VinFast bàn giao 100 ô tô điện VF8 đầu tiên, chuẩn bị xuất khẩu ra quốc tế

Tại Nhà máy VinFast Hải Phòng, VinFast vừa tổ chức bàn giao 100 ô tô điện VF8 đầu tiên cho những người đặt cọc sớm nhất. Sự kiện đánh dấu bước tiến lịch sử của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam khi lần đầu tiên có sản phẩm xe điện thông minh toàn cầu xuất xưởng và sẵn sàng chinh phục thế giới.

Lễ bàn giao xe VF8 với chủ đề Khởi đầu của tương lai - The Future is Now được tổ chức tại nhà máy VinFast Hải Phòng với sự tham gia của các khách hàng tiên phong - VinFirst, những người đầu tiên được nhận VF8.

Sự kiện được phát trực tuyến trên fanpage VinFast tại tất cả các thị trường, để hàng triệu khách hàng và khán giả trên khắp thế giới có thể chứng kiến những chiếc xe điện toàn cầu đầu tiên của VinFast chính thức lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất.

Theo kế hoạch, sau khi bàn giao xe tại Việt Nam, VinFast sẽ xuất khẩu lô xe VF8 đầu tiên với số lượng khoảng 5.000 chiếc tới Mỹ, Canada và châu Âu vào đầu tháng 11 năm nay. Dự kiến, những khách hàng quốc tế đầu tiên của VinFast có thể được nhận xe vào tháng 12.

Phát biểu tại sự kiện, bà Lê Thị Thu Thuỷ - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Tổng Giám đốc VinFast toàn cầu chia sẻ: “Sự kiện ngày hôm nay đánh dấu bước ngoặt mới của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Trong thời khắc lịch sử này, chúng tôi vô cùng hạnh phúc được trao lô xe VF8 đầu tiên tới những khách hàng tiên phong tại Việt Nam. Và những ngày sắp tới đây, niềm vui nhận xe mới sẽ nhanh chóng lan tỏa đến hơn 65.000 khách hàng VinFirst của chúng tôi trên khắp thế giới”.

VinFast VF8 là mẫu xe điện thông minh toàn cầu, thuộc phân khúc SUV cỡ D, với thiết kế 5 chỗ ngồi, kích thước tổng thể các chiều dài, rộng, cao lần lượt là 4.750 x 1.934 x 1.667 (mm). Xe được trang bị hệ thống trợ lái nâng cao (ADAS) với loạt tính năng tiên tiến như hỗ trợ lái trên đường cao tốc, tự động chuyển làn, hỗ trợ đỗ xe thông minh, triệu tập xe thông minh, hỗ trợ đỗ xe từ xa… Ngoài ra, bộ ứng dụng tiện ích và giải trí thông minh (Smart Services) với các tính năng điều khiển và tương tác với xe thông qua giọng nói; quản lý xe từ xa qua ứng dụng VinFast; mua sắm trực tuyến, chơi trò chơi điện tử trên màn hình xe đồng bộ với điện thoại… cũng mang đến trải nghiệm đẳng cấp, ấn tượng cho người dùng.

VinFast VF8 có hai phiên bản gồm Eco và Plus, trong đó phiên bản VF8 Eco được trang bị động cơ điện có công suất tối đa 260kW, mô-men xoắn cực đại 500Nm, pin có khả năng di chuyển tới 420km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn WLTP). Phiên bản VF 8 Plus được trang bị động cơ điện công suất tối đa 300kW, mô-men xoắn cực đại 620Nm, pin có khả năng di chuyển tới 400km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn WLTP). Ưu điểm tuyệt đối của động cơ điện so với động cơ đốt trong ở khả năng đạt mô-men xoắn cực đại tức thời giúp VinFast VF8 tăng tốc ấn tượng, vận hành êm ái và mang tới cảm giác lái hoàn toàn khác biệt.

Kể từ ngày 1-9-2022, VinFast chính thức cung cấp thêm lựa chọn mua xe kèm pin, bên cạnh lựa chọn thuê pin, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Theo đó, khách hàng đã đặt cọc mua xe VF8 và VF9 trước ngày 1-9-2022 có thể giữ nguyên lựa chọn thuê pin để hưởng chính sách giá ưu đãi cố định đến hết vòng đời xe, hoặc lựa chọn mua xe kèm pin để sở hữu trọn gói.

Đặc biệt, những khách hàng đặt cọc sớm theo chương trình VinFirst - Người tiên phong tri ân Người tiên phong còn được hưởng một loạt ưu đãi hấp dẫn như voucher mua xe trị giá 150 triệu đồng, gói tuỳ chọn dịch vụ thông minh và hệ thống trợ lái nâng cao VinFast Smart Driving trị giá 132 triệu đồng, voucher nghỉ dưỡng Vinpearl trị giá 118 triệu đồng… Ngoài ra, khách hàng sở hữu VinFast VF8 còn được hưởng loạt chính sách chăm sóc khách hàng và dịch vụ hậu mãi đẳng cấp như bảo hành chính hãng 10 năm cao hàng đầu thế giới; cứu hộ pin 24/7 (Mobile Charging); sửa chữa bảo dưỡng lưu động (Mobile Service); cứu hộ miễn phí 24/7 trong suốt thời gian bảo hành…

Ra mắt Cộng đồng VinFast toàn cầu Ngày 16-9-2022, VinFast dự kiến ra mắt diễn đàn dành cho cộng đồng VinFast toàn cầu trên nền tảng website VinFast. Đây sẽ là sân chơi lành mạnh, bổ ích dành cho các chủ xe VinFast và những người yêu mến thương hiệu VinFast giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sử dụng xe và chia sẻ những xu hướng mới nhất. Các thành viên là chủ xe VinFast tham gia khởi tạo tài khoản và hoạt động trên diễn đàn trong ngày 16-9-2022 sẽ có cơ hội nhận được nhiều phần quà giá trị từ VinFast, trong đó người may mắn nhất có thể nhận được một chiếc xe VF e34.

