Khi vừa nhận xe VF2 xong, bạn nên nâng cấp phụ kiện xe gì để vừa tối ưu chi phí, vừa đảm bảo an toàn, không lo mất bảo hành xe? Lời khuyên từ các chuyên gia là hãy ưu tiên các hạng mục bảo vệ hệ thống pin và hỗ trợ lái an toàn trước khi nghĩ đến các yếu tố trang trí thẩm mỹ.
Sự chênh lệch giá giữa các chiếc xe cùng đời, cùng số km luôn là bài toán khiến người mua xe cũ đau đầu. Làm thế nào để biết mức giá người bán đưa ra là hợp lý hay đang “trên trời”? Đừng chỉ nhìn vào những con số bề nổi, dưới đây là những tiêu chí cốt lõi giúp bạn thẩm định...
VinFast VF 8 đang thay đổi cách nhiều gia đình Việt sử dụng ô tô. Không chỉ mang lại sự thoải mái trên những hành trình dài nhờ không gian rộng và công nghệ hiện đại, mẫu SUV điện còn khiến các chuyến đi trở nên nhẹ nhàng, ngẫu hứng và giàu sự gắn kết hơn.
Với mức giá niêm yết chỉ từ 302 triệu đồng, đi kèm loạt ưu đãi thiết thực và chính sách miễn phí sạc 3 năm, VinFast VF 3 đang là lựa chọn thực dụng nhất để thay thế xe máy và hiện thực hóa “giấc mơ bốn bánh” của người dùng Việt.
Trải nghiệm thực tế, nhiều người dùng thừa nhận, VF MPV 7 hiện là mẫu xe đáng mua bậc nhất trong phân khúc xe gia đình 7 chỗ nhờ “bộ tứ” lợi thế: thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi, khả năng vận hành êm ái và chi phí tiết kiệm.
Từ thiết kế “ngầu như xe phân khối lớn”, trang bị vượt tầm giá tới cơ chế đổi pin tiện lợi chỉ trong vài chục giây, VinFast Viper được thị trường đánh giá cao khi vừa mang lại trải nghiệm hiện đại, vừa tối ưu chi phí vận hành.
Từ ngày 27/3 đến hết 5/4, người dân Thanh Hóa và các khu vực lân cận có thể trải nghiệm mẫu MPV thuần điện 7 chỗ của VinFast tại TTTM Vincom Plaza Thanh Hóa, đồng thời tìm hiểu các chính sách ưu đãi “khủng” đang được áp dụng để sử hữu ngay các mẫu xe điện của VinFast.
Kết hợp giữa chi phí vận hành thấp, chính sách bán hàng linh hoạt và loạt chính sách hậu mãi “vượt khung”, VinFast VF 6 tạo lợi thế rõ rệt trong phân khúc B-SUV, đặc biệt với những khách hàng mua xe lần đầu cho gia đình.
Ngày 18/03, Công ty Cổ phần Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green công bố đầu tư 10.000 tỷ đồng để triển khai 99 siêu trạm sạc dọc các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ trên cả nước ngay trong năm 2026. Mỗi siêu trạm sạc có thể phục vụ cùng lúc 100 ô tô điện với thời gian sạc chỉ từ 15...
Trong bối cảnh giá xăng diễn biến ngày càng khó lường, VinFast Feliz II được nhiều tài xế đặt niềm tin để thoát khỏi sự phụ thuộc vào cảnh giá nhiên liệu “nhảy múa”. Lợi thế đổi pin vừa tiện lợi vừa kinh tế cùng chính sách ưu đãi liên tiếp chỉ còn tính bằng giờ đang tạo nên...
Trong quá trình tham gia giao thông, “điểm mù” chính là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra tai nạn. Thấu hiểu điều đó, Geely đã trang bị cho các dòng xe của mình hệ thống cảnh báo điểm mù (BSD) thông minh, một trợ thủ đắc lực giúp lái xe làm chủ mọi cung đường.