Đảng bộ thị trấn Thọ Xuân nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động của dịch bệnh COVID-19, nhưng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, Đảng bộ thị trấn Thọ Xuân (huyện Thọ Xuân) đã đạt được kết quả khá toàn diện, có 24/31 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch, thực hiện thành công “mục tiêu kép” thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19.

Hạ tầng đô thị trên địa bàn thị trấn Thọ Xuân được đầu tư xây dựng ngày càng văn minh, hiện đại.

Đồng chí Đỗ Kim Thọ, Bí thư Đảng ủy thị trấn, cho biết: Để đạt được kết quả trong năm 2021, đảng ủy thị trấn đã xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết. Chính vì vậy, Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch trên địa bàn theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế. Đảng ủy thị trấn đã kiện toàn ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19. BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 đã tập trung nghiên cứu, nắm chắc các quy định, hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, công tác rà soát, nắm bắt từ sớm, từ xa công dân ở tỉnh ngoài về địa phương; thực hiện tốt việc phân loại cách ly, giám sát cách ly y tế tại nhà; thực hiện truy vết thần tốc các đối tượng F1, F2, F3 trên địa bàn khi có thông báo của BCĐ huyện; thực hiện tốt việc test nhanh kháng nguyên tầm soát vi-rút; tổ chức hiệu quả, an toàn công tác tiêm vắc-xin... Đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị trấn được kiểm soát tốt, không để dịch bệnh phát sinh rộng trong cộng đồng. Đồng thời thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Cùng với thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, Đảng bộ thị trấn Thọ Xuân đã xác định năm 2021 là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Để thực hiện thành công các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn đã tập trung lãnh đạo UBND thị trấn thể chế hóa các nghị quyết của Đảng thành các chương trình hành động phù hợp với thực tiễn của địa phương. Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn đã tổ chức triển khai quán triệt, học tập các nghị quyết thông qua các hội nghị và tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của thị trấn. Đồng thời lựa chọn các chương trình trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong phát triển nông nghiệp, cấp ủy, chính quyền thị trấn Thọ Xuân đã lựa chọn việc ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch vào sản xuất; triển khai thực hiện chương trình tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn; khuyến khích Nhân dân phát triển, mở rộng vùng cây ăn quả cam, bưởi, vùng rau an toàn, hoa, cây cảnh...; gieo trồng hết diện tích, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch huyện giao. Tiếp tục phát triển chăn nuôi theo hướng liên kết, phù hợp với địa bàn đô thị, hạn chế tối đa các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư, đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường; quản lý chặt chẽ hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, nhất là bệnh viêm da, nổi cục, bệnh tả lợn châu Phi.

Về hoạt động dịch vụ - thương mại, đảng ủy thị trấn triển khai một số chương trình, kế hoạch để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn vốn đầu tư vào địa phương; tiếp tục duy trì và phát triển mạnh các lĩnh vực sản xuất có lợi thế cạnh tranh như: cơ khí, sửa chữa ô tô, vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, chế biến lương thực, thực phẩm, may mặc, giày da. Khuyến khích phát triển đa dạng các loại hình kinh doanh, dịch vụ; tập trung phát triển mạnh ở khu vực trung tâm thị trấn, khu vực chợ đầu mối, đường trục chính;... quan tâm phát triển một số ngành dịch vụ có lợi thế như: vận tải, dịch vụ y tế, điện tử, viễn thông; kinh doanh nhà hàng, nhà nghỉ, xăng dầu, trung chuyển hàng hóa, vàng bạc, vật liệu xây dựng, cung ứng vật tư nông nghiệp...; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng điện tử, điện lạnh và các loại hình dịch vụ khác, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, thương mại trên địa bàn. Bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp nên giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thị trấn năm 2021 đạt 108 tỷ đồng. Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng các hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của Nhân dân; xây dựng được 2 sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh; chợ đầu mối thị trấn đạt tiêu chí đảm bảo an toàn thực phẩm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 460 tỷ đồng... Tổng vốn huy động đầu tư phát triển ước đạt 205 tỷ đồng. Trong năm 2021, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 6 công trình gồm tường rào khu nghĩa trang thị trấn, nhà văn hóa khu phố 3, mương tiêu Phúc Thành, lắp đặt đèn led đường Lê Lợi, Lê Hoàn. Tổng kinh phí đầu tư trên 6,5 tỷ đồng.

Phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Thọ Xuân xác định năm 2022 là năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, vì vậy tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong triển khai thực hiện đồng bộ các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Thọ Xuân nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Bài và ảnh: Minh Hiếu