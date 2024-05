Xây dựng và phát triển Nông Cống nằm trong nhóm các huyện dẫn đầu của tỉnh

Sáng 8/5, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm và làm việc tại huyện Nông Cống về tình hình, kết quả sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Nông Cống tháng 5/2022.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn công tác kiểm tra thực địa tại công trường xây dựng cầu Ngọc Lẫm 2, bắc qua sông Hoàng thuộc địa bàn xã Trường Giang.

Cùng đi có các đồng chí: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nghe nhà thầu báo cáo tiến độ thi công xây dựng cầu Ngọc Lẫm 2, bắc qua sông Hoàng thuộc địa bàn xã Trường Giang.

Trước khi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Nông Cống, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa tại công trường thi công xây dựng cầu Ngọc Lẫm 2, bắc qua sông Hoàng thuộc địa bàn xã Trường Giang. Dự án có tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 45 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện 65 tỷ đồng, theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào tháng 12/2024. Đến nay, khối lượng thi công ước đạt khoảng 30%.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm hỏi động viên công nhân thi công xây dựng cầu Ngọc Lẫm 2, bắc qua sông Hoàng thuộc địa bàn xã Trường Giang.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tặng quà công nhân thi công xây dựng cầu Ngọc Lẫm 2.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận những cố gắng của huyện Nông Cống và nhà thầu trong việc triển khai dự án, đồng thời nhấn mạnh: Cầu Ngọc Lẫm 2 có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối giao thông giữa xã Trường Giang nói riêng, các xã vùng Đông Nam huyện Nông Cống nói chung với Quốc lộ 1A và các địa phương lân cận như huyện Quảng Xương, thị xã Nghi Sơn và TP Thanh Hóa; đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và hoạt động giao thương, phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy, huyện Nông Cống và các đơn vị liên quan cần tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng và cân đối, bố trí nguồn vốn, đôn đốc nhà thầu tổ chức thi công đảm bảo tiến độ, phấn đấu sớm hoàn thành và đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nghe nhà thầu báo cáo tiến độ thi công dự án đê bao làng Ngọc Lẫm.

Dự án đê bao làng Ngọc Lẫm.

Cũng tại xã Trường Giang, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đoàn công tác đã kiểm tra tình hình thi công dự án đê bao làng Ngọc Lẫm. Đây là công trình thủy lợi quan trọng, góp phần khắc phục tình trạng ngập lụt, đảm bảo an toàn cho hàng trăm hộ dân và diện tích sản xuất nông nghiệp ở địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đoàn công tác thăm nhà máy giầy của Công ty TNHH Phương Linh ở xã Thăng Thọ.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đoàn công tác cũng đã đến thăm nhà máy giầy của Công ty TNHH Phương Linh ở xã Thăng Thọ, vừa đi vào hoạt động từ đầu năm 2024, tạo việc làm cho trên 600 lao động địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao huyện Nông Cống đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thu hút các dự án sản xuất công nghiệp, phát triển ngành nghề nông thôn. Đây là hướng đi đúng để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho lao động địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Nông Cống.

Đồng chí Nguyễn Lợi Đức, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nông Cống báo cáo kết quả sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Nông Cống tháng 5/2022.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Nông Cống, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đã nghe lãnh đạo huyện báo cáo kết quả sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện tháng 5/2022.

Theo đó, sau gần 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Nông Cống đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng khá; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm ước đạt 7,52%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; hiện toàn huyện đã xây dựng được 250 ha lúa và 37 ha rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP; tích tụ, tập trung đất đai được 1.834,7 ha để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao...

Huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020; có 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã NTM kiểu mẫu và 20 sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư; tỉ lệ đường giao thông trên địa bàn được cứng hoá đạt 99,8%. Một số tuyến giao thông đối ngoại được Trung ương, tỉnh quan tâm đầu tư đã mở ra không gian phát triển mới cho huyện.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, giáo dục - đào tạo tiếp tục phát triển, giữ vững thành tích giáo dục mũi nhọn trong nhóm đứng đầu của tỉnh. Quốc phòng - an ninh được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Nông Cống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Nông Cống.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Tứ phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Nông Cống.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh đã phân tích làm rõ về tiềm năng, thế mạnh mà huyện Nông Cống đang có. Đồng thời chỉ rõ những “điểm nghẽn” cản trở sự phát triển của huyện. Từ đó, đề nghị cấp ủy, chính quyền Nông Cống cần phát huy lợi thế để có những bước phát triển mới.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Nông Cống.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Nông Cống đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại, đó là: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện và thấp xa so với mục tiêu nhiệm kỳ. Việc gắn kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp gặp nhiều khó khăn; chưa xây dựng được nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp còn rất hạn chế. Tiến độ đầu tư các cụm công nghiệp chậm, hiện trên địa bàn chưa có cụm công nghiệp nào hoàn thành đầu tư hạ tầng. Mạng lưới giao thông tuy có bước phát triển, nhưng kết cấu hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, nhiều tuyến đường bị hư hỏng, xuống cấp. Các ngành du lịch, dịch vụ phát triển chậm; tỉ lệ đô thị hóa đạt thấp. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy đảng, chính quyền; trình độ của đội ngũ cán bộ ở một số địa phương còn hạn chế, cá biệt có tình trạng né tránh, đùn đẩy, thiếu tâm huyết, thiếu trách nhiệm với công việc...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Những tồn tại, hạn chế nêu trên cũng chính là những khó khăn, thách thức đang đặt ra trong quá trình xây dựng và phát triển, đòi hỏi huyện Nông Cống phải nỗ lực nhiều hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để vượt qua.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí nêu rõ: Nông Cống là vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, với bề dày lịch sử gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển của đất nước và của tỉnh. Huyện có lợi thế về vị trí địa lý, tiếp giáp với các trung tâm kinh tế động lực của tỉnh; có hệ thống giao thông thuận lợi, là điều kiện để mở rộng không gian phát triển.

Bên cạnh đó, Nông Cống là huyện đồng bằng có diện tích tương đối lớn, rất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp toàn diện, trong đó diện tích đất lúa lớn nhất toàn tỉnh. Nguồn tài nguyên thiên nhiên của huyện rất phong phú, đa dạng; đồng thời cũng là huyện giàu tiềm năng phát triển du lịch. Nhân dân trong huyện có truyền thống đoàn kết, cần cù, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, có khát vọng vươn lên làm giàu cho quê hương, đất nước.

Với những yếu tố nêu trên, có thể khẳng định, thế và lực của Nông Cống đã lớn mạnh hơn trước rất nhiều và là thời cơ rất lớn để Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân trong huyện khai thác tiềm năng, thế mạnh sẵn có, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian của nhiệm kỳ 2020-2025 chỉ còn khoảng hơn 1 năm, khó khăn, thách thức vẫn còn rất lớn, nhiệm vụ còn lại rất nặng nề, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cho rằng để thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 Nông Cống nằm trong nhóm các huyện dẫn đầu của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và toàn thể Nhân dân trong huyện cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất từ huyện đến cơ sở; khơi dậy và phát huy ý chí tự lực, tự cường, sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, tạo chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm, khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội cấp trên và Nghị quyết Đại hội cấp mình, gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Tập trung rà soát tổng thể các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đã đề ra. Từ đó, xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng các chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch; những chỉ tiêu chưa đạt nhưng có khả năng hoàn thành thì phải phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức; những chỉ tiêu có khả năng đạt thấp, khó hoàn thành thì phải tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân và có giải pháp phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu đề ra.

Nông Cống cũng cần đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư, cơ cấu lao động gắn với thực hiện có hiệu quả Quy hoạch vùng huyện và các quy hoạch có liên quan... Chủ động đấu mối, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan để cập nhật các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án có phạm vi tác động tích cực đến kinh tế - xã hội của huyện, nhằm tranh thủ tối đa các nguồn lực từ bên ngoài và khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, các yếu tố nội sinh của huyện để tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Nhắc lại câu ca lưu truyền trong dân gian từ xa xưa: “Được mùa Nông Cống sống mọi nơi, mất mùa Nông Cống tả tơi mọi vùng”, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị: Trong những năm tới, cấp ủy, chính quyền huyện Nông Cống vẫn phải xác định nông nghiệp giữ vai trò quan trọng, là trụ đỡ, là nền tảng trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Vì vậy, huyện cần tiếp tục đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng các vùng trồng, sản xuất lúa gạo, rau củ quả theo tiêu chuẩn VietGAP với giá trị hiệu quả cao, liên kết theo chuỗi giá trị...

Nhắc đến Nông Cống là vựa cói ở miền Bắc, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện cần tập trung nghiên cứu mở rộng, phát triển vùng cói nguyên liệu, kết hợp cói - rươi, lúa - rươi; ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học - kỹ thuật và sản xuất và chế biến cói, phục vụ phát triển các ngành, nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn và cung cấp cho các địa phương khác trong tỉnh và trong nước.

Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển chăn nuôi gia trại, trang trại, phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm, nghề, làng nghề truyền thống có thế mạnh. Tập trung chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, xây dựng các làng quê nông thôn của huyện Nông Cống thực sự tươi đẹp và đáng sống.

Song song với lĩnh vực nông nghiệp, Nông Cống cần tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ gắn với phát triển đô thị; tạo chuyển biến rõ nét về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động.

Tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tăng cường cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung giải quyết tốt các “nút thắt”, “điểm nghẽn” để thu hút, lựa chọn các dự án lớn, có giá trị gia tăng cao đầu tư vào huyện; tạo động lực mới thúc đẩy thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đẩy mạnh quảng bá tiềm năng du lịch của huyện, kêu gọi và huy động các nguồn lực đầu tư, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng trên địa bàn để phát triển du lịch sinh thái, du lịch tâm linh.

Ngoài việc quan tâm phát triển kinh tế, cấp ủy chính quyền huyện Nông Cống cần thường xuyên chăm lo nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá - xã hội; quan tâm cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân... Tiếp tục tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, đảm bảo ổn định trật tự an toàn. Chăm lo làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy.

