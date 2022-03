Hiệu quả công tác điều động, luân chuyển cán bộ ở Thiệu Hóa

Xác định điều động, luân chuyển cán bộ là chủ trương quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng, những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa đã chỉ đạo quyết liệt, với những cách làm phù hợp. Nhờ đó công tác luân chuyển cán bộ đã phát huy hiệu quả tích cực; đội ngũ cán bộ được luân chuyển từng bước trưởng thành, thông qua sự rèn luyện, thử thách ở từng vị trí, thể hiện được năng lực, sở trường, góp phần tạo chuyển biến tại địa phương.

Thực hiện nghị quyết của Đảng bộ thị trấn về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tập trung đất đai, nhiều hộ dân ở thị trấn Thiệu Hóa đã đầu tư mô hình trồng dưa trong nhà màng cho hiệu quả kinh tế cao.

Tháng 9-2020, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu, là Chánh thanh tra huyện, được điều động bổ nhiệm về làm Bí thư Đảng ủy thị trấn Thiệu Hóa. Khi nhận nhiệm vụ mới, điều mà đồng chí trăn trở là làm sao đưa địa phương ngày càng phát triển, nâng cao thu nhập và đời sống Nhân dân. Bằng trách nhiệm và khả năng của mình, đồng chí đã cùng ban chấp hành đảng bộ thị trấn ban hành nhiều nghị quyết để lãnh đạo toàn diện các mặt về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Toàn thị trấn hiện có 4,1 ha nhà màng, 16 ha trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Thực hiện chương trình trọng tâm về phát triển kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng đô thị văn minh, đồng chí Hiểu họp bàn với Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác vệ sinh môi trường gắn với chỉnh trang đô thị; đồng thời huy động nguồn lực cho đầu tư xây dựng cơ bản. Trong năm 2021, thị trấn đã tập trung xây mới, cải tạo, nâng cấp 32 công trình. Bên cạnh đó, thị trấn tập trung chỉ đạo quyết liệt, xử lý việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông dọc Quốc lộ 45 và các tuyến đường trong khu dân cư; giải tỏa, sắp xếp lại việc buôn bán chợ chiều ở các ngã ba, ngã tư; gỡ bỏ biển, bảng quảng cáo, tổ chức cắt tỉa cây xanh che chắn tầm nhìn ảnh hưởng đến an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Tháng 6-2020, đồng chí Nguyễn Quang Thọ, Chánh Văn phòng Huyện ủy được luân chuyển về làm Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Hợp. Thời gian đầu còn ít nhiều bỡ ngỡ, song với tinh thần ham học hỏi, đồng chí đã nhanh chóng khắc phục khó khăn, tập trung nghiên cứu các văn bản, đồng thời dành nhiều thời gian nắm bắt tình hình địa phương để từ đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Đồng chí Nguyễn Quang Thọ cho hay: “Với nền tảng kinh nghiệm đã được tích lũy trong quá trình công tác trước đây, được tổ chức luân chuyển về làm Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Hợp, trên cương vị công tác mới tôi luôn nỗ lực tìm tòi học hỏi, đi sâu đi sát cơ sở và tranh thủ kinh nghiệm, trí tuệ của các đồng chí tiền nhiệm. Sau gần 2 năm thực hiện công tác tại cơ sở, bản thân tôi đã rút ra được nhiều kinh nghiệm quý, cùng với các đồng chí trong đảng bộ xã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh tại địa phương. Chính vì vậy, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao; thu nhập bình quân đầu người của xã hiện đạt trên 50 triệu đồng/năm”.

Để công tác điều động, luân chuyển cán bộ trên địa bàn thực sự có hiệu quả, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa đã tiến hành từng bước, thận trọng, không làm tràn lan, chạy theo số lượng. Các đợt điều động, luân chuyển cán bộ đều được thực hiện theo phương án cụ thể, đảm bảo yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đặc biệt, huyện luôn nêu cao nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai công tác cán bộ; định kỳ rà soát, bổ sung quy hoạch, thông báo kết quả nhận xét, đánh giá quy hoạch cán bộ cho các đơn vị để có hướng đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện công tác điều động, luân chuyển.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên theo dõi chỉ đạo, kịp thời điều chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ điều động, luân chuyển hoàn thành nhiệm vụ. Bản thân cán bộ điều động, luân chuyển cũng luôn nỗ lực, tích cực học tập, rèn luyện trong môi trường thực tiễn để tham gia vào quá trình lãnh đạo, quản lý ở cơ sở, làm hạt nhân xây dựng khối đại đoàn kết, cải cách hành chính, lề lối làm việc... Sau khi về cơ sở, cán bộ điều động, luân chuyển trưởng thành hơn. Từ đó, nâng cao kinh nghiệm thực tiễn, năng lực quản lý, phát huy vai trò, trách nhiệm khi đảm nhiệm cương vị mới cao hơn. Trong năm 2021, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử cho 74 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý nhận nhiệm vụ mới. Theo đánh giá chung từ Ban Tổ chức Huyện ủy Thiệu Hóa, cán bộ điều động, luân chuyển đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực công tác, tiếp cận nhanh với công việc, tạo được uy tín và quan hệ tốt trong nội bộ đơn vị, địa phương và Nhân dân nơi chuyển đến; đã rèn luyện bản lĩnh chính trị, kỹ năng công tác cho cán bộ trong nguồn quy hoạch. Nhiều đồng chí không ngại khó khăn, có mặt trong tất cả các lĩnh vực nhạy cảm như: vận động Nhân dân hiến đất làm đường, xây dựng nhà văn hóa, giải quyết tranh chấp, khiếu kiện, chăm lo việc làm, đời sống cho các đối tượng xã hội, người nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thu hút đầu tư...

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, huyện Thiệu Hóa tiếp tục có kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về công tác xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước cho số cán bộ được điều động, luân chuyển, cán bộ trẻ được quy hoạch vào các chức danh chủ chốt. Đồng thời, quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ, giúp cán bộ an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ; tiếp tục đề nghị cấp trên có chính sách phù hợp hơn đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý được điều động, luân chuyển về cơ sở; thường xuyên đánh giá rút kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục tổ chức thực hiện tốt hơn công tác điều động, luân chuyển cán bộ, góp phần chuẩn bị nguồn cán bộ cho huyện trước mắt và lâu dài.

Bài và ảnh: Quốc Hương