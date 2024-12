Xây dựng và phát triển Hoằng Hóa đến năm 2030 trở thành thị xã

“Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân huyện Hoằng Hóa cần phải thật sự đoàn kết, tiếp tục nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa, đề ra nhiệm vụ, giải pháp đột phá để sớm hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 xây dựng và phát triển Hoằng Hóa trở thành thị xã ” - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Hoằng Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Hoằng Hóa.

Sáng 24/12, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc tại huyện Hoằng Hóa về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng đi có các đồng chí: Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bí thư Huyện ủy Lê Xuân Thu trình bày báo cáo.

Quy mô kinh tế huyện Hoằng Hóa xếp thứ 4 toàn tỉnh

Báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và đoàn công tác, Bí thư Huyện ủy Lê Xuân Thu nêu rõ: Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với quyết tâm chính trị cao của các cấp, các ngành; sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị của huyện đã đạt được những kết quả tích cực.

Trong 30 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVII đề ra có 28 chỉ tiêu dự kiến đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng giá trị sản xuất giai đoạn 2020-2025 ước đạt 7,02% Riêng năm 2024: Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 9,53%, quy mô kinh tế xếp thứ 4 toàn tỉnh. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 2.538 tỷ đồng, bằng 1,21 lần so với năm 2020. Sản lượng lương thực ước đạt gần 94,2 nghìn tấn, bằng 100,2% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 8.470 tỷ đồng, bằng 1,25 lần so với năm 2020. Giá trị sản xuất dịch vụ - thương mại ước đạt 3.679 tỷ đồng, bằng 1,4 lần so với năm 2020. Tổng lượt khách du lịch ước đón 2 triệu lượt khách, tăng 20 lần so với năm 2020.

Lãnh đạo chủ chốt huyện Hoằng Hóa tại buổi làm việc.

Chương trình nông thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt kết quả nổi bật, đến nay toàn huyện có 6 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 98 thôn, 8 tổ dân phố đạt NTM kiểu mẫu; có 45 sản phẩm OCOP 3 sao trở lên. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường; nhiều công trình giao thông, thủy lợi, trường học,... được đầu tư nâng cấp và làm mới, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện DDCI năm 2023 xếp thứ nhất toàn tỉnh. Đã thu hút nhiều nhà đầu tư lớn vào phát triển hạ tầng công nghiệp, đô thị, du lịch như: Tập đoàn WHA (Thái Lan), Tập đoàn Nam Ích (Hồng Kông), Tập đoàn Flamingo,...

Văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ; giáo dục và đào tạo được quan tâm, tỉ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 100%. An sinh xã hội được bảo đảm, thu nhập bình quân đầu người đạt 72 triệu đồng, xếp thứ 5 toàn tỉnh, cao gấp 1,48 lần so với năm 2020. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng; giai đoạn 2021 - 2024 kết nạp được 1.081 đảng viên.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam phát biểu tại buổi làm việc.

Chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn công tác cho rằng: Tuy Hoằng Hóa đạt được nhiều kết quả đáng mừng, nhưng vẫn còn bộc lộ một số mặt hạn chế cần khắc phục như: tình trạng xây dựng không phép, sai phép, vi phạm, tái vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông còn xảy ra; một số dự án thi công còn chậm, giải quyết khó khăn vướng mắc của dự án nhất là trong công tác GPMB chưa kịp thời. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường còn nhiều khó khăn, vướng mắc, một số xã còn để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, nhưng việc phát hiện, xử lý thiếu kiên quyết; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho công dân còn chậm; GPMB ở một số dự án, ở một số xã chưa đạt tiến độ so với yêu cầu đặt ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Hoạt động du lịch tuy phát triển nhanh, nhưng còn nhiều bất cập trong công tác quản lý; các loại hình dịch vụ phục vụ du lịch chưa đa dạng... Năng lực lãnh đạo của một số tổ chức cơ sở đảng, chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền một số xã, thị trấn thiếu quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả chưa cao, còn cán bộ, công chức, viên chức chậm trễ trong giải quyết công việc.

Vùng đất khoa bảng “địa linh nhân kiệt”

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời nêu rõ: Hoằng Hóa là vùng đất khoa bảng “địa linh nhân kiệt”, có truyền thống yêu nước, hiếu học. Quê hương của nhiều danh nhân tên tuổi, trí thức tài năng, văn thần, võ tướng có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước... Là huyện nằm ở trung tâm vùng đồng bằng ven biển, có hệ thống giao thông thuận lợi, tiếp nối với TP Thanh Hóa và các vùng động lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Trong những năm gần đây Hoằng Hóa có sự phát triển kinh tế - xã hội trong nhóm dẫn đầu của tỉnh. Tuy nhiên, qua các ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo và lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh cho thấy: Hoằng Hóa vẫn còn những hạn chế, yếu kém ảnh hưởng tới sự phát triển, trong đó kinh tế tăng trưởng chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Q uyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 không còn nhiều, nhiệm vụ còn lại rất nặng nề; vì vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân huyện Hoằng Hóa cần phải thật sự đoàn kết, tiếp tục nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa, đề ra nhiệm vụ, giải pháp đột phá để sớm hoàn thành mục tiêu đến năm 2030, xây dựng và phát triển Hoằng Hóa trở thành thị xã.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cùng cấp ủy, chính quyền, quân và dân huyện Hoằng Hóa cần khẩn trương quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 5/12/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2025, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ huyện, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo chủ chốt huyện Hoằng Hóa tại buổi làm việc.

Chỉ đạo quán triệt, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Trước hết, cần bám sát các quy định, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện. Quan tâm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp theo đúng quy định.

Bám sát các quy hoạch của tỉnh, quy hoạch vùng huyện để rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm theo hướng khai thác tốt nhất tiềm năng, thế mạnh của huyện, phù hợp với xu thế phát triển của tỉnh và phát triển đồng bộ, kết nối với TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn và các trung tâm kinh tế động lực, các hành lang kinh tế của tỉnh. Hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung đô thị huyện Hoằng Hóa đến năm 2045, phấn đấu sớm thực hiện mục tiêu phát triển thành thị xã, đô thị loại IV trước năm 2030.

Huy động mọi nguồn lực và đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển văn hóa, giáo dục, y tế; chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa mới, nếp sống văn minh, lành mạnh, phát huy những phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp trong từng thôn, xóm, làng, xã, dòng họ. Thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm; thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục triển khai hiệu quả Cuộc vận động xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở theo Chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Chăm lo xây dựng Đảng bộ và cả hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền; đổi mới mạnh mẽ, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị, trước mắt Ban Thường vụ Huyện ủy Hoằng Hóa cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Tết Nguyên đán bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình, tạo khí thế mới, động lực mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025, tạo đà để hoàn thành toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn công tác thăm Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Bảng Môn Đình tại xã Hoằng Lộc.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn công tác thăm tổ hợp vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng Flamingo Ibiza Hải Tiến.

Trước khi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Hoằng Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh cùng các thành viên đoàn công tác đã đến thăm và dâng hương Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Bảng Môn Đình tại xã Hoằng Lộc; thăm tổ hợp vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng Flamingo Ibiza Hải Tiến.

Minh Hiếu