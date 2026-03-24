4 năm không lo lãi suất, The Sentosa mở đường cho dòng tiền an nhàn đón sóng “Thanh Hóa 2030”

Nhờ chính sách “khóa” lãi suất tới 4 năm mà Vinhomes vừa triển khai, nhà đầu tư The Sentosa, Vinhomes Star City có thể an tâm nắm giữ tài sản và đón trọn đà tăng trưởng của Thanh Hóa trong giai đoạn tăng tốc theo “Tầm nhìn 2030”.

Chuỗi động lực tái định hình nhu cầu nhà ở

Trong quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, địa phương đặt mục tiêu sẽ nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước về quy mô kinh tế, đồng thời là trung tâm lớn về công nghiệp, năng lượng, logistics và du lịch.

Động lực tăng trưởng của Thanh Hóa đến đồng loạt từ nhiều trụ cột hạ tầng. Trong đó ở trục biển, cảng Nghi Sơn được quy hoạch công suất 71 - 86 triệu tấn/năm vào năm 2030. Đây là cụm cảng có quy mô lớn, nhu cầu nhân sự cao, đóng vai trò cửa ngõ vùng Bắc Trung Bộ.

Về hàng không, sân bay Thọ Xuân tiếp tục được đầu tư để trở thành cảng hàng không quốc tế với công suất 5 triệu lượt khách/năm.

Ở trục đường bộ, Thanh Hóa đã đầu tư hơn 710 km đường mới và nâng cấp nhiều tuyến huyết mạch. Nhiều dự án đang triển khai từ gói vốn 5.139 tỷ đồng cho hạ tầng. Các trục này giúp rút ngắn thời gian di chuyển đến Hà Nội xuống còn hơn 2 giờ, tăng khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế phía Bắc.

Thị trường BĐS Thanh Hóa sôi động nhờ tăng trưởng kinh tế và nhu cầu nhà ở cho chuyên gia.

Đặc biệt, Thanh Hóa đang tập trung phát triển bốn trung tâm kinh tế động lực: Nghi Sơn, Sầm Sơn, Bỉm Sơn và Lam Sơn. Dự kiến, đến năm 2030 các động lực kinh tế này sẽ mở rộng với khoảng 30 cụm công nghiệp.

Sự phát triển đồng bộ của các cực kinh tế kéo theo làn sóng dịch chuyển dân cư chất lượng cao, bao gồm chuyên gia, doanh nhân và lực lượng lao động tri thức trẻ, có yêu cầu ngày càng cao về không gian sống và hệ tiện ích đi kèm.

Vinhomes Star City là một trong số ít tâm điểm an cư đón đầu xu hướng này. Khu đô thị tọa lạc tại giao điểm các đại lộ huyết mạch Nam Sông Mã, Nguyễn Hoàng và Hùng Vương, kết nối trung tâm, cảng biển, khu công nghiệp, biển Sầm Sơn... Đây cũng là khu vực đang ghi nhận tốc độ đô thị hóa nhanh, trở thành điểm hội tụ của dòng dân cư mới và các hoạt động kinh tế năng động.

Vinhomes Star City với hệ tiện ích đồng bộ là nơi đáng sống bậc nhất Thanh Hóa.

An tâm tích sản, 4 năm không lo lãi suất

Tại Vinhomes Star City, The Sentosa có quy mô 19.337 m2, mật độ xây dựng 29,2% với 3 tòa cao 18 tầng. Điểm nổi bật của dự án là quy hoạch, thiết kế theo phong cách Singapore Tropical, phù hợp với cả nhu cầu ở thực lẫn cho thuê khai thác dòng tiền.

The Sentosa sở hữu gần 20 tiện ích nội khu với hồ bơi nhiệt đới gần 700 m2, công viên trên mây gần 1.000 m2, tổ hợp mua sắm giải trí Mini Orchard 5 tầng cùng hệ thống gym, yoga, khu thể thao. Riêng phòng sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi trẻ em Kid Corners và phòng golf 3D được tích hợp ngay nội tòa.

The Sentosa mang đến mô hình “ốc đảo nghỉ dưỡng” lý tưởng cho cả nhu cầu ở thực và cho thuê khai thác dòng tiền.

Là một mảnh ghép của The Sentosa, tòa S1 được định vị là “Đảo An Nhiên” - không gian sống đề cao sự riêng tư và thư thái. Mỗi tầng chỉ bố trí 13 căn hộ, mật độ thấp so với đa phần các dự án căn hộ phổ biến trên thị trường. Với tầm nhìn trực diện sông Mã - biểu tượng của xứ Thanh, tòa S1 không chỉ mang lại trải nghiệm sống khác biệt, mà còn là yếu tố gia tăng giá trị dài hạn cho mỗi căn hộ.

Sức hút của tòa S1 còn đến từ chính sách tài chính tốt nhất thị trường mà Vinhomes vừa triển khai, giúp bảo vệ tuyệt đối khách hàng suốt 4 năm trước mọi biến động lãi suất. Cụ thể, khách mua căn hộ S1 – The Sentosa và chọn phương án vay sẽ được hỗ trợ khoản vay đến 70% giá trị căn hộ, hưởng lãi suất 0% trong 24 tháng đầu (nhưng không muộn hơn ngày 22/05/2028).

Sau đó, nếu duy trì khoản vay, khách hàng sẽ được đảm bảo mức lãi suất thả nổi tối đa 9%/năm, trong vòng 24 tháng tiếp theo; nếu lãi thực tế cao hơn, phần chênh lệch sẽ do Vinhomes chi trả. Chương trình áp dụng cho khách hàng mua căn hộ S1 – The Sentosa trong thời gian đến hết ngày 30/04/2026. Chính sách này giúp “khóa” chi phí vốn trong 4 năm đầu - giai đoạn dự án hình thành và gia tăng giá trị nhanh.

Tổng thời gian hỗ trợ lãi suất 4 năm cũng trùng với giai đoạn Thanh Hóa tăng tốc phát triển, hiện thực hóa các mục tiêu của tầm nhìn 2030. Nhờ đó, khách hàng có thể “kê cao gối” hưởng lợi từ tốc độ tăng trưởng của địa phương.

Vinhomes Star City chuẩn bị tổ chức sự kiện “Chất sống thượng đỉnh - Đón ánh bình minh cùng The Sentosa”. - Thời gian: 11/4/2026 - Địa điểm: Khách sạn Meliá Vinpearl Thanh Hóa Khách hàng sẽ có cơ hội trực tiếp khám phá S1 - “Đảo An Nhiên”, nhận nhiều quà tặng hấp dẫn, trong đó có 01 xe VinFast VF 5 Plus (bản kèm pin). Chương trình áp dụng cho khách hàng ký thành công TTĐC/HĐMB tòa S1 - The Sentosa từ 20/3/2026 đến 10h00 ngày 11/4/2026.

Nguyễn Lương