WHO phê chuẩn phương pháp đầu tiên xét nghiệm nhanh, chính xác cho bệnh lao

Theo thông báo ngày 5/12, WHO cho biết xét nghiệm do công ty Cepheid của Mỹ phát triển, có khả năng phát hiện vi khuẩn gây bệnh lao trong mẫu đờm chỉ trong vài giờ.

Xpert MTB/RIF Ultra có thể xác định được các chủng vi khuẩn kháng thuốc. (Nguồn: MSF)

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa chính thức phê duyệt phương pháp chẩn đoán nhanh và chính xác Xpert MTB/RIF Ultra cho bệnh lao - căn bệnh cướp đi mạng sống của 1,25 triệu người trên thế giới vào năm ngoái.

Không chỉ vậy, Xpert MTB/RIF Ultra còn có thể xác định được các chủng vi khuẩn kháng thuốc, giúp các bác sỹ đưa ra phác đồ điều trị hiệu quả hơn.

Việc WHO phê duyệt xét nghiệm này đánh dấu cột mốc quan trọng trong nỗ lực đẩy mạnh chẩn đoán và điều trị bệnh lao trên toàn cầu.

Bằng cách cung cấp một công cụ chẩn đoán nhanh, chính xác và dễ sử dụng, WHO hy vọng sẽ giúp các quốc gia, đặc biệt là những nước có gánh nặng bệnh lao cao, tăng cường khả năng phát hiện và điều trị bệnh nhân sớm, từ đó hạn chế sự lây lan của bệnh và giảm thiểu số ca tử vong.

Theo báo cáo mới nhất của WHO, số ca mắc bệnh lao mới trên toàn cầu đã tăng lên mức cao kỷ lục vào năm 2023, với khoảng 8,2 triệu người mắc bệnh - con số cao nhất kể từ khi căn bệnh này được theo dõi và giám sát vào năm 1995.

Năm quốc gia gồm Ấn Độ, Indonesia, Trung Quốc, Philippines và Pakistan chiếm hơn một nửa số ca bệnh lao toàn cầu, trong đó riêng Ấn Độ chiếm 1/4 số ca mắc.

WHO cho biết với 1,25 triệu ca tử vong do bệnh lao, căn bệnh này có thể đã trở lại là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới do một tác nhân truyền nhiễm duy nhất, sau ba năm bị dịch COVID-19 thay thế./.

