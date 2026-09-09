Mẹo định giá xe ô tô cũ: Làm sao để lựa chọn được mức giá phù hợp? Xe 09:40 03/07/2026 Sự chênh lệch giá giữa các chiếc xe cùng đời, cùng số km luôn là bài toán khiến người mua xe cũ đau đầu. Làm thế nào để biết mức giá người bán đưa ra là hợp lý hay đang “trên trời”? Đừng chỉ nhìn vào những con số bề nổi, dưới đây là những tiêu chí cốt lõi giúp bạn thẩm định...

VinFast VF 8 và trải nghiệm mới của gia đình Việt: Đi xa nhẹ hơn, các thành viên gắn kết hơn Xe 09:09 20/05/2026 VinFast VF 8 đang thay đổi cách nhiều gia đình Việt sử dụng ô tô. Không chỉ mang lại sự thoải mái trên những hành trình dài nhờ không gian rộng và công nghệ hiện đại, mẫu SUV điện còn khiến các chuyến đi trở nên nhẹ nhàng, ngẫu hứng và giàu sự gắn kết hơn.

Chia tay nỗi lo mưa nắng, người dùng xe máy nâng cấp chất lượng sống với VinFast VF 3 Xe 10:08 14/04/2026 Với mức giá niêm yết chỉ từ 302 triệu đồng, đi kèm loạt ưu đãi thiết thực và chính sách miễn phí sạc 3 năm, VinFast VF 3 đang là lựa chọn thực dụng nhất để thay thế xe máy và hiện thực hóa “giấc mơ bốn bánh” của người dùng Việt.

Khách hàng Thanh Hóa bất ngờ với VinFast VF MPV 7: “Hơn cả mong đợi, đúng chất xe gia đình” Xe 08:44 30/03/2026 Trải nghiệm thực tế, nhiều người dùng thừa nhận, VF MPV 7 hiện là mẫu xe đáng mua bậc nhất trong phân khúc xe gia đình 7 chỗ nhờ “bộ tứ” lợi thế: thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi, khả năng vận hành êm ái và chi phí tiết kiệm.

Xe đổi pin lên ngôi: VinFast Viper hút khách nhờ chi phí thấp và sử dụng thuận tiện Xe 19:36 28/03/2026 Từ thiết kế “ngầu như xe phân khối lớn”, trang bị vượt tầm giá tới cơ chế đổi pin tiện lợi chỉ trong vài chục giây, VinFast Viper được thị trường đánh giá cao khi vừa mang lại trải nghiệm hiện đại, vừa tối ưu chi phí vận hành.

Người dân Thanh Hóa có cơ hội trải nghiệm trọn vẹn VinFast VF MPV 7 ngay cuối tuần này Xe 08:08 26/03/2026 Từ ngày 27/3 đến hết 5/4, người dân Thanh Hóa và các khu vực lân cận có thể trải nghiệm mẫu MPV thuần điện 7 chỗ của VinFast tại TTTM Vincom Plaza Thanh Hóa, đồng thời tìm hiểu các chính sách ưu đãi “khủng” đang được áp dụng để sử hữu ngay các mẫu xe điện của VinFast.

Xu hướng chọn xe của gia đình Việt thời bão giá xăng: Đủ tiện nghi nhưng phải “dễ nuôi” Xe 09:23 25/03/2026 Kết hợp giữa chi phí vận hành thấp, chính sách bán hàng linh hoạt và loạt chính sách hậu mãi “vượt khung”, VinFast VF 6 tạo lợi thế rõ rệt trong phân khúc B-SUV, đặc biệt với những khách hàng mua xe lần đầu cho gia đình.

Giá xăng biến động, ô tô điện trở thành lời giải tiết kiệm cho khách Việt Xe 21:20 18/03/2026 Khi giá xăng dầu biến động liên tục, ô tô điện VinFast trở thành lựa chọn của nhiều gia đình mua xe lần đầu nhờ lợi thế chi phí năng lượng gần như bằng 0 và mức bảo dưỡng tiết kiệm trong dài hạn.

V-Green xây dựng 99 “siêu trạm sạc” trên toàn quốc - phục vụ cùng lúc 100 ô tô điện Xe 15:22 18/03/2026 Ngày 18/03, Công ty Cổ phần Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green công bố đầu tư 10.000 tỷ đồng để triển khai 99 siêu trạm sạc dọc các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ trên cả nước ngay trong năm 2026. Mỗi siêu trạm sạc có thể phục vụ cùng lúc 100 ô tô điện với thời gian sạc chỉ từ 15...

Giá xăng liên tục tăng, tài xế công nghệ chọn xe đổi pin VinFast Feliz II để tối ưu chi phí trước 15/3 Xe 16:46 14/03/2026 Trong bối cảnh giá xăng diễn biến ngày càng khó lường, VinFast Feliz II được nhiều tài xế đặt niềm tin để thoát khỏi sự phụ thuộc vào cảnh giá nhiên liệu “nhảy múa”. Lợi thế đổi pin vừa tiện lợi vừa kinh tế cùng chính sách ưu đãi liên tiếp chỉ còn tính bằng giờ đang tạo nên...

Trải nghiệm lái xe an toàn với tính năng cảnh báo điểm mù (BSD) trên xe Geely Xe 09:27 13/03/2026 Trong quá trình tham gia giao thông, “điểm mù” chính là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra tai nạn. Thấu hiểu điều đó, Geely đã trang bị cho các dòng xe của mình hệ thống cảnh báo điểm mù (BSD) thông minh, một trợ thủ đắc lực giúp lái xe làm chủ mọi cung đường.