“Dân vận khéo” ở xã Quảng Đại

Nổi bật trong công tác “Dân vận khéo”, khối dân vận xã Quảng Đại (TP Sầm Sơn) những năm qua là đã chọn mô hình, phần việc cụ thể để tổ chức, triển khai thực hiện với mục tiêu rõ việc, rõ kết quả, tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân. Các mô hình, phần việc đã bám vào mục tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, của khối, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tuyến đường mô hình dân vận khéo “Ánh sáng đường quê” thôn Kênh Lâm, xã Quảng Đại.

Cụ thể, năm 2019, khối dân vận xã đã tập trung cho công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thực hiện dự án tuyến đường bộ ven biển, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án. Thời gian đầu, công tác dân vận gặp nhiều khó khăn, nhưng khối dân vận đã chia 3 tổ, cử cán bộ bám sát địa bàn tuyên truyền, vận động, giải thích đến từng hộ gia đình, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên đi trước. Với phương châm “mưa dầm thấm sâu”, chỉ sau khoảng 3 tháng, hơn 100 hộ dân bị ảnh hưởng của dự án đã đồng thuận bàn giao mặt bằng và nhận đất tại khu tái định cư. Sau khi các hộ đến nơi ở mới, khối dân vận xã cùng với cấp ủy, chính quyền vẫn tiếp tục bám địa bàn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hộ dân và cùng với cấp ủy, chính quyền xã đấu mối với ban quản lý dự án kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các hộ. Đến nay, khu tái định cư đã có nhiều hộ sinh sống ổn định và là một trong những khu dân cư đẹp, khang trang của xã.

Năm 2020, khối dân vận xã đăng ký thực hiện mô hình dân vận khéo “Chợ an toàn thực phẩm” và được cấp ủy, chính quyền quan tâm đầu tư ngân sách tu sửa hạ tầng, tập huấn... Các tổ chức thành viên của khối đảm nhận công tác tuyên truyền, vận động, thành lập tổ, chi hội tự quản vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ giám sát việc thực hiện an toàn thực phẩm tại các cơ sở và hộ sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm... Cuối năm 2020, các tiêu chí của chợ an toàn thực phẩm đã cơ bản đạt và đang chờ ngành chức năng, cấp có thẩm quyền công nhận.

Năm 2021, khối dân vận xã Quảng Đại tiếp tục đăng ký với Ban Dân vận TP Sầm Sơn thực hiện mô hình dân vận khéo “Ánh sáng đường quê” và chọn thôn Kênh Lâm làm điểm. Tháng 1-2021, công trình được khởi công có tổng chiều dài 3.400m với 70 cột trên các tuyến đường, trong đó có 66 cột có bóng chiếu sáng, 4 cột đỡ dây, 2 cột đồng hồ hẹn giờ và cầu dao, cục áp. Tổng kinh phí đầu tư gần 150 triệu đồng, trong đó xã hỗ trợ 30 triệu đồng, còn lại do Nhân dân trong thôn đóng góp. Đồng chí Lê Đình Ngọc, Bí thư Chi bộ Kênh Lâm, cho biết: “Để công trình sớm hoàn thành, chi bộ đã phát huy được vai trò tiên phong của đảng viên đi trước đóng góp tiền mặt và ngày công. Quá trình thực hiện luôn bảo đảm nguyên tắc “dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra” nên chỉ sau 20 ngày công trình “Ánh sáng đường quê” đã hoàn thành đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán Tân Sửu. Hữu ích nhất của công trình là có điện sáng, tình hình an ninh trật tự trong thôn ổn định hơn, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đại, phó bí thư thường trực đảng ủy, chủ tịch HĐND, trưởng khối dân vận xã, cho biết: “Căn cứ tình hình thực tiễn, mỗi chi ủy, thôn xóm lựa chọn nội dung, phần việc cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống dân vận. Các tổ dân vận đã phát huy hiệu quả việc nắm chắc tư tưởng trong Nhân dân, kịp thời phản ánh tới cấp ủy, chính quyền địa phương và đề xuất giải pháp giải quyết hiệu quả các vấn đề nảy sinh tại khu dân cư... Phong trào thi đua “Dân vận khéo” luôn được gắn với thực hiện nghị quyết của đảng bộ xã; Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao... tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân”.

Đạt được kết quả trên, khối dân vận xã đã duy trì chế độ trực báo cáo hàng tháng do đồng chí phó bí thư thường trực đảng ủy xã chủ trì nhằm nắm bắt tình hình các tầng lớp Nhân dân. Nhờ đó mà việc thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị đã dần đi vào nền nếp, phát huy được hiệu quả, tạo được sự phối hợp thống nhất giữa các tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, an ninh - quốc phòng. Khối dân vận đảng ủy đã tham mưu cho cấp ủy đổi mới về phương thức tập hợp quần chúng, xây dựng kế hoạch học tập các nghị quyết, ban hành nghị quyết hàng tháng để chỉ đạo dân vận của chính quyền, chỉ đạo hoạt động của mặt trận, các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội nhằm tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng, các chương trình phát triển kinh tế gắn với các mô hình “dân vận khéo”. Năm 2021, khối dân vận đảng ủy xã tiếp tục nhân rộng mô hình “Ánh sáng đường quê” tại 2 thôn Phú Xá và Thủ Phú; khối mặt trận và đoàn thể đăng ký với cấp trên theo ngành dọc xây dựng tuyến đường xanh, sạch, đẹp, tuyến đường an ninh lắp camera... và tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho ban thường vụ đảng ủy xã lãnh đạo phát huy tính sáng tạo, dựa vào cộng đồng để đẩy mạnh các phong trào thi đua, lấy cán bộ, đảng viên, người có uy tín trong cộng đồng dân cư làm hạt nhân để làm cho phong trào thực sự có sức lan tỏa trong đời sống xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ do nghị quyết đại hội đảng bộ xã đề ra, xây dựng địa phương ổn định, phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Lê Hà