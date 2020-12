MTTQ huyện Nga Sơn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Những năm qua, ủy ban MTTQ các cấp huyện Nga Sơn đã làm tốt vai trò trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở, phát huy được quyền làm chủ của Nhân dân, tổ chức và động viên Nhân dân tích cực tham gia vào các hoạt động xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Thị trấn Nga Sơn ngày càng đổi mới và phát triển.

Trong công tác xây dựng Đảng, Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể tích cực phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú cho cấp ủy xem xét bồi dưỡng, kết nạp, tạo nguồn phát triển đảng viên; tham gia góp ý cho các tổ chức đảng trong tổ chức sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cơ sở và góp ý cho các đảng viên về đạo đức, lối sống, quan hệ với quần chúng Nhân dân... Thông qua công tác giám sát, phản biện xã hội, ủy ban MTTQ các cấp huyện Nga Sơn vận động các thành viên của mặt trận tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, bằng những việc làm thiết thực như: giám sát, phản biện những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các chương trình, dự án, quản lý, sử dụng các nguồn vốn xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở...

Ủy ban MTTQ các cấp huyện Nga Sơn phối hợp với các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tích cực xây dựng khối đại đoàn kết, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, như: Phong trào thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”... Từ đầu năm 2020 đến nay, hệ thống MTTQ huyện Nga Sơn từ huyện đến cơ sở đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình để chủ động phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong huyện đoàn kết, vượt qua khó khăn, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương bằng những việc làm cụ thể. Trong đó, đã tập trung tuyên truyền, động viên Nhân dân tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, chủ động chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhân rộng mô hình sản xuất cây trồng có giá trị cao, mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Đẩy mạnh phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại. Tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, tổng dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà cửa, được đoàn thẩm định của Trung ương, của tỉnh đánh giá cao.

MTTQ các cấp huyện Nga Sơn đã phối hợp tổ chức cho 168/168 khu dân cư (KDC) đăng ký xây dựng KDC “3 không” gồm: không tệ nạn xã hội; không ô nhiễm môi trường; không lãng phí, hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang. Tổ chức cho các hộ gia đình trên địa bàn huyện đăng ký thực hiện tốt an ninh trật tự, an toàn giao thông; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường... thông qua đó để tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác thực hiện. Tuyên truyền, động viên 167 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020. Phối hợp tập trung tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân về cách phòng, chống dịch COVID-19. Hưởng ứng đợt vận động ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 của huyện, hệ thống MTTQ trên địa bàn huyện đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức tôn giáo tích cực ủng hộ quỹ phòng, chống COVID-19. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy và Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã chi hỗ trợ cho 865 hộ nghèo trên địa bàn huyện, mỗi hộ 300.000 đồng, với tổng số tiền 259.500.000 đồng; hỗ trợ 1.500 khẩu trang, 30 mũ chống giọt bắn cho công nhân các nhà máy, khu cách ly của huyện và hỗ trợ 500kg gạo cho Hội Người mù huyện, 15 triệu đồng cho khu cách ly.

Với vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, ủy ban MTTQ các cấp huyện Nga Sơn đã phối hợp với chính quyền thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân để phản ánh với các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp. Nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri ngày càng được đổi mới, thiết thực, hiệu quả, bảo đảm tính dân chủ, công khai, tạo sự đồng thuận xã hội. Ủy ban MTTQ các cấp huyện Nga Sơn phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri từ đó Ủy ban MTTQ từ huyện đến xã tổng hợp các ý kiến tham gia, đề xuất phản ánh đến các cấp có thẩm quyền, trách nhiệm trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Thông qua hoạt động của ủy ban MTTQ các cấp ở huyện Nga Sơn trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền đã góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền. Đồng thời, phát huy quyền làm chủ và ý thức trách nhiệm của Nhân dân trong việc góp phần làm trong sạch tổ chức đảng và xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân ngày càng vững mạnh.

Bài và ảnh: Minh Hiếu