Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Xe

Thị trường xe Tư vấn xe
MinhThanhAuto.vn gợi ý 5 phụ kiện VF2 nên nâng cấp sớm

MinhThanhAuto.vn gợi ý 5 phụ kiện VF2 nên nâng cấp sớm

Khi vừa nhận xe VF2 xong, bạn nên nâng cấp phụ kiện xe gì để vừa tối ưu chi phí, vừa đảm bảo an toàn, không lo mất bảo hành xe? Lời khuyên từ các chuyên gia là hãy ưu tiên các hạng mục bảo vệ hệ thống pin và hỗ trợ lái an toàn trước khi nghĩ đến các yếu tố trang trí thẩm mỹ.
MinhThanhAuto.vn gợi ý 5 phụ kiện VF2 nên nâng cấp sớm
Từ Hội thi tay nghề Hyundai 2026 đến chất lượng dịch vụ tại Hyundai Lam Kinh
Đề xuất quy chuẩn về trụ sạc, trạm sạc xe điện
Dán PPF bảo vệ sơn và nội thất ô tô TeckWrap - 3M chính hãng tại Thanh Hóa
VinFast VF 2 mở cọc - Lên đời ô tô chỉ từ 100 triệu đồng
Giá lăn bánh từ 650 triệu đồng, sạc 0 đồng, VinFast VF MPV 7 là mẫu xe đáng lựa chọn cho gia đình Việt
Mẹo định giá xe ô tô cũ: Làm sao để lựa chọn được mức giá phù hợp?
VinFast VF 8 và trải nghiệm mới của gia đình Việt: Đi xa nhẹ hơn, các thành viên gắn kết hơn
Đi tìm lời giải đằng sau doanh số khủng gần 4.800 xe trong một tháng của VinFast VF 5
Chia tay nỗi lo mưa nắng, người dùng xe máy nâng cấp chất lượng sống với VinFast VF 3
Khách hàng Thanh Hóa bất ngờ với VinFast VF MPV 7: “Hơn cả mong đợi, đúng chất xe gia đình”
Xe đổi pin lên ngôi: VinFast Viper hút khách nhờ chi phí thấp và sử dụng thuận tiện
Người dân Thanh Hóa có cơ hội trải nghiệm trọn vẹn VinFast VF MPV 7 ngay cuối tuần này
Xu hướng chọn xe của gia đình Việt thời bão giá xăng: Đủ tiện nghi nhưng phải “dễ nuôi”
Giá xăng biến động, ô tô điện trở thành lời giải tiết kiệm cho khách Việt
V-Green xây dựng 99 “siêu trạm sạc” trên toàn quốc - phục vụ cùng lúc 100 ô tô điện
Giá xăng liên tục tăng, tài xế công nghệ chọn xe đổi pin VinFast Feliz II để tối ưu chi phí trước 15/3
Trải nghiệm lái xe an toàn với tính năng cảnh báo điểm mù (BSD) trên xe Geely
Lựa chọn ô tô cỡ nhỏ nào trong thời giá xăng “leo dốc”?
Cơ hội vàng sở hữu xe đổi pin thể thao VinFast Viper: “Bạt ngàn” ưu đãi, đổi pin miễn phí đến giữa năm 2028
Mẹo định giá xe ô tô cũ: Làm sao để lựa chọn được mức giá phù hợp?

Mẹo định giá xe ô tô cũ: Làm sao để lựa chọn được mức giá phù hợp?

Xe
Sự chênh lệch giá giữa các chiếc xe cùng đời, cùng số km luôn là bài toán khiến người mua xe cũ đau đầu. Làm thế nào để biết mức giá người bán đưa ra là hợp lý hay đang “trên trời”? Đừng chỉ nhìn vào những con số bề nổi, dưới đây là những tiêu chí cốt lõi giúp bạn thẩm định...
V-Green xây dựng 99 “siêu trạm sạc” trên toàn quốc - phục vụ cùng lúc 100 ô tô điện

V-Green xây dựng 99 “siêu trạm sạc” trên toàn quốc - phục vụ cùng lúc 100 ô tô điện

Xe
Ngày 18/03, Công ty Cổ phần Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green công bố đầu tư 10.000 tỷ đồng để triển khai 99 siêu trạm sạc dọc các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ trên cả nước ngay trong năm 2026. Mỗi siêu trạm sạc có thể phục vụ cùng lúc 100 ô tô điện với thời gian sạc chỉ từ 15...
Giá xăng liên tục tăng, tài xế công nghệ chọn xe đổi pin VinFast Feliz II để tối ưu chi phí trước 15/3

Giá xăng liên tục tăng, tài xế công nghệ chọn xe đổi pin VinFast Feliz II để tối ưu chi phí trước 15/3

Xe
Trong bối cảnh giá xăng diễn biến ngày càng khó lường, VinFast Feliz II được nhiều tài xế đặt niềm tin để thoát khỏi sự phụ thuộc vào cảnh giá nhiên liệu “nhảy múa”. Lợi thế đổi pin vừa tiện lợi vừa kinh tế cùng chính sách ưu đãi liên tiếp chỉ còn tính bằng giờ đang tạo nên...

Thị trường xe

Tư vấn xe

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh