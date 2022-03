Huyện Thọ Xuân tăng cường tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Xác định tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của Nhân dân; giữ vững trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, huyện Thọ Xuân đã tập trung chỉ đạo các địa phương, phòng chức năng chú trọng, thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến tích cực.

Người dân đến làm các thủ tục cải cách hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Xuân Giang.

Theo đánh giá của UBND huyện Thọ Xuân, năm 2021 là năm bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nên đơn, thư tăng so với cùng kỳ năm 2020. Số lượt tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân huyện đã tăng 17,2% so với cùng kỳ; số vụ vệc tăng 22,8% so với cùng kỳ. Tình hình KNTC vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Các vụ việc KNTC tập trung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai như: Việc xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; đất giao không đúng thẩm quyền... Trên cơ sở đó, định kỳ hàng tháng, Huyện ủy, UBND huyện Thọ Xuân giao cho Thanh tra huyện, ban tiếp công dân tham mưu thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo lịch của Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và tiếp dân thường xuyên của cán bộ bảo đảm theo quy định của pháp luật. Thông qua việc tiếp công dân đã giải thích, giải đáp chính sách, pháp luật, hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; đồng thời nắm bắt tình hình, chỉ đạo giải quyết vụ việc ngay từ khi mới phát sinh, hạn chế đơn thư vượt cấp, kéo dài. Đối với những đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của các xã, thị trấn, được chỉ đạo hướng dẫn giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở và tập trung giải quyết dứt điểm một số đơn thư kéo dài, không để phát sinh “điểm nóng”, gây bức xúc trong Nhân dân.

Theo Phòng Thanh tra huyện Thọ Xuân, năm 2021, công tác tiếp dân, giải quyết KNTC trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã được quan tâm giải quyết từ cơ sở. Các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện đã tiếp 251 lượt người, 102 vụ việc, đã giải quyết 100 vụ việc. Xử lý và giải quyết đơn, thư KNTC cấp huyện tiếp nhận 177 đơn, trong đó có 122 đơn, 105 vụ việc đủ điều kiện giải quyết. Cấp xã tiếp nhận 104 đơn (huyện chuyển về 53 đơn, tiếp nhận trực tiếp 51 đơn), đã giải quyết xong 93 đơn. Nội dung tiếp công dân, giải quyết đơn, thư KNTC tập trung chủ yếu liên quan đến thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tranh chấp đất đai, tố cáo các hành vi vi phạm quy chế dân chủ; việc quản lý kinh tế, tài chính, đầu tư xây dựng, quản lý đất đai của một số cán bộ ở thôn, xã; chế độ, chính sách thương binh, xã hội... Đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân được tiếp nhận, phân loại, xử lý kịp thời, nhiều trường hợp sau giải thích công dân tự giác chấp hành các quyết định của cơ quan Nhà nước và tự nguyện rút đơn. Đánh giá tại Kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XX, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, nhấn mạnh: “Đạt được kết quả trên là có sự vào cuộc mạnh mẽ của hệ thống chính trị, nhất là sự quan tâm lãnh đạo sát sao của Thường trực Huyện ủy, giám sát của HĐND huyện; sự hướng dẫn, tham mưu kịp thời của các phòng, ngành chức năng luôn đề cao trách nhiệm, phối hợp tham mưu xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc, nhất là các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài. Qua đó, đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện”.

Để tiếp tục bảo đảm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, thời gian tới, huyện Thọ Xuân tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân từ huyện đến cơ sở, bảo đảm theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân và phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với Thanh tra huyện thực hiện tốt việc tiếp công dân theo định kỳ và đột xuất của lãnh đạo huyện tại trụ sở tiếp công dân huyện. Việc tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết các vụ việc KNTC đảm bảo thời gian đúng quy định của pháp luật; việc giải quyết đơn đúng trình tự, thủ tục, xử lý đúng người, đúng việc. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị có đơn KNTC thuộc thẩm quyền; làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc tại nơi phát sinh khiếu kiện, hạn chế đơn thư vượt cấp. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC và pháp luật liên quan đến lĩnh vực dễ phát sinh đơn thư. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đoàn thể trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư nhằm kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp.

Bài và ảnh: Lê Phượng