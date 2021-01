HĐND huyện Quảng Xương: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát

Thời gian qua, HĐND huyện Quảng Xương đã triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và coi đây là một trong những nội dung quan trọng khẳng định vai trò, chất lượng hoạt động của HĐND huyện trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Lãnh đạo HĐND thị trấn Tân Phong trao đổi kinh nghiệm giám sát xây dựng nhà văn hóa phố Tân Hưng.

Theo đó, căn cứ vào chương trình hoạt động toàn khóa đồng thời tổng hợp, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri để Thường trực HĐND huyện xây dựng kế hoạch giám sát xác định rõ thời gian, địa điểm, nội dung giám sát của từng chuyên đề. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND huyện phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện thống nhất nội dung, chương trình giám sát, tiến hành các bước chuẩn bị để các đợt giám sát theo đúng kế hoạch. Trước khi tổ chức giám sát, các đoàn giám sát đều xây dựng kế hoạch, tập hợp tài liệu và các văn bản pháp luật liên quan để các thành viên nghiên cứu trước; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng giám sát gửi báo cáo bằng văn bản về HĐND trước để các thành viên nghiên cứu. Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng các cuộc giám sát nên hoạt động giám sát luôn có chất lượng cao góp phần giải quyết nhiều vấn đề còn vướng mắc ở cơ sở nhận được sự đồng tình của đông đảo cử tri trong huyện. Năm 2020, Thường trực HĐND huyện đã tập trung giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, trọng tâm vào hiệu quả thực hiện nghị quyết về đầu tư công năm 2020; các nghị quyết về khuyến khích tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các cơ chế hỗ trợ thành lập doanh nghiệp, xây dựng chợ kinh doanh an toàn thực phẩm, xây dựng cơ sở giết mổ đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm; về hỗ trợ kinh phí cho trường đạt chuẩn quốc gia năm 2020; về xây dựng nhà ở cho người có công. Các đại biểu HĐND tại các tổ bầu cử giám sát thường xuyên đối với việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 13 và 15 của HĐND huyện; các nội dung đã chất vấn và kiến nghị, đề nghị tại các kỳ họp HĐND huyện. Thực hiện hoạt động khảo sát, giám sát theo chuyên đề, thường trực HĐND đã tổ chức khảo sát việc thực hiện chỉ tiêu theo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2020 và các nghị quyết về cơ chế hỗ trợ của HĐND huyện ban hành năm 2020 tại 6 xã. Ban pháp chế giám sát việc chấp hành pháp luật trong quản lý, giám sát người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ và chấp hành xong án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện về cư trú tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tại 5 đơn vị và giám sát việc chấp hành pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông, tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện. Ban Văn hóa – Xã hội giám sát một số chuyên đề và kế hoạch giảm nghèo năm 2020 tại UBND các xã Quảng Lưu, Quảng Bình.

Qua công tác giám sát, Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện đã ban hành nhiều kết luận, kiến nghị với UBND huyện, các phòng, ban, cơ quan chức năng và các xã, thị trấn tìm giải pháp khắc phục kịp thời những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nghị quyết của HĐND các cấp. Song song với hoạt động giám sát, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp chặt chẽ với UBND, ban thường trực Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri của ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp trước và sau các kỳ họp. Hoạt động tiếp xúc cử tri ngày càng được đổi mới, mở rộng tiếp xúc đến thôn, cụm dân cư... đa dạng các hình thức tiếp xúc, để đại biểu HĐND nắm được nhiều thông tin, trước và sau kỳ họp, đồng thời cử tri phản ánh được những tâm tư nguyện vọng, những vấn đề cử tri bức xúc cần được giải quyết. Thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND các cấp đã tiếp thu, trả lời và gửi đến các cơ quan giải quyết theo thẩm quyền. Công tác tiếp xúc cử tri được thông báo rộng rãi, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng luật, phát huy được vai trò trách nhiệm của đại biểu HĐND các cấp và cử tri, đồng thời góp phần tích cực trong việc nắm thông tin, xây dựng các chương trình kiểm tra, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, cho biết: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, thời gian tới, HĐND huyện Quảng Xương tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát, đặc biệt là giám sát chuyên đề liên quan đến các lĩnh vực được đại biểu và cử tri quan tâm. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát, nhằm bảo đảm hiệu quả giám sát. Đảm bảo tính thống nhất sự lãnh đạo của Huyện ủy đối với các hoạt động giám sát của HĐND; kịp thời đề xuất các giải pháp, kiến nghị với Thường trực Huyện ủy nhằm chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, đặc biệt là những vấn đề được cử tri và người dân quan tâm...

Bài và ảnh: Phan Nga