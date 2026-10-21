Visit Vietnam giới thiệu giải pháp du lịch ứng dụng AI tại ITB Asia 2026

Lần đầu tiên được giới thiệu ra thị trường quốc tế tại Hội chợ Du lịch Quốc tế ITB Asia 2026 (Singapore), Visit Vietnam mang đến giải pháp du lịch ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hỗ trợ du khách khám phá điểm đến, cá nhân hóa hành trình và kết nối dịch vụ trên cùng một ứng dụng. Hướng tới trở thành ứng dụng du lịch quốc gia, Visit Vietnam kỳ vọng góp phần nâng cao trải nghiệm khám phá Việt Nam, đồng thời mở rộng kết nối giữa hệ sinh thái du lịch trong nước với thị trường quốc tế.

Visit Vietnam, thuộc hệ sinh thái du lịch số quốc gia do Sun Group phát triển và vận hành, được bảo trợ bởi Chính phủ, đồng hành cùng Bộ Văn Hoá Thể Thao và Du Lịch và Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) sẽ chính thức hiện diện tại Hội chợ Du lịch Quốc tế ITB Asia 2026, diễn ra từ ngày 21 đến 23/10 tại Sands Expo & Convention Centre, Singapore. Là một trong những sự kiện giao thương du lịch B2B hàng đầu châu Á, ITB Asia quy tụ các đơn vị triển lãm, nhà mua hàng và những doanh nghiệp chủ chốt trong các lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, du lịch doanh nghiệp và du lịch hội nghị, khen thưởng, hội thảo, triển lãm (MICE).

Việc tham gia sự kiện đánh dấu bước tiếp cận đầu tiên của Visit Vietnam với mạng lưới đối tác du lịch quốc tế, tạo cơ hội giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm cơ hội hợp tác và kết nối các dịch vụ du lịch Việt Nam với hệ thống phân phối tại nước ngoài.

Nền tảng ứng dụng AI trong khám phá và lập kế hoạch hành trình

Visit Vietnam tích hợp các tính năng AI nhằm cá nhân hóa trải nghiệm du lịch, từ khám phá điểm đến đến lập kế hoạch và đặt dịch vụ. Bảng tin du lịch Travel Feed gợi ý điểm đến, địa điểm ăn uống và trải nghiệm dựa trên hành vi sử dụng ứng dụng, giúp người dùng khám phá những lựa chọn phù hợp với sở thích. Trong khi đó, trợ lý du lịch AI Trip Planner cho phép du khách tương tác qua hội thoại để tìm kiếm thông tin, nhận tư vấn và xây dựng lịch trình cá nhân hóa chỉ trong vài phút. Ngay trong cuộc hội thoại, người dùng cũng có thể tiếp tục lựa chọn và đặt dịch vụ, kết nối liền mạch các bước từ tìm kiếm cảm hứng đến lên kế hoạch cho chuyến đi.

Visit Vietnam thuộc hệ sinh thái du lịch số quốc gia do Sun Group phát triển và vận hành.

AI đang từng bước thay đổi cách du khách tìm kiếm thông tin, lựa chọn điểm đến và chuẩn bị cho chuyến đi. Thông qua tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên, du khách có thể tìm kiếm gợi ý, tham khảo thông tin và xây dựng lịch trình dựa trên sở thích, ngân sách, thời gian và mục đích chuyến đi. Công nghệ này cũng mở ra khả năng cá nhân hóa trải nghiệm, giúp người dùng tiếp cận những lựa chọn phù hợp với nhu cầu riêng.

Đối với một điểm đến đa dạng về cảnh quan, văn hóa và trải nghiệm như Việt Nam, việc ứng dụng AI có thể hỗ trợ du khách khám phá nhiều lựa chọn hơn, từ các địa danh nổi tiếng đến ẩm thực và những trải nghiệm mang bản sắc địa phương. Bên cạnh khả năng cung cấp thông tin, việc kết nối các bước khám phá, lập kế hoạch và đặt dịch vụ cũng ngày càng quan trọng trong việc tạo nên hành trình thuận tiện cho du khách.

Kết nối hệ sinh thái du lịch Việt Nam với thị trường quốc tế

Tại ITB Asia 2026, Visit Vietnam sẽ đồng hành cùng hệ sinh thái du lịch Sun Group nhằm giới thiệu các sản phẩm từ hàng không, lưu trú, nghỉ dưỡng đến vui chơi giải trí tại Việt Nam. Đây là cơ hội kết nối các sản phẩm du lịch trong nước với mạng lưới doanh nghiệp lữ hành, nhà mua hàng và đối tác quốc tế, thúc đẩy hợp tác và mở rộng kênh phân phối tại các thị trường trọng điểm.

Phú Quốc đang hình thành năng lực phục vụ du lịch MICE.

Nổi bật trong danh mục giới thiệu là Phú Quốc, điểm đến sở hữu hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, từ nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đến các sản phẩm dành cho khách MICE. Hướng tới APEC 2027, việc tăng cường kết nối thương mại và quảng bá tại các sự kiện quốc tế như ITB Asia góp phần mở rộng mạng lưới đối tác, đưa các sản phẩm du lịch tại đảo Ngọc đến gần hơn với các thị trường khách tiềm năng.

Sau dấu mốc giới thiệu tại ITB Asia 2026, Visit Vietnam dự kiến tổ chức sự kiện ra mắt chính thức tại Phú Quốc vào cuối năm 2026. Đây là bước tiếp theo trong lộ trình phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường, với Hàn Quốc là thị trường quốc tế trọng điểm được ưu tiên trong giai đoạn đầu.

Sun Group và Visa đã ký kết hợp tác chiến lược toàn diện vào tháng 9/2026.

Sự hiện diện tại ITB Asia 2026 cũng diễn ra trong bối cảnh Sun Group và Visa triển khai các định hướng hợp tác chiến lược toàn diện, theo thỏa thuận ký kết vào tháng 9/2026. Hai bên hướng tới phối hợp trong quảng bá điểm đến, phát triển du lịch số và tăng cường tiếp cận du khách quốc tế.

Với mạng lưới toàn cầu và năng lực trong lĩnh vực thanh toán số, Visa mang đến cơ hội mở rộng kết nối với các thị trường khách quốc tế. Sự hợp tác giữa hai bên hướng tới khai thác thế mạnh của mỗi bên nhằm hỗ trợ hoạt động quảng bá du lịch và nâng cao trải nghiệm của du khách tại Việt Nam.

Tùng Dương