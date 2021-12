Đảng bộ xã Cổ Lũng thực hiện các chương trình trọng tâm, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Cổ Lũng (huyện Bá Thước) lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội nhanh, toàn diện và hiệu quả.

Cuộc họp triển khai chương trình công tác của Đảng ủy xã Cổ Lũng.

Để hiện thực hóa mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra, ban chấp hành đảng bộ xã đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết và kế hoạch thực hiện chương trình hành động. Trong đó, ban hành các kế hoạch thực hiện từng nhiệm vụ trọng tâm và các kế hoạch để thực hiện các mục tiêu nghị quyết; xây dựng và ban hành quy chế làm việc; chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm của đảng ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy; xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên giai đoạn 2020-2025. Đồng thời, tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các kế hoạch đến 100% các chi bộ, tổ chức, đoàn thể để tuyên truyền nội dung của nghị quyết đến toàn thể đảng viên, Nhân dân trên địa bàn.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đảng ủy xã đã tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên. Các chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt, chủ động đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt gắn với thực tiễn tại cơ sở, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thực hiện nghiêm túc quy trình sinh hoạt, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt trên 80%. Hàng năm, đảng ủy xã đều thực hiện việc rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ, thường xuyên cử cán bộ theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với công tác xây dựng Đảng, đảng ủy xã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng bền vững, chỉ đạo UBND xã, các tổ chức đoàn thể khuyến khích Nhân dân tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, an toàn vệ sinh thực phẩm. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, sơ chế, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm. Phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản ở các ao, hồ kết hợp chăn nuôi vịt bản địa Cổ Lũng. Phát triển chăn nuôi đi đôi với đảm bảo công tác phòng dịch, bảo vệ môi sinh, cảnh quan môi trường sinh thái. Tạo điều kiện cho các nhà liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm theo chuỗi giá trị gắn với các sản phẩm lợi thế của địa phương.

Điển hình như mô hình chăn nuôi vịt của anh Hà Văn Sinh, dân tộc Thái, ở thôn La Ca. Tranh thủ các nguồn vốn vay của Nhà nước, sự tạo điều kiện của xã, sự giúp đỡ của cộng đồng, cùng với tinh thần cần cù, năng động, sáng tạo, tích cực áp dụng khoa học - kỹ thuật, năm 2020, anh đã thành lập HTX phát triển chăn nuôi vịt Cổ Lũng với 12 thành viên, hàng năm nuôi từ 2.000 - 2.500 con vịt Cổ Lũng theo quy trình nghiêm ngặt từ sản xuất giống, chọn giống, chế độ ăn đến cách tiêm phòng, trị bệnh... Anh Sinh cũng chính là người cung cấp con giống, hướng dẫn kỹ thuật nuôi, xây dựng chuồng trại, chăm sóc và bao tiêu sản phẩm. Hiện thu nhập của mỗi thành viên trong HTX trung bình đạt từ 100 - 150 triệu đồng mỗi năm. Học theo anh Hà Văn Sinh, mấy năm trở lại đây, không chỉ các hộ dân ở xã Cổ Lũng mà các xã lân cận cũng đến để mua giống vịt Cổ Lũng về chăn nuôi, phát triển kinh tế. Với điều kiện khí hậu, nguồn nước thích hợp cho vịt Cổ Lũng sinh trưởng, phát triển, vịt Cổ Lũng đã trở thành nguồn thu nhập chính cho các hộ trong xã.

Đồng chí Vi Văn Toản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, cho biết: Nhờ tập trung chăm lo cho công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Cổ Lũng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. 10 tháng năm 2021, khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thích ứng an toàn trong tình hình mới, kinh tế của xã vẫn ổn định và có bước phát triển, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội vượt so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 2.122 tấn, đạt 104% kế hoạch năm. Thu nhập bình quân đầu người (năm 2021) ước đạt 29 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 7,5%. Toàn xã có 1.039 hộ thì có 900 hộ nuôi vịt Cổ Lũng. Xã đang hướng tới nhân rộng mô hình chăn nuôi vịt theo hướng VietGAP, đưa vịt Cổ Lũng trở thành sản phẩm OCOP...

Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền xã Cổ Lũng tiếp tục khuyến khích Nhân dân phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, an toàn vệ sinh thực phẩm; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng để khai thác có hiệu quả khu dịch vụ sinh thái cộng đồng thác Hiêu, dịch vụ tham quan di tích lịch sử nhà bia tưởng niệm và đồn Cổ Lũng, nhà Phủ Mường Khoòng..., từng bước nâng cao đời sống Nhân dân, phấn đấu đưa Cổ Lũng trở thành xã nông thôn mới vào năm 2025.

Bài và ảnh: Hoài Linh