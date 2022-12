Tưng bừng “Ngày hội tri ân- Kết nối để phát triển” tại Hyundai Lam Kinh

Ngày 22-12, Hyundai Lam Kinh đã tổ chức thành công Ngày hội Tri ân khách hàng với thông điệp “Kết nối để phát triển”. Sự kiện không chỉ là lời cảm ơn chân thành của Hyundai Lam Kinh đến đông đảo khách hàng và các đối tác, mà còn là dịp để các bên gần nhau, hiểu nhau hơn. Qua chương trình, Hyundai Lam Kinh cũng mong được lắng nghe những đánh giá, góp ý, chia sẻ về chất lượng sản phẩm và dịch vụ để Hyundai Lam Kinh hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, xứng đáng với niềm tin của quý khách hàng.

Ông Hoàng Văn Trường, Giám Đốc Công ty TNHH Thành Công Thanh Hóa (ngoài cùng bên trái) tri ân các khách hàng đã luôn đồng hành, tin tưởng lựa chọn Hyundai Lam Kinh trong suốt thời gian qua.

Lãnh đạo Hyundai Lam Kinh chụp ảnh lưu niệm với các khách mời tham dự sự kiện.

Tham dự chương trình có sự góp mặt của ông Hoàng Đức Hiệp Trưởng phòng Dịch vụ sau bán hàng Hyundai Thành Công xe thương mại (HTCV); ông Nguyễn Quốc Long – Trưởng phụ trách Dịch vụ- phụ tùng Đại lý khu vực HTCV; ông Nguyễn Ngọc Khánh - Phụ trách Dịch vụ Đại lý HTCV; ông Trần Quang Cảnh – Trưởng bộ phận Dịch vụ sau bán hàng HTV; ông Hoàng Văn Trường – Giám đốc công ty TNHH Thành Công Thanh Hóa – Hyundai Lam Kinh; ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch Hiệp dội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa và gần 200 khách hàng, đối tác của Hyundai Lam Kinh.

Ông Hoàng Văn Trường – Giám Đốc công ty TNHH Thành Công Thanh Hóa (Hyundai Lam Kinh) phát biểu tại sự kiện.

Tại chương trình, ông Hoàng Văn Trường – Giám Đốc Công ty TNHH Thành Công Thanh Hóa, Hyundai Lam Kinh chia sẻ: "Hyundai Lam Kinh là đơn vị thành viên của Tập đoàn Thành Công, là Đại lý ủy quyền chính thức của Hyundai Thành Công Thương mại đi vào hoạt động ngày 22/12/2020. Trong suốt 02 năm hoạt động vừa qua và đặc biệt trong năm 2022, Hyundai Lam Kinh đã gặt hái được những thành quả đáng tự hào. Trong đó phải kể đến: Doanh số bán hàng tăng trưởng 35% so với năm 2021; đối với dịch vụ sau bán hàng: ghi nhận doanh thu tăng trưởng cao nhất lên tới 75% so với năm 2021, tỉ lệ sửa chữa đúng lần đầu tiên khi vào xưởng đạt trên 95%, chất lượng hài lòng dịch vụ và quay lại xưởng đạt trên 97%; tại hội thi tay nghề toàn quốc do HTCV tổ chức tại Đồng Nai, Hyundai Lam Kinh vinh dự đạt 4 giải toàn đoàn ở tất cả các hạng mục.

Đây là kết quả cho những hoạt động đào tạo nhân sự tại Đại lý Hyundai Lam Kinh trong thời gian qua, cũng như là minh chứng cho năng lực của Đại lý đã, đang và sẽ phát triển hơn nữa, ngày càng tạo dựng được niềm tin và uy tín đối với khách hàng tại Thanh Hóa nói riêng và khách hàng khu vực nói chung. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý khách hàng và các đối tác đã góp phần tạo nên thành quả của Hyundai Lam Kinh ngày hôm nay. Chúc cho mối quan hệ và sự hợp tác giữa chúng ta ngày càng tốt đẹp”.

Tập thể cán bộ, nhân viên Hyundai Lam Kinh luôn nỗ lực, cố gắng để mang đến những giá trị tốt nhất cho khách hàng.

Đại Diện của Hyundai Thành Công thương mại ông Hoàng Đức Hiệp - Trưởng phòng Dịch vụ sau bán hàng HTCV cũng khẳng định Hyundai Lam Kinh là một trong những đại lý 3S tiêu biểu của Hyundai Thành Công Thương mại tại Việt Nam, đã được khách hàng đánh giá cao về thương hiệu, chất lượng và dịch vụ sau bán hàng. Đại lý Hyundai Lam Kinh là một trong những Đại lý có cơ sở vật chất đầy đủ, tốt nhất để phục vụ cho cả xe con và xe thương mại Hyundai.

Tham dự buổi lễ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa Nguyễn Văn Thành chia sẻ: “Thay mặt cho cộng đồng doanh nghiệp TP Thanh Hóa tôi xin gửi 3 lời chúc đến Hyundai Lam Kinh. Đầu tiên, là chúc mừng cho một đơn vị với tuổi đời 2 năm nhưng đã đạt được những thành quả đáng tự hào. Tiếp theo chúc mừng công ty có nguồn nhân lực chất lượng cao từ ban lãnh đạo đến các trưởng phòng và CBCNV, vì vậy tôi tin rằng Hyundai Lam Kinh sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai. Cuối cùng là lời chúc mừng Hyundai Lam Kinh đã tổ chức một buổi lễ rất long trọng và ấm áp ngày hôm nay để kết nối và tri ân với khách hàng và đối tác của mình".

Hyundai Lam Kinh tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng.

Và trao nhiều phần quà giá trị cho những khách hàng may mắn.

Trong khuôn khổ chương trình, Hyundai Lam Kinh đã tổ chức trao kỷ niệm chương cho các khách hàng tiêu biểu của đại lý cùng chương trình bốc thăm trúng thưởng để tìm ra những khách hàng may mắn là chủ nhân của nhiều giải thưởng giá trị. Hyundai Lam Kinh cũng đã trao tặng phần quà tri ân ý nghĩa là bộ ấm chén Bát Tràng cao cấp cho các khách hàng tham dự sự kiện.

Hyundai Lam Kinh đã khẳng định được thương hiệu và là sự lựa chọn của đông đảo khách hàng.

Nhân dịp này, Hyundai Lam Kinh đã tổ chức khen thưởng cán bộ, nhân viên – những người đã cống hiến và góp phần làm nên thành công chung của cả công ty. Những phần quà được trao sẽ là động lực để toàn thể cán bộ, nhân viên tiếp tục giữ trong mình ngọn lửa nhiệt huyết, phát huy năng lực, trí tuệ cùng nhau đưa Hyundai Lam Kinh bứt phá các mục tiêu kinh doanh 2023.

NL