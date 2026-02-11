Xuân yêu thương - Tết sum vầy tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa

Chiều 11/2, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tới thăm, chúc Tết cán bộ viên chức, người lao động Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa; tham dự chương trình “Xuân yêu thương - Tết sum vầy” với người bệnh và kiểm tra tiến độ dự án xạ trị gia tốc.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.

Cùng tham gia có đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Trong những năm qua, để bảo đảm tốt nhất quyền lợi về sức khỏe cho người bệnh, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng đầu tư cho công tác đào tạo nguồn nhân lực, tiếp nhận và chuyển giao kỹ thuật, ứng dụng các tiến bộ y học hiện đại.

Song song với công tác chuyên môn, Bệnh viện luôn nỗ lực để người bệnh không cảm thấy đơn độc trên hành trình chống chọi với bệnh tật. Các hoạt động hỗ trợ người bệnh đã trở thành việc làm thường xuyên và đầy tính nhân văn như: những suất ăn miễn phí, những phần quà nghĩa tình mỗi dịp lễ, tết; đặc biệt là chương trình “Xuân yêu thương”, “Chuyến xe nghĩa tình” đưa người bệnh có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết, được sum họp bên gia đình.

Lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình “Xuân yêu thương - Tết sum vầy”, gần 500 suất quà bằng tiền mặt và hiện vật đã được trao cho các bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Cùng với đó, chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” hỗ trợ 39 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết, sum họp bên gia đình.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quà cho các bệnh nhân.

Trao từng phần quà cho các bệnh nhân, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, điều kiện điều trị, sinh hoạt của các bệnh nhân, đồng thời động viên người bệnh và gia đình tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị để sớm bình phục.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác khám, chữa bệnh và hoạt động hỗ trợ người bệnh của Bệnh viện Ung bướu tỉnh thời gian qua, đặc biệt là chương trình “Xuân yêu thương - Tết sum vầy”. Đồng chí cho rằng, những hoạt động này là kết tinh của sự chung tay từ các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm; đồng thời là minh chứng cho tinh thần tận tâm, y đức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, kiểm tra tiến độ dự án xạ trị gia tốc.

Ngay sau chương trình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đã đến thăm, kiểm tra tiến độ dự án xạ trị gia tốc; thăm, tặng quà các bệnh nhân đang điều trị tại các khoa, phòng của Bệnh viện.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, kiểm tra tiến độ dự án xạ trị gia tốc.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và nhằm hạn chế tình trạng người bệnh phải chuyển tuyến trên điều trị, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định đầu tư hệ thống máy xạ trị gia tốc tuyến tính cho Bệnh viện Ung bướu tỉnh bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước với tổng quy mô dự án hơn 100 tỷ đồng. Hệ thống Elekta Infinity được lắp đặt tại Bệnh viện là một trong những hệ thống xạ trị hiện đại của hãng Elekta, được trang bị kỹ thuật xạ trị tiên tiến VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy - Xạ trị điều biến liều theo thể tích hình cung) - kỹ thuật xạ trị đang được ứng dụng rộng rãi tại nhiều trung tâm ung bướu lớn trong và ngoài nước.

Qua kiểm thực tế, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cho rằng, việc đưa hệ thống máy xạ trị gia tốc tuyến tính Elekta Infinity vào hoạt động không chỉ đánh dấu bước phát triển quan trọng trong năng lực điều trị ung thư của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh. Người dân được tiếp cận các kỹ thuật xạ trị hiện đại ngay tại địa phương, giảm chi phí, thời gian đi lại và áp lực tâm lý khi phải điều trị xa nhà.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Bệnh viện sớm hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật để đưa dự án vào hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và mang lại niềm tin, hy vọng cho người bệnh ung thư; đồng thời phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tiếp tục đầu tư trang thiết bị nhằm phục vụ tốt nhất công tác điều trị, khám chữa bệnh cho bệnh nhân.

Đến từng giường bệnh thăm hỏi và trao tặng quà cho các bệnh nhân, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong động viên bệnh nhân và người nhà kiên trì điều trị để đạt được hiệu quả tốt nhất. Đồng chí cũng đề nghị các y bác sĩ, điều dưỡng viên của bệnh viện nâng cao chất lượng chăm sóc toàn diện cho người bệnh, nhất là bệnh nhân nặng, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Quốc Hương