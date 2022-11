Thiệu Hóa sau 5 năm thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn của Đảng bộ huyện Thiệu Hóa có khoảng 80% bí thư chi bộ tái cử, kiêm trưởng thôn. Việc lựa chọn nhân sự cấp ủy đều gắn với các chức danh theo đúng tinh thần Nghị quyết 323/2019/NQ-HĐND ngày 12-12-2019 của HĐND tỉnh. Đây là tín hiệu khởi đầu của một nhiệm kỳ mới, tiếp tục phát huy hiệu quả thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn.

Đồng chí Nguyễn Cao Cường (ngoài cùng bên phải), bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn Đồng Bào, xã Minh Tâm trò chuyện với ông Nguyễn Đình Khiết đã hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn.

Có mặt tại nhà văn hóa thôn Thành Thượng, xã Thiệu Thành, chúng tôi thấy có rất nhiều hộ dân đang tập trung nghe phổ biến quy định ký kết bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp thông qua HTX dịch vụ nông nghiệp của xã. Đồng chí Nguyễn Duy Chấp, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn chia sẻ với chúng tôi: “Từ khi đảm nhiệm hai vai vừa chỉ đạo, vừa điều hành, công việc nhiều hơn, vất vả hơn nhưng bù lại tôi được cán bộ, đảng viên và Nhân dân tin tưởng, đồng tình ủng hộ, bởi vậy mọi việc đều hanh thông. Thôn Thành Thượng là một trong những thôn đi đầu trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Vụ đông này, các hộ trồng ngô, rau màu ký kết bán cho công ty vừa bảo đảm đầu ra thuận lợi, không lo mất giá, vừa mở rộng thị trường, kết nối cho các hộ sản xuất theo hướng liên kết bền vững hơn”.

Về thôn Đồng Bào, xã Minh Tâm, chúng tôi được đồng chí Nguyễn Cao Cường, bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn dẫn đi tham quan đoạn đường mới được mở rộng do một số hộ dân tự nguyện hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Đồng chí Cường cho biết, phong trào hiến đất xây dựng thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu đã được các hộ trong thôn làm từ nhiều năm nay và ngày càng được lan tỏa trong toàn thôn. Những tuyến ngõ nhỏ chỉ có xe đạp, xe máy đi qua thì nay xe ô tô đã đi vào được tận nhà. Tiêu biểu, như hộ ông Nguyễn Đình Khiết, Nguyễn Đình Ngạn đã hiến gần 60m2, góp phần tháo “nút ngẽn” hình chữ C trong thôn. Từ đầu nhiệm kỳ 2022-2025 đến nay, toàn thôn có 16 hộ hiến đất, hộ ít nhất 6m2, nhiều nhất 54m2. Phong trào hiến đất mở rộng đường được các hộ tích cực tham gia, cùng với đó, các hộ chủ động chỉnh trang lại nhà cửa, trồng hoa ven đường góp phần giữ vững các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu.

Có thể nói, nhiệm kỳ qua, cấp ủy chi bộ, nhất là các đồng chí bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tiểu khu phố khá vất vả - họ là những “cánh tay nối dài” của Đảng, đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với đảng viên và Nhân dân; lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở và có nhiều mối quan hệ trực tiếp, gần gũi với đảng viên và Nhân dân. Minh chứng là có hơn 85% chi ủy viên và 80% bí thư chi bộ trên địa bàn huyện tái cử với số phiếu tín nhiệm cao, điều này đã khẳng định năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2022 và tiếp tục được tín nhiệm ở nhiệm kỳ 2022-2025.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Huyện ủy sau 5 năm (2017-2022) thực hiện nhất thể hóa bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn, toàn huyện có 167 chi bộ, trong đó có 111 đồng chí là bí thư kiêm trưởng thôn, tiểu khu. Việc bố trí các chức danh ở thôn, tiểu khu được thực hiện theo Nghị quyết số 232/2019/NQ-HĐND ngày 12-12-2019 của HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện ở thôn gồm có 6 chức danh (nay là 5 chức danh, chức danh công an viên do công an chính quy đảm nhiệm) và được bố trí 3 người, mỗi người đảm nhận 2 chức danh (hai việc), cụ thể: Chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn (hoặc bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận). Chức danh phó bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận, kiêm tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn. Chức danh thôn đội trưởng kiêm đội trưởng tổ an ninh.

Việc thực hiện nhất thể hóa này đã góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân nhanh chóng, kịp thời. Các vấn đề trong dân được nắm bắt, giải quyết hiệu quả hơn. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của bí thư kiêm trưởng thôn, tiểu khu có tính chủ động cao, phát huy được năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, hạn chế tình trạng trông chờ, ỷ lại, né tránh, nể nang trong công việc; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Việc thực hiện mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, đã góp phần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ngay từ cơ sở.

Tuy vẫn còn một số khó khăn về độ tuổi, khối lượng công việc nhiều, phụ cấp chế độ thấp... nhưng qua đánh giá của Ban Tổ chức Huyện ủy Thiệu Hóa, đối với công tác Đảng tại chi bộ, 100% các đồng chí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tiểu khu phố đều làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu chi bộ; chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Chi bộ đã quan tâm giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đảng viên đầy đủ, kịp thời. Về công tác tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở thôn, tiểu khu như: Phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng NTM; xây dựng nếp sống văn hóa, nếp sống văn minh; an ninh trật tự; bảo vệ môi trường; xây dựng hương ước, quy ước ở thôn... được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả. Đến nay trên địa bàn huyện có 135 thôn đã được công nhận đạt thôn NTM, 6 thôn đạt NTM kiểu mẫu; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Nhân dân ngày càng được nâng cao. Kết quả đó có một phần công sức, tâm huyết của đội ngũ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn đã dám nghĩ, dám làm, gạt bỏ những khó khăn, lợi ích của cá nhân để thực hiện vì nhiệm vụ chung.

Bài và ảnh: Lê Hà