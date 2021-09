Xã Quảng Đức - điểm nhấn trong thực hiện chương trình trọng tâm

Những ngày này, người dân các thôn Tiền Thịnh, Hà Trung, Quang Tiền xã Quảng Đức (Quảng Xương) vô cùng phấn khởi bởi các tuyến đường giao thông trong thôn mới được hoàn thành đưa vào sử dụng. Cùng với thôn Phú Đa, Thần Cốc đang gấp rút thi công và những dự án mới sắp được khởi công, hạ tầng giao thông chính là điểm nhấn nổi bật ở Quảng Đức trong năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội.

Tuyến đường thôn Hà Trung mới được đầu tư xây dựng sạch, đẹp.

Đưa chúng tôi đi thăm những tuyến đường đã hoàn thành và tuyến đường đang xây dựng, đồng chí Võ Thanh Hùng, phó bí thư thường trực đảng ủy xã phấn khởi giới thiệu về những kết quả Quảng Đức đạt được sau 1 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo chia sẻ của đồng chí Hùng, Quảng Đức có thôn An Toàn được công nhận là thôn kiểu mẫu đầu tiên vào tháng 6-2021. Để xây dựng thành công thôn kiểu mẫu, cấp ủy, chính quyền các cấp từ xã đến chi bộ và Nhân dân trong thôn đã phải quyết tâm, nỗ lực rất lớn. Ngoài chỉ đạo sát sao, xã hỗ trợ cho thôn 3,7 tỷ đồng đầu tư các hạng mục xây dựng cơ bản, còn lại Nhân dân chung sức, đồng lòng hiến đất mở rộng đường và đóng góp kinh phí triển khai thực hiện. Chi ủy chi bộ thôn An Toàn giao cho các đoàn thể của thôn làm nòng cốt trong công tác vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao... Các tiêu chí kiểu mẫu được hoàn thành đã tạo sự đổi thay rõ nét cho thôn, nâng cao mức độ thụ hưởng của người dân, vì vậy bà con ai cũng vui mừng, phấn khởi.

Lấy hạ tầng giao thông làm nền tảng cho sự phát triển, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Quảng Đức nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra chương trình trọng tâm về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối với các thôn trong xã và các xã lân cận. Thực hiện chương trình trọng tâm này, đảng bộ xã đã tập trung đầu tư xây dựng đường giao thông các thôn An Toàn, Tiền Thịnh, Hà Trung, Quang Tiền với chiều dài 3.000m, tổng số vốn gần 5 tỷ đồng. Trước đây, những tuyến đường trong khu dân cư đều nhỏ hẹp nhưng nay tất cả đã được mở rộng từ 3,5 đến 4,5m rất sạch và đẹp. Hiện nay, Quảng Đức đang tiếp tục đầu tư tuyến đường ở 2 thôn Phú Đa và Thần Cốc, không khí thi công ở 2 thôn này đang rất tích cực, bảo đảm tuyến đường sẽ được hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Xã cũng đã vào đưa sử dụng hội trường nhà văn hóa đa năng trị giá 7 tỷ đồng; hoàn thành xây dựng 2 trạm bơm và 2,5 km kênh mương nội đồng. Việc phát triển nhanh kết cấu hạ tầng giao thông với phương châm “đi trước một bước” là đòi hỏi cần thiết để tạo điều kiện bứt phá nhanh trong phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, từ nay đến cuối năm, Quảng Đức tiếp tục khởi công xây dựng tuyến đường nối xã Quảng Đức với đường Thanh Niên thuộc thị trấn Tân Phong trị giá 13 tỷ đồng; khởi công tuyến đường giao thông nội đồng trị giá gần 5 tỷ đồng... “Chỉ 1 năm nữa thôi, Quảng Đức sẽ có sự đổi thay rõ rệt về diện mạo. Với sự đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, Quảng Đức phấn đấu đến năm 2022 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”, đồng chí Võ Thanh Hùng cho biết.

Là xã thuần nông, để phát huy thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Quảng Đức nhiệm kỳ 2020–2025 cũng đã đề ra chương trình trọng tâm về tích tụ, tập trung ruộng đất sản xuất hàng hóa quy mô lớn, hiệu quả. Để nâng cao năng suất, chất lượng trên cùng một đơn vị diện tích, Quảng Đức đã quy hoạch vùng lúa năng suất, chất lượng cao theo từng thôn, mỗi thôn từ 10 đến 15 ha và đưa giống lúa mới Bắc Thịnh, Thái Xuyên 111 vào gieo cấy thay thế cho giống lúa cũ. Tín hiệu vui từ những vụ lúa cho thu hoạch cao hơn gần 40% so với trước đây là động lực giúp bà con nông dân tiếp tục đầu tư vào đồng ruộng với mục tiêu phát triển kinh tế, làm giàu từ chính đồng đất địa phương. Theo kế hoạch, Quảng Đức tiếp tục triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, điều chỉnh quy hoạch sản xuất theo hướng quy mô lớn, áp dụng công nghệ cao. Đồng thời mở rộng quy hoạch vùng lúa năng suất, chất lượng cao, phấn đấu đến năm 2025 đạt 120 ha. Trong lĩnh vực chăn nuôi, với sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy, chính quyền địa phương, đàn gia súc, gia cầm tiếp tục được Nhân dân phục hồi sau dịch bệnh. Vì vậy, đàn lợn tăng 8,5% so với cùng kỳ; đàn gia cầm tăng 24,1% so với cùng kỳ, tổng diện tích ao hồ nuôi cá nước ngọt tăng 0,5% so với cùng kỳ...

Đồng chí Phạm Văn Thìn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Đức, cho biết: “Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, cấp ủy, chính quyền xã Quảng Đức vừa triển khai đồng bộ, kịp thời các phương án phòng, chống dịch, vừa tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội. Sự đồng lòng trong thực hiện cùng lúc 2 nhiệm vụ là cơ sở quan trọng để đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2021, tạo tiền đề quan trọng để xã thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của cả nhiệm kỳ đề ra”.

Bài và ảnh: Minh Khôi