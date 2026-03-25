Xu hướng chọn xe của gia đình Việt thời bão giá xăng: Đủ tiện nghi nhưng phải “dễ nuôi”

Kết hợp giữa chi phí vận hành thấp, chính sách bán hàng linh hoạt và loạt chính sách hậu mãi “vượt khung”, VinFast VF 6 tạo lợi thế rõ rệt trong phân khúc B-SUV, đặc biệt với những khách hàng mua xe lần đầu cho gia đình.

0 đồng đã có thể nhận xe, lãi suất cố định

Thị trường xe tháng 2/2026 tiếp tục chứng kiến sự “đảo chiều” so với những năm trước đây. Sedan hạng B – từng là phân khúc liên tục có xe bán chạy nhất thị trường – nay ghi nhận doanh số giảm mạnh gần 46% so với tháng trước, với tất cả các xe đều có sự sụt giảm. Ngược lại, phân khúc B-SUV ngày càng phổ biến, đặc biệt là với sự góp mặt của VinFast VF 6 – mẫu xe đang được quan tâm nhất của các gia đình mua xe lần đầu nhờ mức giá hợp lý và loạt ưu đãi thiết thực.

“Khả năng tài chính của tôi không thể mua ô tô trả thẳng, nên trước đây vẫn chần chừ chưa mua xe. Khi thấy có chính sách trả góp ‘Mua xe 0 đồng’ của VinFast, tôi quyết ‘lên đời’ ngay chiếc VF 6. Có ô tô đi đâu cũng tiện, những ngày cuối tuần có thể cho trẻ con về chơi với ông, bà nữa”, anh Trần Văn Huyến (TP.HCM) chia sẻ.

Theo anh Huyến, chính sách này là “cứu tinh” cho những gia đình cần cân đối nhiều khoản chi phí cùng một lúc như anh. Cụ thể, khách hàng mua xe trong năm 2026 được VinFast bảo lãnh trả góp mà không cần vốn đối ứng, với lãi suất cố định chỉ 7%/năm trong 3 năm đầu.

Người mua cũng có thể lựa chọn phương án được hỗ trợ trực tiếp 6% giá xe thay thế cho ưu đãi lãi suất. Đặc biệt, nếu chuyển từ xe xăng sang xe điện từ nay tới 31/3, chủ xe được ưu đãi thêm 3%, đưa tổng mức ưu đãi lên tới 62-67 triệu đồng.

Chị Thu Phương, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội lựa chọn phương án trả thẳng, nhận định VF 6 đang có giá lăn bánh tốt nhất phân khúc nhờ những ưu đãi trên. Từ giá niêm yết 689 triệu đồng của bản Eco, chị tính toán, mức giá lăn bánh xe chỉ rơi vào khoảng 640 triệu đồng. Nếu chọn một mẫu xe xăng như Toyota Yaris Cross, để lăn bánh xe cần ít nhất 731 triệu đồng.

“Xe điện có động cơ bốc hơn, êm ái không thải khói mà mức giá lăn bánh lại lợi hơn. Vậy thì đúng là không có lý do gì để mua xe xăng”, chị Phương nói về quyết định lựa chọn mẫu xe điện VinFast.

Doanh số mẫu B-SUV Việt cũng phản ánh xu hướng ưu tiên xe điện của người Việt: trong tháng 2/2026, 1.042 chiếc VF 6 đã tới tay khách hàng, đứng đầu phân khúc và bỏ xa mẫu xe ở vị trí thứ hai.

Giải quyết bài toán tiết kiệm chi phí thời “bão giá xăng”

Theo nhiều người dùng, một lý do khác khiến VF 6 tiếp tục giữ vị thế top đầu về doanh số là chi phí vận hành tiết kiệm về dài hạn so với xe xăng, đặc biệt trong giai đoạn khủng hoảng nhiên liệu như hiện nay.

Đơn cử, mẫu Mitsubishi Xforce bản tiêu chuẩn GLX có mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp 6,4 lít/100 km theo công bố nhà sản xuất. Với giá xăng hiện nay đã lên tới hơn 30.000 đồng/lít, chi phí di chuyển mẫu xe này cho quãng đường trung bình 1.500 km/tháng đã gần 3 triệu đồng.

Trong khi đó, cùng quãng đường di chuyển, con số này với xe điện là “0” bởi các dòng xe VinFast đang được miễn phí sạc tại các trạm công cộng V-Green lên tới gần 3 năm, tối đa 10 lần/tháng tới 10/2/2029.

Bên cạnh đó, VF 6 còn giúp chủ xe tiết kiệm một khoảng đáng kể chi phí bảo trì, bảo dưỡng. Nhờ kết cấu đơn giản đặc thù, các mẫu xe điện của VinFast có mốc bảo dưỡng định kỳ lên tới 15.000 km, trong khi với xe xăng, dầu là 5.000 km.

“Xe xăng một lần bảo dưỡng mất khoảng 2-3 triệu đồng, trong khi với VF 6 chỉ vài trăm nghìn đồng. Chi phí bảo dưỡng này chỉ tương đương, thậm chí thấp hơn một số dòng xe máy xăng ở các mốc bảo dưỡng lớn”, reviewer kênh Xe Hay nhận định.

Trong tháng 3/2026, chủ xe VF 6 còn tiết kiệm được nhiều hơn khi VinFast đang điều chỉnh mức đơn giá bảo dưỡng còn 200.000 đồng/giờ tại các xưởng dịch vụ vùng ven ở Hà Nội và TP.HCM. Cùng với đó là loạt chính sách hậu mãi “vượt chuẩn” được VinFast triển khai như cứu hộ miễn phí 24/7 trong thời gian bảo hành, cam kết minh bạch và đúng hạn trong thời gian sửa chữa, cho khách hàng mượn xe/pin nếu phải sửa động cơ/pin, giao nhận xe tại nhà theo yêu cầu... Đây là những chính sách chưa từng có trên thị trường xe Việt.

Với chính sách tài chính dễ tiếp cận, chi phí sử dụng thấp, hệ thống hậu mãi đồng bộ, VinFast VF 6 cho thấy lợi thế rõ ràng khi đặt lên bàn cân với các mẫu xe xăng cùng phân khúc. Mẫu xe Việt bởi thế là lựa chọn hàng đầu cho các gia đình muốn nâng cấp chất lượng sống mà vẫn tối ưu chi phí.

