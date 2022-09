Để công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đi vào thực chất, hiệu quả

Kiểm tra, giám sát (KTGS) là chức năng lãnh đạo chủ yếu của Đảng, bảo đảm cho đường lối, chủ trương của Đảng được xác định đúng đắn và chấp hành triệt để. Đây cũng là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, trực tiếp góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống trong chương trình KTGS năm 2022.

Ngày 16-6-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower, địa chỉ số 03 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên (TP Thanh Hóa). Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 2 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Việc khởi tố 2 cán bộ nói trên đã gợi nhớ tới con số 4.087 đảng viên đã bị cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thi hành kỷ luật theo thẩm quyền (con số này tính từ nhiệm kỳ 2015-2020 và năm 2021). Riêng 6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 340 đảng viên vi phạm, trong đó khiển trách 257, cảnh cáo 73, cách chức 8, khai trừ 2. ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 95 đảng viên vi phạm (trong đó có 28 cấp ủy viên) gồm khiển trách 38, cảnh cáo 15, khai trừ Đảng 42 đảng viên.

Vụ việc cũng nhắc chúng ta nhớ lại nhận định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị công tác KTGS nhiệm kỳ Đại hội XII (ngày 27-11-2020). Theo đó, đồng chí nhấn mạnh về những khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên vẫn có nguy cơ gia tăng, phức tạp và nghiêm trọng hơn. Còn tại Kết luận số 34 của Bộ Chính trị, ban hành ngày 18-4-2022, về “Chiến lược công tác KTGS của Đảng đến năm 2030” cũng chỉ ra một trong những yếu tố có liên quan đến số vụ vi phạm gia tăng là hiện tượng cấu kết, bao che, tiếp tay của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 về công tác KTGS, do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức cũng đã đánh giá những kết quả đạt được. Trong đó khẳng định việc đẩy mạnh công tác KTGS đã có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, nhắc nhở, uốn nắn, phòng ngừa sai phạm, nhất là tệ quan liêu, mệnh lệnh, tham nhũng; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Kết quả công tác KTGS đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững kỷ cương và tăng cường kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh...

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong KTGS, đó là: Việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận về công tác KTGS và kỷ luật của Đảng chưa kịp thời, chất lượng, hiệu quả hạn chế; việc xây dựng chương trình KTGS hằng năm thiếu cụ thể, chưa bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị; việc ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS chưa được coi trọng; công tác kiểm tra còn thiếu trọng tâm, trọng điểm, giám sát thường xuyên còn hình thức, giám sát chuyên đề còn hạn chế, chưa tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm; việc giải quyết tố cáo, khiếu nại ở một số nơi thiếu quyết liệt, để kéo dài, còn đùn đẩy lên cấp trên; cá biệt có một số đảng ủy, chi bộ cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các đảng bộ cấp huyện không tiến hành KTGS đối với đảng viên, một số cấp ủy cơ sở còn khoán trắng nhiệm vụ KTGS cho ủy ban kiểm tra hoặc đồng chí phụ trách công tác KTGS...

Để khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên, hướng tới đưa công tác KTGS đi vào thực chất, hiệu quả, theo đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thì trước hết cần thực hiện chiến lược đề cao ý thức tự kiểm soát của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc tuân thủ các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, vai trò của công tác KTGS trong nội bộ hệ thống tổ chức đảng phải được đặc biệt coi trọng. Chủ trương này thể hiện qua 3 đặc điểm nổi bật của các nhiệm vụ và giải pháp được đề ra, bao gồm: Đề cao vai trò của cấp ủy và trách nhiệm của người đứng đầu; coi trọng việc thể chế hóa chủ trương của Đảng về KTGS; tinh gọn bộ máy tổ chức và nâng cao chất lượng cán bộ thực hiện KTGS.

Đối với ủy ban kiểm tra các cấp cần tập trung quán triệt, nghiên cứu kỹ các quy định mới liên quan đến công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng. Thông qua đó, tiếp tục làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tác dụng của công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng. Trong KTGS phải chỉ rõ được khuyết điểm, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, nhất là người đứng đầu. Ủy ban kiểm tra cấp huyện phải chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ ủy ban kiểm tra cấp dưới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác KTGS tại cơ sở...

Có thể nói, nhiệm vụ công tác KTGS của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới còn rất nặng nề, đòi hỏi ngành kiểm tra Đảng khắc phục những tồn tại, hạn chế, nỗ lực phấn đấu để đưa công tác KTGS lên tầm cao mới, xứng đáng với vị trí là một khâu trọng tâm, không thể thiếu trong các hoạt động lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đại hội đảng các cấp đề ra.

Bài và ảnh: Xuân Minh