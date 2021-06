Phát huy vai trò của mặt trận trong phòng, chống dịch COVID-19

Hà Văn Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh: Tiếp tục chung tay góp sức, ủng hộ kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc, để tỉnh có thêm nguồn lực, tăng cường các biện pháp phòng và chữa bệnh, đảm bảo sức khỏe cho Nhân dân, ngày 27-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã có Công văn số 922/MTTQ-BTT kêu gọi các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, doanh nhân, tổ chức và cá nhân tiếp tục chung tay góp sức, ủng hộ vật chất và tinh thần để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, tập trung chủ yếu cho các nội dung: kinh phí mua vắc-xin, máy thở và trang thiết bị y tế; hỗ trợ cho các khu cách ly, điều trị bệnh nhân; động viên lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh... Hơn lúc nào hết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh rất mong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân thống nhất ý chí và hành động, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc chiến cam go và phức tạp này. Chúng ta tin tưởng dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi, cuộc sống của người dân sẽ trở lại ổn định, kinh tế - xã hội tỉnh nhà sẽ tiếp tục phát triển như kỳ vọng, mọi người được sống trong một Thanh Hóa hạnh phúc và bình an. Tri ân những tấm lòng hảo tâm, nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, doanh nhân, tổ chức và cá nhân ủng hộ vật chất, tinh thần cho công tác phòng, chống dịch, chúng tôi cam kết tổng hợp đầy đủ các khoản ủng hộ, công khai minh bạch, sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả thiết thực. Nguyễn Đức Đủ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công ty Xây lắp điện lực Thanh Hóa: Ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 là trách nhiệm của toàn xã hội Là doanh nghiệp chuyên xây lắp các công trình điện và quản lý lưới điện nông thôn, thời gian qua, Tập đoàn Công ty Xây lắp điện lực Thanh Hóa cũng chịu sự ảnh hưởng không nhỏ do tác động của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, với mong muốn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp trong phòng, chống dịch bệnh, lan tỏa tinh thần đoàn kết, “Tương thân tương ái” trong cộng đồng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, ngay sau khi có công văn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân và cá nhân tiếp tục chung tay ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, tập đoàn đã trích quỹ phúc lợi ủng hộ 200 triệu đồng. Sự chung tay, góp sức của doanh nghiệp nói riêng và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm nói chung thời gian qua góp phần tiếp thêm nguồn lực hỗ trợ tỉnh mua vắc-xin, máy thở và trang thiết bị y tế, bảo đảm an sinh xã hội, thể hiện sự đồng thuận, đồng lòng của Nhân dân với các chủ trương của Đảng, sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, của tỉnh. Trong thời gian tới, nếu tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, doanh nghiệp cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh trong việc ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Đỗ Thị Thủy, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hà Trung: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia phòng, chống dịch COVID-19 Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Hà Trung đã yêu cầu hội LHPN cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên phụ nữ và các tầng lớp Nhân dân thực hiện theo đúng các quy định về phòng, chống dịch bệnh ở từng thời điểm. Hướng dẫn, vận động 100% cán bộ, hội viên phụ nữ cài đặt ứng dụng Bluezone giúp cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19; phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và đăng tải các thông tin truyền thông trên Website, Facebook, Zalo, phát tờ rơi và poster về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh việc chủ động nắm bắt tình hình, động viên các gia đình có con em từ vùng có dịch trở về báo cáo kịp thời với chính quyền địa phương, các ngành chức năng để thực hiện các biện pháp cách ly phù hợp, các cấp hội đã vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tiếp tục thực hiện “3 sạch” (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ); ra quân tổng vệ sinh môi trường tại nơi ở, trụ sở làm việc. Đồng thời vận động tổ chức các hoạt động quyên góp, ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Những hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú hay những chiếc khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay sát khuẩn được phát miễn phí đến tận tay người dân, các hoạt động quyên góp, ủng hộ của hội viên phụ nữ hội LHPN các cấp trên địa bàn huyện Hà Trung đã và đang thể hiện vai trò tích cực, đồng hành cùng cả hệ thống chính trị trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19. Cụ Nguyễn Tường Phong (Phường An Hưng, TP Thanh Hóa): Nguồn lực ủng hộ “Tích tiểu thành đại”, chúng ta sẽ chiến thắng “giặc” COVID-19 Là người con tỉnh Hưng Yên vào Thanh Hóa sinh sống từ những năm 60 của thế kỷ trước nên từ lâu vợ chồng tôi đã coi Thanh Hóa là quê hương thứ hai của mình. Ở độ tuổi 84, tôi luôn biết ơn Đảng, Chính phủ, quân đội và Nhân dân ta luôn anh dũng trong hai cuộc kháng chiến, để giờ đây đất nước hòa bình, cuộc sống của người dân ngày càng tốt đẹp hơn. Với suy nghĩ đơn giản, mấy chục năm trước, với sự đồng tâm, hiệp lực của toàn Đảng, toàn dân, chúng ta đã đánh thắng thực dân Pháp, rồi lại thắng đế quốc Mỹ. Vì vậy, khi quê hương, đất nước gặp khó khăn trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, người dân chúng tôi, mỗi người đóng góp một ít, “tích tiểu thành đại”, chúng ta sẽ chiến thắng “giặc” COVID-19, bảo vệ sức khỏe cho người dân. Số tiền 5 triệu đồng lương hưu vợ chồng tôi dành dụm bấy lâu nay không phải là lớn, nhưng với trách nhiệm của một người dân Thanh Hóa, tôi muốn đóng góp một phần nhỏ để tỉnh có thêm nguồn lực phòng chống dịch, để nhiều người dân có thêm cơ hội được tiêm vắc-xin phòng, chống dịch COVID-19. Cùng với việc tuân thủ đúng các quy định phòng, chống dịch để bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội, tôi mong rằng mọi người, tùy vào khả năng của mình, tiếp tục tham gia đóng góp, ủng hộ vì cộng đồng, thì đại dịch COVID-19 nhất định sẽ bị đẩy lùi.