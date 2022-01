Các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021

Sau khi chuyển giao một số tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) về các địa phương, từ tháng 9-2021, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh có 132 đảng bộ, chi bộ cơ sở. Năm 2021, tất cả các TCCSĐ trong Đảng bộ Khối đã cùng nỗ lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Năm 2021, Công ty Điện lực Thanh Hóa hoàn thành tất cả các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao.

Nhìn lại một năm nhiều khó khăn và thách thức do đại dịch COVID-19 ảnh hưởng toàn diện tới tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; song 90 đơn vị trong khối cơ quan và 42 đơn vị trong khối doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối đã linh hoạt đổi mới, sáng tạo, tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn; đồng thời làm tốt công tác tổ chức thực hiện, góp phần cùng cả tỉnh đạt kết quả cao trên các lĩnh vực.

Các TCCSĐ trong các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND, UBND tỉnh thực hiện hiệu quả công tác tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Trên cơ sở triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, các TCCSĐ trong khối cơ quan quản lý Nhà nước đã tập trung chỉ đạo hoàn thành 13.140/13.158 công việc được UBND tỉnh giao (tăng 33% so với năm 2020). Tại Sở Thông tin và Truyền thông, bám sát các chương trình, kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đảng bộ sở đã ban hành 3 nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay, sở đã triển khai xây dựng hệ thống phòng họp không giấy tờ tại 19 đơn vị; kết nối 590 điểm cầu học, họp trực tuyến trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước; triển khai thí điểm chuyển đổi số tại một số xã thuộc các huyện: Nga Sơn, Hà Trung, Như Thanh; triển khai hiệu quả trung tâm điều hành thông minh phục vụ công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các sở, ban, ngành cấp tỉnh; kết nối đồng bộ, hiện đại Cổng dịch vụ công của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia...

Trong khi đó, các đảng bộ trong các đơn vị trường học, bệnh viện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và người lao động vừa nâng cao chất lượng đào tạo, khám, chữa bệnh, vừa chủ động tham mưu, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tổng kết công tác năm 2021, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa là một trong những đơn vị đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; công tác đào tạo, tuyển sinh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đặc biệt, phải nói đến tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với tình hình phòng, chống dịch COVID-19. Trường cũng đã cử gần 1.000 lượt cán bộ, giáo viên, sinh viên hỗ trợ 3 huyện, thị xã, thành phố và Bệnh viện Đa khoa tỉnh xét nghiệm SARS-CoV-2, góp phần chung tay cùng cả tỉnh phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh. Năm 2021, đảng bộ đã kết nạp được 26 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển Đảng chính thức cho 5 đồng chí; cử 150 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Trên “mặt trận” kinh tế, 42 TCCSĐ trong doanh nghiệp, khu công nghiệp, văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”. Nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thích ứng với tình hình mới được triển khai phù hợp với từng đơn vị, nhờ vậy kết quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong năm đạt kết quả tốt. Các TCCSĐ hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tổ chức tín dụng, bảo hiểm tập trung chỉ đạo giảm lãi suất, cơ cấu lại thời hạn trả nợ hỗ trợ cho khách hàng bị ảnh hưởng do dịch, bệnh COVID-19. Tổng nguồn vốn huy động và dư nợ cho vay đều tăng so với cùng kỳ, tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn đều ở mức giới hạn cho phép. Trong khi đó, tổng doanh thu của 27 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, xây dựng, nông nghiệp ước đạt trên 35.000 tỷ đồng; thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, chế độ, chính sách cho người lao động, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 15.854 lao động; thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,6 triệu đồng, cao hơn so với năm 2020 là 1,6 triệu đồng/người/tháng.

Việc thực hiện trách nhiệm xã hội được các doanh nghiệp hưởng ứng tích cực. Năm 2021, các doanh nghiệp trong khối đã quyên góp, ủng hộ hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở, các công trình phúc lợi xã hội, giúp đỡ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn... Trong đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong khối đã ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh, hỗ trợ tiêu thụ nông sản của Nhân dân các tỉnh gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Như tại Công ty Điện lực Thanh Hóa, năm vừa qua, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao đều hoàn thành tốt. Điện thương phẩm năm 2021 đạt 6.536,14 triệu kWh tăng trưởng 13,54% so với năm 2020, đạt 106,7% so kế hoạch giao đầu năm và bằng 98,66% so với kế hoạch giao điều chỉnh. Tổn thất điện năng năm 2021 kế hoạch tổng công ty giao 5,12%, công ty thực hiện đạt 4,82%, giảm 0,3% so với kế hoạch và 0,82% so với cùng kỳ. Các hoạt động tháng tri ân khách hàng năm 2021 được tổ chức với thông điệp “Đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19”, tạo được sự gắn kết, thiết thực, hướng trực tiếp vào việc hỗ trợ, giúp đỡ người dân, doanh nghiệp, khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Thành tích của mỗi đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ đã góp phần tạo nên thành tích chung của toàn Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2021 của UBND tỉnh, đó là “Năm thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh”. Đồng thời, đây cũng có thể xem là “đòn bẩy” cho những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 trước mắt.

Bài và ảnh: Nguyễn Mai