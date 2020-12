Đảng bộ xã Hiền Kiệt đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Ngay sau khi tổ chức đại hội thành công tốt đẹp, Đảng ủy xã Hiền Kiệt (Quan Hóa) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể xã nhanh chóng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Từ sự hỗ trợ của Nhà nước, tuyến đường giao thông vào xã Hiền Kiệt đã được đầu tư, nâng cấp, phục vụ đời sống, sản xuất của Nhân dân.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hiền Kiệt đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI đã đề ra. Tổng giá trị sản xuất tăng từ 35 tỷ đồng (năm 2015) lên 116,5 tỷ đồng (năm 2020), vượt 232,6% so với nghị quyết. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 14,04%, vượt 1,04% so với mục tiêu đại hội. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 23,6 triệu đồng, tăng 16,3 triệu đồng so với năm 2015, vượt 1,18 lần so với mục tiêu đại hội.

Chương trình xây dựng nông thôn mới, gắn với cải tạo vườn tạp được tập trung thực hiện, xây dựng cứng hóa đường giao thông nông thôn; trong nhiệm kỳ Nhân dân đã hiến đất, cây, ngày công lao động với tổng số 940 triệu đồng, trong đó làm đường bê tông tại các bản được 7.568m, đường bê tông nội đồng 217m. Đến nay, xã đã đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới, 1 bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Toàn xã có 6/7 bản đạt bản văn hóa, đạt 85,7%; 96% dân số được xem truyền hình; 98,8% hộ được dùng nước hợp vệ sinh...

Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã bám sát chỉ đạo của cấp trên, đề ra các chủ trương, cụ thể hóa bằng các nghị quyết, kế hoạch thực hiện với những mục tiêu, giải pháp thực hiện phù hợp điều kiện, đặc thù của địa phương. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ cơ sở tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch của Huyện ủy, Đảng ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ giai đoạn 2016-2020. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, thích hợp, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác phát triển đảng viên mới luôn được chú trọng cả về số lượng, chất lượng, nhất là đảng viên ở các chi bộ nông thôn, trong nhiệm kỳ kết nạp 58 đảng viên, vượt 16% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên ngày càng được nâng lên. Các chi bộ trong sạch, vững mạnh hàng năm đạt 80%, không có chi bộ yếu kém. Số đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm đạt trên 14%.

Đồng chí Lê Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết thêm: Phát huy những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã đã đề ra 3 chương trình trọng tâm: Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững; chương trình phát triển dịch vụ du lịch sinh thái – cộng đồng, gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc; chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ đảng và đảng viên; 2 khâu đột phá: Phát huy hiệu quả chợ phiên của xã nhằm thúc đẩy giao thương hàng hóa với các địa phương; quy hoạch và thực hiện mô hình điểm trồng cây ăn quả gắn với du lịch sinh thái tại khu Vũng Cộp, với các giải pháp cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế. Trong đó, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 11 của Huyện ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững đến năm 2020”, hoàn thành mục tiêu phấn đấu hàng năm và của cả nhiệm kỳ. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 43,6 triệu đồng trở lên. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 đạt 50 ha; sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm giữ ở mức 1.352,5 tấn... Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm có trên 90%, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém...

