Nâng cao kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn khi tham gia giao thông

Ngày 13-8, tại Quảng trường Hàm Rồng (TP Thanh Hóa), Công ty Honda Ô tô Việt Nam phối hợp với Đại lý Honda Ô tô Thanh Hóa tổ chức chương trình đào tạo lái xe an toàn cho các học viên là cán bộ, nhân viên của VIB Thanh Hóa và các khách hàng của đại lý. Đây là hoạt động được tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn cho các học viên, góp phần xây dựng môi trường giao thông lành mạnh.

Chương trình đào tạo lái xe an toàn được tổ chức tại Quảng trường Hàm Rồng (TP Thanh Hóa).

Chuyên gia chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm khi tham gia giao thông cho các học viên.

Các học viên làm bài kiểm tra trắc nghiệm về kiến thức pháp luật khi tham gia giao thông.

Tham gia chương trình đào tạo, các học viên được nghe phổ biến về luật giao thông đường bộ, kiến thức lái xe an toàn trong các điều kiện giao thông khác nhau. Dưới sự chỉ dẫn của các chuyên gia, các tình huống nguy hiểm khi lái xe đã được các học viên trao đổi sôi nổi và rút ra những kinh nghiệm bổ ích cho bản thân như: lái xe khi trời tối, lưu thông trên đường trơn trượt, phòng tránh tai nạn tại điểm giao cắt, quy tắc 2 giây…Các học viên còn được tham gia làm bài kiểm tra trắc nghiệm về kiến thức pháp luật khi tham gia giao thông.

Học viên được trải nghiệm những mẫu xe mới nhất của Honda.

Học viên tham gia các bài thực hành dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia.

Nhiều phần thực hành có tính thực tiễn cao giúp học viên nâng cao kỹ năng để áp dụng vào thực tế.

Học viên thực hành kỹ năng lùi xe vào ô đỗ.

Học viên thực hiện kỹ năng cua cọc tiêu thẳng.

Sau phần lý thuyết, các học viên được được hướng dẫn một số thao tác cần thiết trước khi lái xe như: Kiểm tra xe, điểm mù và cách lên xuống xe an toàn, cảm nhận không gian xe và tư thế lái xe an toàn. Các học viên tiếp tục thực hành thực tế với các tình huống ghép xe song song, lùi xe vào ô đỗ; kỹ thuật cua cọc tiêu thẳng; phản xạ với tình huống nguy hiểm, và bài tổng hợp Fi-A (cảm nhận góc lái).

Các học viên nhận chứng chỉ lái xe an toàn và quà lưu niệm từ Honda Việt Nam.

Kết thúc khóa đào tạo, các học viên đã được trao chứng chỉ lái xe an toàn và quà lưu niệm từ Honda Việt Nam, đồng thời trao giải cho các học viên có thành tích xuất sắc. Khóa tập huấn đã góp phần giúp khách hàng củng cố kiến thức về an toàn giao thông, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, tinh thần trách nhiệm của học sinh khi tham gia giao thông, có các kiến thức, kỹ năng lái xe đảm bảo an toàn, biết cách xử lý một số tình huống thường gặp. Từ đó, góp phần giảm tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như người tham gia giao thông.

Đại diện lãnh đạo Honda Ô tô Thanh Hóa trao quà cho các khách hàng thân thiết của đại lý.

Nhân dịp này, Đại diện lãnh đạo Đại lý Honda Ô tô Thanh Hóa đã trao quà cho các khách hàng thân thiết đã tin tưởng, đồng hành cùng đại lý trong suốt thời gian qua.

Nguyễn Lương