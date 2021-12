Mua xe sang - Trúng vàng Doji - Elantra khuyến mãi vàng tháng 12

Thị trường ô tô Việt Nam đã trải qua nhiều biến động, đặc biệt là chứng kiến nỗ lực vượt khó của cả nền kinh tế nói chung cũng như thị trường ô tô trước sự ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Nhằm hỗ trợ người tiêu dùng có được chiếc xe phù hợp với ngân sách cá nhân, đặc biệt trong giai đoạn dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, Hyundai Thanh Hóa triển khai chương trình “ Mua xe sang - Trúng vàng Doji - Elantra khuyến mãi vàng tháng 12”.

Chương trình khuyến mại bắt đầu triển khai từ ngày 25/12/2021 cho đến hết ngày 31/12/2021, chương trình khuyến mại đặc biệt dành riêng cho các khách hàng chọn mua sản phẩm Hyundai Elantra, nội dung khuyến mại cụ thể như sau:

Khuyến mại tiền mặt lên đến 50.000.000 đồng

Hỗ trợ 50% thuế trước bạ

ĐẶC BIỆT: Khách hàng được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều quà tặng hấp dẫn của DOJI.

HYUNDAI ELANTRA - AN TOÀN TRÊN MỌI HÀNH TRÌNH

Hyundai Elantra là mẫu sedan hạng C được HTV giới thiệu phiên bản nâng cấp vào tháng 5/2019. Với tiêu chí An toàn là trên hết, Elantra mới được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn, xe được bao bọc trong bộ khung thép chịu lực cường độ cao. Hệ thống 7 túi khí với một túi khí bảo vệ đầu gối người lái, 2 túi khí hàng ghế trước, 2 túi khí bên hàng ghế trước cùng với 2 túi khí rèm trải dọc 2 bên thân xe mang đến sự bảo vệ vượt trội cho người ngồi.

- Khung thép cường lực (AHSS).

- Hệ thống túi khí/Túi khí bảo vệ đầu gối ghế lái, (Trên phiên bản Elantra Sport).

- Elantra được trang bị cụm đèn pha LED với 4 Projector chứa nhiều bóng LED nhỏ bên trong, tạo nên sự hiện đại, đẳng cấp cũng như hiệu quả chiếu sáng tốt hơn.

- Hyundai Elantra được trang bị các tính năng nội thất sáng tạo hiện đại. Elantra cho phép người lái tập trung tận hưởng hành trình với điều hòa tự động hai vùng độc lập, sấy tay lái khi thời tiết trở lạnh, camera sau và cửa sổ trời chỉnh điện - từng chi tiết được thiết kế cho mọi hành trình dài. Hơn nữa, chế độ lái xe thông minh giúp phân tích điều kiện mặt đường thực tế để tối ưu hóa vận hành trên các cung đường khác nhau.

Bên cạnh đó, Hyundai Elantra được trang bị động cơ Nu 2.0L hoặc Gamma II 1.6L, hộp số tự động 6 cấp hoặc số sàn, đi cùng đi kèm hệ thống an toàn 6 túi khí ( riêng bản thấp nhất Hyundai Elantra 1.6 MT có 2 túi khí) cùng những công nghệ an toàn cao cấp như ABS, ESC, BA, VSM, HAC. Phiên bản Sport nổi bật với sức mạnh từ động cơ 1.6L T-GDI đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp, cho công suất tối đa 204 mã lực cùng Momen xoắn cực đại 265Nm.

Nội thất Hyundai Elantra sang trọng hiện đại tiện nghi.

Ngoài ra, trong tháng 12 Hyundai Thanh Hóa còn rất nhiều ưu đãi mừng Noel cho tất cả các Model xe của Hyundai. Chi tiết xem tại chương trình Hyundai đồng hành - Giáng sinh an lành

