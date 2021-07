Lực lượng an ninh Công an Thanh Hóa – 75 năm thầm lặng những chiến công

Cách đây 75 năm, ngày 12-7-1946, lực lượng an ninh Nhân dân (ANND) Việt Nam đã lập chiến công vang dội, kịp thời phá vụ án số 7 Ôn Như Hầu, đập tan âm mưu của tổ chức phản cách mạng quốc dân đảng câu kết với thực dân Pháp hòng đảo chính lật đổ chính quyền cách mạng vừa mới thành lập trong tình thế vận mệnh đất nước “ngàn cân treo sợi tóc”. Với ý nghĩa đó, ngày 12-7-1946 đã trở thành mốc son lịch sử vẻ vang - Ngày truyền thống của lực lượng ANND Việt Nam anh hùng.

Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra, chỉ đạo lực lượng triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Lễ khởi công Quảng trường biển Sầm Sơn (tháng 10-2020). Ảnh: Đình Hợp (Công an tỉnh)

Cùng với sự ra đời, trưởng thành và lớn mạnh của lực lượng ANND trong cả nước, lực lượng an ninh Công an Thanh Hóa ra đời ngay từ những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công. Ngày 21-2-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 23 thành lập Việt Nam Công an vụ. Thực hiện sắc lệnh này, Ty Công an Thanh Hóa được thành lập trên cơ sở hợp nhất 2 lực lượng cảnh sát xung phong và trinh sát viện. Mô hình tổ chức của Công an Thanh Hóa lúc bấy giờ có 6 ban, trong đó Ban Chính trị chính là tổ chức tiền thân của lực lượng an ninh Công an Thanh Hóa sau này.

Trải qua các thời kỳ cách mạng với nhiều tên gọi khác nhau, lực lượng an ninh Thanh Hóa không ngừng được xây dựng, trưởng thành về mọi mặt. Những ngày đầu thành lập, tổ chức sơ khai, lực lượng mỏng, trình độ nghiệp vụ, trang bị vũ khí phương tiện còn rất thô sơ, nhưng lực lượng an ninh Thanh Hóa với lòng trung thành tuyệt đối với Đảng đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, mưu trí, dũng cảm lập nhiều chiến công xuất sắc, diệt ác, trừ gian, bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng vừa mới giành được trên địa bàn tỉnh.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, lực lượng an ninh Thanh Hóa đã phối hợp với các lực lượng khác đập tan mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các tổ chức phản động, các cơ quan tình báo, gián điệp, giữ vững an ninh chính trị, góp phần cùng quân dân trong tỉnh bảo vệ vững chắc hậu phương, chống chiến tranh phá hoại của địch, cung cấp sức người, sức của cùng cả nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 35 năm đổi mới đất nước, lực lượng an ninh Thanh Hóa luôn chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng và triển khai thực hiện nhiều đề án, phương án, kế hoạch công tác trọng tâm trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm; tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các chủ trương, giải pháp công tác bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh chính trị, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đổi mới, CNH, HĐH và hội nhập của quê hương, đất nước. Nổi bật là:

Trung bình hằng năm, lực lượng an ninh Thanh Hóa xây dựng và triển khai trên 50 phương án, kế hoạch chuyên đề công tác an ninh; tăng cường lực lượng bám cơ sở, bám tuyến, bám địa bàn, vừa làm tốt công tác dân vận, vừa làm tốt công tác nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh tuyến biên giới, vùng miền núi dân tộc, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông”; làm tốt công tác an ninh tôn giáo, đặc biệt là công tác phát động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong vùng giáo; đấu tranh, kiềm chế, xóa bỏ gần như cơ bản hoạt động của các loại tà đạo, đạo lạ trên địa bàn.

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành liên quan các giải pháp phòng ngừa, giải quyết ổn định hàng chục vụ khiếu kiện phức tạp, vượt cấp, kịp thời rút “ngòi nổ” nhiều vụ việc khiếu kiện phức tạp đông người, góp phần ổn định tình hình, không để lây lan, kéo dài ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự (ANTT), tạo nền tảng, tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, điển hình như: Vụ khiếu kiện đông người, phức tạp của hơn 600 công dân thị xã Sầm Sơn (nay là TP Sầm Sơn); vụ khiếu kiện của các hộ dân xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc liên quan đến việc ngao chết bất thường hàng loạt; khiếu kiện của người dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) liên quan đến dự án Cảng Container Long Sơn; khiếu kiện liên quan đến tranh chấp ngư trường khai thác ngao của ngư dân phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn với các hộ nuôi ngao tại xã Hoằng Phụ, Hoằng Hóa...

Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết các mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ, công tác quản lý cán bộ, đảng viên, phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, không để các thế lực thù địch lôi kéo, móc nối, cài cắm nội gián. Đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, XIII của Đảng; bầu cử ĐBQH khóa XIV, XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026. Phát hiện, xác lập đấu tranh thành công hàng chục chuyên án, như: Chuyên án đấu tranh với sai phạm của đoàn cán bộ Thanh tra tỉnh, chuyên án đấu tranh với hành vi trục lợi thuốc BHYT tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh; chuyên án đấu tranh với đối tượng lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ nhằm chiếm đoạt tài sản tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh... và nhiều chuyên án liên quan đến nhân sự đại hội như: Vụ cưỡng đoạt tài sản của các đồng chí lãnh đạo thị xã Nghi Sơn; vụ phát tán tài liệu, đơn, thư, nặc danh bôi lem, hạ uy tín lãnh đạo huyện Thạch Thành; hành vi lợi dụng mạng xã hội để bôi lem, hạ uy tín lãnh đạo tỉnh, gần đây nhất là chuyên án đấu tranh với đối tượng lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân.

Tổ chức nắm chắc tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện đấu tranh với các đối tượng lợi dụng không gian mạng đăng tin, bài, chia sẻ các nội dung xấu độc, sai sự thật, nói xấu, bôi lem hạ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nói xấu chế độ, kích động tập trung đông người kêu gọi biểu tình phản đối dự thảo Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, Luật An ninh mạng. Nổi bật là, lực lượng an ninh đã phát hiện, xác lập chuyên án đấu tranh và khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Danh Dũng về tội “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”; phát hiện, khởi tố, bắt giữ và xét xử đối tượng Nguyễn Duy Sơn, Nguyễn Thanh Hải về tội “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”...

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh vô hiệu hóa 6 đối tượng trong “Hội anh em dân chủ” có hoạt động chống chế độ, làm tan rã tổ chức này trên địa bàn; phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Trung Tôn cầm đầu “Hội anh em dân chủ” trên địa bàn. Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và xét xử đối tượng Đinh Tất Thắng phạm tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” và phát hiện, khởi tố, bắt giữ và xét xử đối tượng Nguyễn Văn Quang, Phạm Văn Điệp về tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”...

Để góp phần giữ vững ANTT, tạo môi trường thuận lợi, an toàn, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, lực lượng an ninh Thanh Hóa đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở xử lý, giải quyết ổn định các vụ đình công, phát hiện ngăn chặn từ sớm 84 vụ có dấu hiệu chuẩn bị đình công của công nhân tại các doanh nghiệp. Đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động xâm phạm an ninh kinh tế, các hoạt động xuất cảnh trái phép. Phối hợp làm tốt công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ghi nhận những chiến công, thành tích xuất sắc trong suốt 75 năm qua, Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho lực lượng an ninh Thanh Hóa, hàng trăm Huân, Huy chương các hạng, hàng nghìn lượt tập thể và cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng, trong đó Phòng Bảo vệ chính trị IV (nay là Phòng An ninh đối nội) được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân”.

Thời gian tới, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lực lượng an ninh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ công tác trọng tâm sau:

Một là: Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ ANQG trong tình hình mới.

Hai là: Chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá và dự báo sát, đúng tình hình an ninh trên địa bàn, chú trọng làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng ANND, phát hiện sớm và đấu tranh vô hiệu hóa các yếu tố gây mất ổn định chính trị, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ”, đình công, khiếu kiện, biểu tình, gây rối ANTT, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn.

Ba là: Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch, biện pháp công tác nghiệp vụ đảm bảo vững chắc an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, nhất là an ninh trên tuyến biên giới, miền núi, tuyến biển, an ninh xã hội, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng, thông tin, truyền thông, an ninh mạng, bảo vệ bí mật Nhà nước, không để xảy ra lộ, lọt, mất bí mật Nhà nước, phòng, chống phản động, khủng bố, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế và các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Bốn là: Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của Công an Thanh Hóa, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác an ninh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, phục vụ ngày càng có hiệu quả cho mục tiêu phát triển và hội nhập của tỉnh.

Năm là: Tăng cường giáo dục truyền thống, nâng cao bản lĩnh chính trị, chăm lo đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ, tin học cho lực lượng an ninh nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, gắn với thực hiện hiệu quả phương châm hành động của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, khâu đột phá “Trách nhiệm cao, nghiệp vụ sâu, điều hành giỏi” trong lãnh đạo, chỉ huy; “Nắm vững về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, hiệu quả trong công việc” đối với cán bộ, chiến sĩ.

Tự hào và phát huy truyền thống anh hùng, với niềm tin, khí thế và quyết tâm cao, lực lượng an ninh Công an Thanh Hóa luôn khắc ghi lời Bác, tiếp tục phấn đấu lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa, luôn xứng đáng là “thanh bảo kiếm” sắc bén, tin cậy bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đại tá Dương Văn Tiến

Phó Giám đốc Công an tỉnh