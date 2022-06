Phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm xây dựng Đông Sơn trở thành huyện kiểu mẫu

Ngược dòng lịch sử, cách đây 92 năm, ngày 25-6-1930, dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Bắc Kỳ, tại làng Hàm Hạ, tổng Kim Khê, nay là khu phố Hàm Hạ, thị trấn Rừng Thông (Đông Sơn), chi bộ Hàm Hạ - chi bộ cộng sản đầu tiên của huyện Đông Sơn được thành lập. Đây cũng là chi bộ cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa. Sự ra đời của chi bộ Hàm Hạ là một tất yếu lịch sử khách quan, đáp ứng yêu cầu của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc. Từ đây, giai cấp công nhân, nông dân và các tầng lớp Nhân dân lao động của huyện Đông Sơn nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung đã có một chính đảng Mác - xít của giai cấp vô sản lãnh đạo, vững bước tiến lên trên con đường đấu tranh giành độc lập dân tộc và quyền dân sinh, dân chủ của mình.

Một góc thị trấn Rừng Thông.

Ngay sau khi được thành lập, chi bộ Hàm Hạ đã giương cao ngọn cờ lãnh đạo cách mạng. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của chi bộ, tháng 8-1930, tổ chức Nông hội đỏ được thành lập ở Hàm Hạ và từ làng Hàm Hạ đã phát triển rộng khắp sang các làng, xã khác, với tôn chỉ là đoàn kết nông dân, đánh đổ thực dân, phong kiến, giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống, chống quan lại địa phương cướp ruộng đất, công điền, công thổ, sách nhiễu nông dân. Sự ra đời của chi bộ Hàm Hạ đã trở thành mốc son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân huyện Đông Sơn nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Với ý nghĩa chính trị và tầm quan trọng đối với phong trào cách mạng địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đồng ý cho Đảng bộ huyện Đông Sơn được lấy ngày 25-6-1930, ngày thành lập chi bộ Hàm Hạ là ngày truyền thống Đảng bộ huyện Đông Sơn.

Trong công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương ngày nay, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đông Sơn đã vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách, chủ động, đoàn kết, quyết tâm vượt qua những khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo sự chuyển biến toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống - xã hội. Cấp ủy, chính quyền đã thực hiện tốt phương châm “Đột phá - Sáng tạo, Trọng tâm - Toàn diện, Quyết liệt và Hiệu quả” trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Nội dung hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội không ngừng đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, tạo ra nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, huy động được sức mạnh của toàn xã hội. Đặc biệt, năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đông Sơn đã đoàn kết thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa duy trì, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 18,2%; cơ cấu giá trị sản xuất các ngành chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 50,075 triệu đồng/năm (đứng thứ 5/27 huyện, thị xã); thu ngân sách Nhà nước đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay, nằm trong tốp đầu toàn tỉnh. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, nâng cấp, mở rộng, ngày càng khang trang. Hình thành và duy trì các vùng sản xuất lúa chất lượng cao tập trung, áp dụng cơ giới hóa; vùng chuyên canh sản xuất rau, củ ứng dụng công nghệ cao. Kinh tế hợp tác, trang trại, gia trại từng bước phát triển. Hệ thống trường học được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đảm bảo đạt chuẩn theo quy định. Đến nay, huyện có tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 97,4%, dẫn đầu toàn tỉnh; có 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm; 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2, đứng đầu toàn tỉnh. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên. Các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo”, hoạt động từ thiện nhân đạo... được Nhân dân tích cực hưởng ứng. Bên cạnh thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, huyện đặc biệt chú trọng công tác xây dựng đời sống văn hóa gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị và bản sắc văn hóa truyền thống địa phương; duy trì và nâng cao chất lượng thôn, khu phố văn hóa. Công tác an ninh chính trị, quân sự, quốc phòng được củng cố vững chắc; tệ nạn xã hội, các hủ tục được đẩy lùi.

Đặc biệt, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và có nhiều kết quả tích cực. Từ năm 2021 đến nay, huyện Đông Sơn đã huy động được hơn 1.450 tỷ đồng xây dựng NTM, trong đó Nhân dân đóng góp 842,967 tỷ đồng. Toàn huyện đã cải tạo, nâng cấp được 45,11km đường giao thông; 37,67km rãnh thoát nước; 86,74km tường rào thoáng; dịch chuyển 924 cột điện... Các xã đã tổ chức phát động và duy trì phong trào vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây xanh dọc các tuyến đường trục chính với chiều dài 27,19km. Đến nay, toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 2 xã đạt NTM kiểu mẫu; 51 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, đạt tỷ lệ 60% tổng số thôn (51/85 thôn).

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đông Sơn cùng chung sức, chung lòng xây dựng và phát triển quê hương; quyết tâm trở thành một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh và đến năm 2025 trở thành huyện kiểu mẫu, cùng cả tỉnh xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Bài và ảnh: Thanh Huê