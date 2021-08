Cải cách hành chính - Đột phá để phát triển: Bài 3 - Hướng đến mục tiêu top 10 của cả nước

Nguyễn Tuấn Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Tăng cường công tác phối hợp, giải quyết hiệu quả thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân Để thực hiện hiệu quả các giải pháp cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giải quyết hiệu quả thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, công dân. Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thường xuyên đôn đốc các đơn vị xây dựng quy trình nội bộ giải quyết của từng TTHC theo các quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh để thiết lập quy trình điện tử lên hệ thống thông tin điện tử một cửa theo quy định. Cùng với việc theo dõi quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC, trung tâm cũng tăng cường giám sát để các cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC theo đúng quy chế phối hợp, bảo đảm tiến độ, thời hạn trả kết quả cho tổ chức, công dân; thường xuyên thông tin, trao đổi với các cơ quan, đơn vị về những hồ sơ TTHC sắp hết hạn giải quyết để có giải pháp xử lý kịp thời. Xác định việc ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những giải pháp quan trọng, trung tâm luôn chú trọng phát triển các phần mềm ứng dụng đồng bộ, hiện đại để giải quyết TTHC khoa học, nhanh chóng, chính xác như: triển khai thanh toán phí, lệ phí cho tổ chức, công dân qua hệ thống thanh toán trực tuyến; thu phí, lệ phí bằng biên lai điện tử; 100% hồ sơ TTHC được số hóa điện tử khi tiếp nhận... Qua đó, bảo đảm việc giải quyết TTHC được thực hiện công khai, minh bạch trên môi trường mạng và xác định rõ trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết TTHC. Do thực hiện tốt công tác phối hợp nên hằng năm tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng và trước hạn cho tổ chức, cá nhân đạt tỷ lệ cao (trên 99%). Đối với số ít hồ sơ TTHC quá hạn, trung tâm gửi văn bản đôn đốc, nhắc nhở và đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo việc giải quyết hồ sơ đúng thời gian, đồng thời phải có văn bản xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả gửi tổ chức, cá nhân theo quy định. Cần thực hiện tốt 8 lĩnh vực nội dung PAPI đo lường Những năm qua, Thanh Hóa liên tục nằm trong nhóm các tỉnh có chỉ số trung bình cao của cả nước về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Tuy nhiên, chỉ số này không ổn định qua các năm. Năm 2015 xếp thứ 9 cả nước, năm 2016 xếp thứ 27, năm 2017 xếp thứ 20, năm 2018 xếp thứ 11, năm 2019 xếp thứ 28, năm 2020 xếp thứ 26. Thanh Hóa có một số chỉ số thành phần giảm điểm nhiều năm liên tục nhưng chưa được khắc phục. Kết quả khảo sát PAPI thông qua người dân tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh cho thấy, muốn cải thiện chỉ số PAPI, chính quyền các cấp cần tiếp tục nỗ lực trong công tác quản lý, điều hành, cung ứng dịch vụ công để người dân hài lòng hơn với hiệu quả quản trị và hành chính công ở cả 8 lĩnh vực nội dung mà PAPI đo lường. Người dân cũng kỳ vọng sẽ có nhiều cơ hội được tham gia vào quá trình ra quyết định ở địa phương và mong muốn tỉnh triển khai mạnh mẽ lĩnh vực quản trị điện tử để người dân có thể tương tác trực tuyến với chính quyền khi cần thông tin, chính sách hoặc sử dụng dịch vụ công. Nâng cao đạo đức công vụ và tinh thần phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ cũng là một trong những giải pháp quan trọng cần thực hiện. Cùng với trách nhiệm giải trình, cán bộ, công chức cần tìm hiểu kỹ những vấn đề người dân chưa hài lòng để ưu tiên giải quyết. Tỉnh cũng cần kiểm soát tốt tham nhũng trong khu vực công; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân; cung ứng dịch vụ công đầy đủ, bảo đảm tiện lợi cho người sử dụng. (Lược trích ý kiến của bà Đỗ Thanh Huyền, chuyên gia phân tích chính sách công của Chương trình phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam tại hội nghị trao đổi các giải pháp nâng cao chỉ số PAPI của Thanh Hóa). Phải tiếp tục giảm bớt thời gian thực hiện thủ tục hành chính Tôi thấy còn một bộ phận nhỏ cán bộ, công chức Nhà nước chưa tập trung cao độ để giải quyết công việc hỗ trợ doanh nghiệp, nhũng nhiễu trong khâu cải cách thủ tục hành chính, kéo dài thời gian thực hiện hồ sơ pháp lý, dự án, dẫn đến làm cho doanh nghiệp khó khăn. Nguyên nhân chính tôi nghĩ là do các bước quy định thời gian để thực hiện hồ sơ vẫn còn hơi dài. Trong khi ta đã thực hiện số hóa, nhưng vì quy định dài, có những lúc quy định 15 ngày, thậm chí 30 ngày, vì vậy mà doanh nghiệp muốn nhanh, muốn rút gọn thời gian thì cũng có thể xảy ra những chuyện tiêu cực. Khi doanh nghiệp nộp hồ sơ rồi thì chuyên viên phát hiện thấy hồ sơ có điểm sai, nhưng cũng có thể để đến hạn thời gian cuối cùng thì mới trả lại cho doanh nghiệp bổ sung, điều chỉnh, như thế thì cứ “đá đi đá về” rất gay. Trong công tác giải phóng mặt bằng, hiện có rất nhiều dự án thi công rất chậm trễ do công tác bàn giao đất sạch cho nhà đầu tư chậm. Vòng đời dự án thì có hạn, nếu dự án bị kéo dài doanh nghiệp phải gánh chịu thất thoát rất nhiều. Qua đây tôi đề nghị tỉnh chỉ đạo sát hơn và để thực hiện đúng Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (Lược trích ý kiến phát biểu của ông Cao Tiến Đoan - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tại Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII) Dương Thị Thúy, Trưởng Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ: Kiểm tra, rà soát các tiêu chí, tiêu chí thành phần thấp điểm để khắc phục Năm 2020, Thanh Hóa có sự thay đổi vượt bậc trên bảng xếp hạng của cả nước về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) và chỉ số hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước. Nhiều nội dung, lĩnh vực CCHC có điểm số tăng như công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy; hiện đại hóa hành chính... Đây chính là động lực quan trọng để Thanh Hóa đề ra mục tiêu phấn đấu nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước vào năm 2025. Để thực hiện được mục tiêu này, các ban, sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã cần thực hiện đồng bộ cả 6 nội dung CCHC, trong đó tập trung triển khai hiệu quả “Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021–2030” và khâu đột phá về “Đẩy mạnh CCHC, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫp” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Kiểm tra, rà soát, đối chiếu các tiêu chí, tiêu chí thành phần thấp điểm thuộc phạm vi, lĩnh vực, trách nhiệm của đơn vị, địa phương mình để xác định nhiệm vụ, giải pháp khắc phục. Niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, công khai kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định, đồng thời đẩy mạnh tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Cùng với đó, cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước. Sở Nội vụ sẽ thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực hiện để tham mưu cho UBND tỉnh đưa ra giải pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.