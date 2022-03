Mãi mãi ân tình

Những dấu mốc đáng nhớ - phần thưởng cao quý A.Những dấu mốc đáng nhớ - Tháng 2-1962, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU về vấn đề ra tờ báo của Đảng bộ tỉnh. - Ngày 20-3-1962, số báo Thanh Hóa đổi mới đầu tiên được xuất bản. Đến tháng 5-1966, báo Thanh Hóa đổi mới được đổi tên thành báo Thanh Hóa. - Ngày 1-1-2003, báo Thanh Hóa tăng kỳ xuất bản từ 3 kỳ lên 4 kỳ/tuần. - Ngày 1-1- 2008 báo Thanh Hóa tăng kỳ xuất bản từ 4 kỳ lên 6 kỳ/tuần. - 5-12-2005, trang thông tin điện tử báo Thanh Hóa hòa mạng Internet. Từ 1-1-2017 trở thành báo Thanh Hóa điện tử. - Từ tháng 8-2006 xuất bản báo Thanh Hóa hằng tháng. - Từ năm 2012 xuất bản Phụ trương miền núi (nay là trang Miền núi số Chủ Nhật). - Ngày 19-10-2016, Đề án đổi mới và phát triển toàn diện Báo Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa phê duyệt. - Từ tháng 1-2017, báo Thanh Hóa xuất bản số Chủ nhật 8 trang, đưa báo Thanh Hóa trở thành nhật báo. - Từ 1-1-2018, Báo Thanh Hóa hàng ngày tăng từ 4 trang lên 8 trang. - Báo Thanh Hóa hàng ngày hiện có số lượng phát hành hơn 13.000 tờ/kỳ. Từ in 4 màu các số báo đặc biệt, tiến tới duy trì in 4 màu trang 1-4 các số báo thứ 7 trong tuần và hiện nay in 4 màu trang 1-4 (trang 1-8, từ 2018) tất cả các số báo trong tuần (từ thứ hai đến chủ nhật). - Tháng 3-2021, Báo Thanh Hóa xuất bản thêm ấn phẩm Thanh Hóa cuối tuần và chuyên trang điện tử Văn hóa & Đời sống. B.Phần thưởng cao quý - Năm 1991: Huân chương Lao động hạng Ba. - Năm 1996: Huân chương Lao động hạng Nhì. - Năm 2001: Huân chương Lao động hạng Nhất. - Năm 2007: Huân chương Độc lập hạng Ba. - Năm 2012: Huân chương Độc lập hạng Nhì. - Các năm: 2011, 2018, 2022 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. - Được nhiều bộ, ban, ngành Trung ương; Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và nhiều Bằng khen cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc.