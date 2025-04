4.000 nhân viên của Bộ Giao thông Vận tải Mỹ nộp đơn xin nghỉ việc đợt 2

Theo giới chức ngành giao thông Mỹ, khoảng 4.000 nhân viên của Bộ Giao thông Vận tải Mỹ đã nộp đơn xin nhận gói đền bù thôi việc mới, bao gồm lương và phúc lợi, đến ngày 30/9.

Khoảng 4.000 nhân viên của Bộ Giao thông Vận tải Mỹ đã nộp đơn xin nghỉ việc. (Nguồn: Bloomberg)

Tuy nhiên con số này có thể chưa chính xác vì có thể gồm cả đơn của những người không đủ điều kiện hoặc một người nhưng gửi đơn nhiều lần.

Tuần trước, chính quyền Mỹ đã đưa ra gói đền bù nghỉ việc mới, không áp dụng cho các vị trí như nhân viên kiểm soát không lưu của Cục Hàng không Liên bang (FAA) hay các vị trí thanh tra an toàn hàng không, an toàn đường sắt, an toàn đường ống, vật liệu nguy hiểm và nhân viên an ninh mạng.

Trong tháng 2, khoảng 75.000 nhân viên liên bang của các bộ, ngành trong chính phủ đã chấp nhận các gói đền bù thôi việc trong đợt đầu tiên của chương trình cắt giảm nhân sự do tỷ phú Elon Musk và Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) tiến hành. Hiện chưa rõ có bao nhiêu nhân viên Bộ Giao thông Vận tải đã tham gia đợt thôi có đền bù lần đầu.

Trong những tuần gần đây, hơn một chục cơ quan liên bang khác cũng đã cung cấp cơ hội nghỉ việc có đền bù lần thứ hai cho những nhân viên có nhu cầu./.

Theo TTXVN