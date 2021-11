Đảng bộ xã Xuân Thiên duy trì sinh hoạt Đảng trong tình hình dịch bệnh COVID-19

Xác định chi bộ là nền tảng của Ðảng, hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, Đảng bộ xã Xuân Thiên (Thọ Xuân) đã tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Công tác vệ sinh môi trường luôn là nội dung trọng tâm được chi bộ Phố Đầm, xã Xuân Thiên triển khai sâu rộng trong Nhân dân.

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, để việc duy trì sinh hoạt Đảng được bảo đảm, đạt chất lượng, Đảng bộ xã Xuân Thiên đã xác định: Phải đổi mới và thích ứng để vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch vừa giữ vững theo quy định Điều lệ Đảng. Thực hiện nhiệm vụ này, Đảng bộ xã Xuân Thiên đã linh hoạt trong việc thay đổi hình thức sinh hoạt chia theo tổ, nhóm tại các chi bộ thôn để kịp thời chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch, chương trình, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng sinh hoạt chi bộ nhưng phải bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch. Trường hợp chi bộ có đông đảng viên thì chia tổ để thực hiện cho phù hợp nhưng phải đảm bảo chất lượng cuộc họp và các quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Với cách làm trên, đến nay việc sinh hoạt của các chi bộ vẫn được duy trì nền nếp, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt gần 90%. Các chi bộ cũng thường xuyên tổ chức được các nội dung sinh hoạt theo chuyên đề gắn với các vấn đề nổi cộm tại địa phương như: công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; an ninh trật tự; bảo hiểm y tế; an toàn vệ sinh thực phẩm...

Đơn cử như tại các buổi sinh hoạt chuyên đề của chi bộ thôn Quảng Phúc, đồng chí Phan Thanh Dũng, Bí thư Đảng ủy xã, đánh giá: Với đặc thù của địa phương chủ yếu là phát triển sản xuất nông nghiệp, nên hầu hết các buổi sinh hoạt chuyên đề, chi bộ đều thảo luận, lựa chọn chuyên đề sinh hoạt phù hợp, phân công những đồng chí chi ủy, đảng viên có trách nhiệm, năng lực chuẩn bị nội dung sinh hoạt. Trước khi sinh hoạt, có thông báo trước nội dung sinh hoạt chuyên đề, thời gian sinh hoạt để đảng viên nghiên cứu và chủ động thảo luận. Trong sinh hoạt, đồng chí bí thư chi bộ và đồng chí được phân công chủ trì, hướng dẫn đảng viên thảo luận. Chính vì vậy, nội dung của các buổi sinh hoạt chuyên đề luôn đạt kết quả tốt. Thông qua sinh hoạt chi bộ, đã phát huy được trí tuệ của đảng viên qua không khí thảo luận dân chủ, hiểu biết lẫn nhau; qua đó, củng cố niềm tin của đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng và xuất hiện ngày càng nhiều đảng viên gương mẫu, tiên phong trên nhiều lĩnh vực, là những tấm gương sáng để quần chúng học tập, noi theo.

Đảng bộ xã Xuân Thiên có 16 chi bộ, 279 đảng viên. Qua theo dõi và tham dự sinh hoạt chi bộ, đồng chí Phan Thanh Dũng, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Hầu hết các chi bộ đều duy trì việc sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy. Nội dung, hình thức và chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Sinh hoạt thường kỳ của các chi bộ bảo đảm yêu cầu đề ra, các buổi sinh hoạt chi bộ cơ bản thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế, của tỉnh, địa phương, nhất là diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19. Cấp ủy, nhất là bí thư chi bộ đã xác định được vai trò, trách nhiệm của mình trong tổ chức sinh hoạt chi bộ; chủ động nắm tình hình, phân công nhiệm vụ cho đảng viên... Thông qua đó, cán bộ, đảng viên và các tổ chức cơ sở đảng đã nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của chi bộ và sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, đồng thời gắn sinh hoạt chi bộ với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thời gian tới, Đảng ủy xã Xuân Thiên tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt các chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đề cao vai trò, trách nhiệm của đảng ủy xã trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát hoạt động của các chi bộ cơ sở.

