng các lực lượng Cảnh sát giao thông; Cảnh sát cơ động và Công an các xã, phường, thị trấn đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và triển khai các phương án phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự ATGT, trật tự công cộng... nhằm kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông, đua xe trái phép.

Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ các đối tượng cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức bảo kê bán đào Tết.

Trong gần 8 ngày của kỳ nghỉ Tết, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 3 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe, kiểm định trên 20 trường hợp, tạm giữ gần 200 phương tiện; trong đó xử phạt vi phạm nồng độ cồn gần 200 trường hợp, phạt tiền hơn 800 triệu đồng.

Tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép được kiềm chế, trong đó điều tra, làm rõ một số vụ việc gây bức xúc trong dư luận xã hội. Điển hình, ngày 26/1/2025 (tức 27 Tết) Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉn đã phối hợp với Công an các huyện Quảng Xương và Triệu Sơn bắt giữ 7 đối tượng cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức bảo kê bán đào Tết tại khu vực Đại lộ CSEPD thuộc địa bàn các phường Đông Vệ, Quảng Thắng và An Hưng, thành phố Thanh Hóa, được Nhân dân hết sức khen ngợi...

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác và vận động người thân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, qua đó góp phần đảm bảo cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho mỗi nhà.

Quốc Hương