Gửi gắm niềm tin yêu

TTƯT, TS Lương Ngọc Trương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa: Báo Thanh Hóa với nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Báo Thanh Hóa đã thể hiện sự định hướng rất tích cực, giúp người dân yên tâm, tin tưởng vào hoạt động phòng, chống dịch của tỉnh. Thông tin của báo chí cơ bản đúng mực, phù hợp, không gây hoang mang, lo lắng cho người dân nhưng cũng không làm dư luận chủ quan, thờ ơ. Nhiều phóng viên đã không quản khó khăn, sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm, đến các “điểm nóng”, bám sát cơ sở, kịp thời chuyển tải thông tin về tình hình dịch bệnh, những nỗ lực của y, bác sĩ, công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh và tinh thần đoàn kết “vào cuộc” của cả hệ thống chính trị trong cuộc chiến chống dịch. Những thông tin đa dạng về các giải pháp ứng phó với dịch bệnh của Trung ương, của tỉnh Thanh Hóa; diễn biến tình hình sức khỏe của bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm COVID-19; những khuyến cáo phòng, chống dịch; những hình ảnh về sự hy sinh vất vả của lực lượng tuyến đầu chống dịch; công tác cách ly, truy vết, khoanh vùng dập dịch và điều trị bệnh nhân; công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; sự ủng hộ, chung tay phòng chống dịch của Nhân dân; công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19; việc xử lý các hành vi vi phạm việc cách ly phòng, chống dịch bệnh của các cá nhân, đơn vị… đều được đăng tải nhanh chóng, kịp thời, chính xác, chất lượng và hiệu quả trên các ấn phẩm của Báo Thanh Hóa. Nổi bật trong đó phải kể đến những bài viết có chất lượng cao, tạo ra sự lan tỏa tích cực, sâu rộng và tạo cơ sở để cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời có sự định hướng, chỉ đạo và điều chỉnh các hành vi chưa phù hợp trong công tác phòng, chống dịch tại địa phương, đơn vị, như: “Khắc phục “lỗ hổng” trong công tác phòng, chống dịch COVID-19”; “Đồng lòng, quyết tâm phòng, chống dịch bệnh”; “Hướng tới miễn dịch cộng đồng bằng “công cụ” vắc xin”; “Theo chân những người lấy mẫu xét nghiệm”; “Ý thức công dân “thời giãn cách”; “Chuyện về những “tờ giấy thông hành” qua vùng xanh - vùng đỏ”; “Thiện nguyện thời dịch bệnh: Nhân lên những nghĩa cử đẹp”; “Tinh thần thanh niên xung kích giữa tâm dịch”. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Báo Thanh Hóa xin gửi lời cảm ơn chân thành tới đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên Báo Thanh Hóa đã gắn bó, theo sát tình hình, tích cực thông tin, tuyên truyền hoạt động phòng, chống dịch COVID-19, góp phần tạo đồng thuận xã hội, nâng cao nhận thức, niềm tin của Nhân dân, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực. Nguyễn Như Diễn, Giám đốc TYM - Chi nhánh Thanh Hóa: Giúp tổ chức, doanh nghiệp kịp thời nắm bắt thông tin chính thống của tỉnh Có thể nói, Báo Thanh Hóa là tờ báo gắn liền với các hoạt động của người dân xứ Thanh. Tờ báo luôn giữ vững được vị thế là kênh thông tin chính thống, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong bối cảnh lĩnh vực báo chí phát triển mạnh mẽ như hiện nay, Báo Thanh Hóa đã kịp thời đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền trên các ấn phẩm nhằm thông tin đến bạn đọc một cách sâu rộng, hiệu quả về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - anh ninh, các lĩnh vực đời sống xã hội của tỉnh. Đặc biệt, các vấn đề thời sự; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh được báo Thanh Hóa điện tử đăng tải nhanh, chính xác, giúp người dân, doanh nghiệp, cấp ủy, chính quyền cơ sở nắm vững để có chủ trương, giải pháp áp dụng phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, doanh nghiệp. Ngoài ra, Báo Thanh Hóa đã phát hiện, tích cực tuyên truyền rộng rãi đến bạn đọc về các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, góp phần cổ vũ, biểu dương, động viên, khích lệ Nhân dân học hỏi và nhân rộng các mô hình. Chính điều này đã giúp Báo Thanh Hóa trở nên gần gũi, thân thiết hơn với bạn đọc. Đối với Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) - Chi nhánh Thanh Hóa, trong những năm hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ, phối hợp rất kịp thời, hiệu quả của các cấp ủy, chính quyền địa phương, của các cơ quan, đơn vị có liên quan, nhất là các cơ quan truyền thông đã đồng hành trong công tác tuyên truyền. Đặc biệt, Báo Thanh Hóa - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa đã sâu sát cơ sở, tuyên truyền trên các chuyên trang “Nông nghiệp - Nông thôn”, “Đời sống - Xã hội”, “Pháp luật - Đời sống”... về cách triển khai đưa nguồn vốn đến với phụ nữ nghèo, nhất là những mô hình phụ nữ vay vốn đầu tư phát triển kinh tế, mang lại nguồn thu nhập hiệu quả, không những xóa được nghèo cho gia đình mà còn tạo việc làm, thu nhập cho các hội viên phụ nữ khác. Thông qua công tác tuyên truyền trên Báo Thanh Hóa đã góp phần đưa TYM đến gần hơn với cơ sở, giúp nhiều người biết đến TYM với nhiều hoạt động hỗ trợ cho phụ nữ, hộ gia đình nghèo và thu nhập thấp ở nông thôn vay vốn khởi nghiệp; phối hợp cùng các cấp hội phụ nữ trong tỉnh hỗ trợ hội viên về khoa học - kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi; xây dựng nhà tình nghĩa, trào quà cho các đối tượng chính sách, người nghèo giúp họ vượt qua khó khăn, tự tin tham gia lao động, sản xuất vươn lên thoát nghèo bền vững. Mong rằng, thời gian tới Báo Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy tốt vị thế của một tờ báo Đảng để làm tròn vai trò “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần phục vụ hiệu quả cho công cuộc xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân nông thôn. Võ Thị Nga, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bá Thước: Kênh thông tin chính xác, kịp thời định hướng dư luận xã hội Trong hệ thống báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa luôn giữ một vị trí đặc biệt quan trọng. Những thông tin, bài viết trên các ấn phẩm của báo phản ánh kịp thời, chính xác chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, nhiều sự kiện chính trị thời sự diễn ra trong tỉnh, báo đã đưa thông tin nhanh, toàn cảnh sự kiện trước các báo Trung ương; những vấn đề nóng, mới được xã hội quan tâm, báo cũng đã thông tin chính xác, khách quan và toàn diện nhất, giúp bạn đọc có cái nhìn chân thực, đúng bản chất của sự việc, vấn đề trước những thông tin đăng tải tràn lan trên mạng xã hội. Đơn cử như, trong công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 hơn 2 năm qua, có những thời điểm, tin giả, tin sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19 lan truyền trên mạng xã hội, làm nhiễu loạn thông tin, trở thành tác nhân gây tâm lý hoang mang trong dư luận, cũng như gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch bệnh ở các địa phương. Báo Thanh Hóa sẽ là kênh lựa chọn hàng đầu để cán bộ, đảng viên và người dân tìm đọc. Bởi, những thông tin của báo được cập nhật kịp thời và có tính định hướng rõ nét về diễn biến, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cũng như các quan điểm, chỉ đạo, giải pháp phòng, chống dịch của Trung ương, của tỉnh. Báo còn chú trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, mô hình hay trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, các giải pháp nỗ lực thích ứng, phục hồi kinh tế của các địa phương, đơn vị, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tinh thần “tương thân, tương ái”, trách nhiệm cộng đồng, sẻ chia, hỗ trợ, chung sức, đồng lòng cùng nhau vượt qua đại dịch... Báo Thanh Hóa đã thực sự làm tốt vai trò cung cấp thông tin nhanh nhất, chân thực nhất những sự kiện thời sự, phản ánh sinh động đời sống xã hội, nội dung thông tin thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội. Tiếp nối truyền thống của tờ báo Đảng đã tròn 60 tuổi, tôi hy vọng các thế hệ phóng viên Báo Thanh Hóa sẽ tiếp tục nỗ lực cống hiến, đóng góp xây dựng tờ báo ngày càng phát triển vững mạnh, tiếp tục là kênh thông tin chính xác, kịp thời định hướng dư luận xã hội, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Sỹ Thành (Tổ trưởng Tổ Phóng viên - Biên tập, Trung tâm VHTT TT&DL thị xã Nghi Sơn): Báo Thanh Hóa - nơi tôi được thể hiện tình yêu quê hương Tôi còn nhớ năm 2013, khi lần đầu tiên tin của tôi gửi cộng tác được đăng trên Báo Thanh Hóa. Sau khi có báo biếu gửi về cơ quan, tôi đã đọc đi, đọc lại tin của mình viết suốt một buổi, trong một trạng thái háo hức, vì tin của tôi đã được đăng tải trên báo Đảng, được trở thành cộng tác viên của Báo Thanh Hóa. Từ đó trở đi, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của “nhà đài”, bản thân tôi luôn tích cực viết tin, bài gửi cộng tác với Báo Thanh Hóa. Có hôm, trên địa bàn huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) diễn ra sự kiện quan trọng, mặc dù đã hết giờ làm, nhưng sau khi đi khai thác thông tin về tôi vẫn cố gắng hoàn thành bài viết, lựa chọn hình ảnh để gửi kịp cho báo trong ngày. Qua từng năm, tin, bài của tôi được sử dụng trên báo ngày một nhiều, trải qua thực tiễn đã giúp tôi trưởng thành nhiều hơn trên lĩnh vực mà tôi công tác. Từ năm 2013 đến tháng 3-2022, tôi đã có trên 540 tin, bài tuyên truyền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư của thị xã và trong Khu Kinh tế Nghi Sơn được đăng tải trên 2 ấn phẩm: báo Thanh Hóa hằng ngày và báo Thanh Hóa điện tử. Mỗi tin, bài được đăng tôi lại có thêm niềm vui vì được đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào việc tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của thị xã Nghi Sơn, được quảng bá về đất và người huyện Tĩnh Gia trước kia và thị xã Nghi Sơn ngày nay - quê tôi đang trên bước đường công nghiệp hóa, đô thị hóa để người dân trong tỉnh, trong nước biết tới. Duyên may, sau hơn 8 năm gắn bó, cộng tác với Báo Thanh Hóa, tôi có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với các cô, các chú, anh chị phóng viên của Báo Thanh Hóa qua chuyện đời, chuyện nghề. Có nhiều người nói với tôi sao không chọn nghề khác mà lại chọn nghề viết vừa khổ, vừa đau đầu lại nhanh già, nhưng qua những phóng viên báo chia sẻ về nghề tôi nhận thấy: Sướng khổ là do góc nhìn của mình, sống với nghề thì phải chọn góc nhìn tươi vui, lạc quan, vượt qua khó khăn, thách thức để mang tới cho độc giả những bài viết có chất lượng, phản ánh chân thật những gì đã và đang diễn ra trong đời sống xã hội. Vì thế, sau 10 năm công tác tại “nhà Đài” có tới hơn 8 năm là cộng tác viên của Báo Thanh Hóa, bản thân tôi luôn vinh dự và tự hào vì được công tác trong ghề mà tôi đã từng mơ ước khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Vì vậy, tôi luôn nỗ lực cố gắng để học tập, rèn luyện, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được lãnh đạo cơ quan giao, cũng như ngày càng có nhiều bài viết được đăng trên báo để tôi được thể hiện tình yêu quê hương, nơi có Khu Kinh tế Nghi Sơn, một trong 8 khu kinh tế trọng điểm ven biển của đất nước, đang vươn mình trở thành trung tâm kinh tế, đô thị động lực của tỉnh Thanh Hóa và khu vực Nam Thanh - Bắc Nghệ. Vì lẽ đó tôi sẽ luôn là cộng tác viên, là độc giả trung thành của Báo Thanh Hóa.