Mazda Thọ Xuân chính thức đi vào hoạt động

THACO vừa chính thức đưa showroom Mazda Thọ Xuân vào hoạt động. Đây là showroom Mazda trực thuộc Mazda Thanh Hóa với quy mô gồm showroom trưng bày và xưởng dịch vụ, với tổng diện tích trên 2.000 m2, tọa lạc tại thôn Hữu Lễ 4, Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hóa (ngã tư đường Hồ Chí Minh)

Mazda Thọ Xuân đi vào hoạt động.

Showroom có thiết kế thoáng đãng, sang trọng, tiện nghi với tông màu chủ đạo đen - xám, gồm khu trưng bày, xưởng dịch vụ và kho phụ tùng chính hãng, thuận tiện cho khách hàng tham quan, lựa chọn các mẫu xe du lịch Mazda trẻ trung, sang trọng cũng như hưởng chế độ dịch vụ, bảo dưỡng tốt nhất.

Khu trưng bày xe rộng 600 m2 có đầy đủ các dòng xe đang được ưa chuộng của Mazda - thương hiệu đến từ Nhật Bản như New Mazda 2, New Mazda 3, New Mazda 6, New Mazda CX-5, Mazda CX-8 và dòng bán tải Mazda BT-50.

Bên cạnh đó, showroom sở hữu đội ngũ nhân viên kinh doanh giàu tâm huyết, chuyên nghiệp, nhiệt tình tư vấn giúp khách hàng lựa chọn cho mình mẫu xe phù hợp nhất.

Việc mở rộng hệ thống showroom Mazda tại Thọ Xuân với quy mô lớn nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho khách hàng yêu thích thương hiệu ô tô Nhật Bản được tiếp cận và tìm hiểu các mẫu xe Mazda với dịch vụ và chất lượng tốt nhất. Đồng thời mang đến cho các khách hàng tại khu vực này dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo nhất, theo tiêu chí hoạt động của Mazda toàn cầu.

Với lợi thế ngã tư di chuyển đến các huyện phía Tây Thanh Hoá, Showroom Mazda Thọ Xuân là một địa điểm lý tưởng cho việc trải nghiệm sản phẩm, cập nhật công nghệ mới và lựa chọn chiếc xe hơi phù hợp với nhu cầu.

Thông tin liên hệ: Mazda Thọ Xuân

Showroom: Hữu Lễ 4, Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Hotline: 0901.888.336

Visit: www.mazdathanhhoa.vn/ Fanpage: www.facebook.com/mazdathoxuan

QT