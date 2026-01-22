Vinamilk đồng hành cùng 1.600 kỳ thủ tại giải cờ vua học sinh báo thiếu niên tiền phong và nhi đồng

Giải Cờ vua học sinh Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) toàn quốc năm học 2025 – 2026 khép lại với những màn tranh tài sôi nổi của hơn 1.600 kỳ thủ nhí. Góp mặt trong hành trình này, Vinamilk tiếp tục thể hiện nỗ lực dài hạn của doanh nghiệp trong việc chăm sóc thế hệ tương lai thông qua các sân chơi học thuật, thể thao và trí tuệ.

Cách đây 4 năm, Trương Chí Hùng – học sinh lớp 9B Trường Trung học Vinschool Times City – vô tình chơi thử một ván cờ vua cùng bạn bè. Sự thích thú với những nước đi đòi hỏi tư duy và sự kiên nhẫn đã giúp em gắn bó với bộ môn này và trở thành thành viên của Câu lạc bộ Kiện Tướng Tương Lai. Khi biết tin về Giải Cờ vua Học sinh Báo TNTP&NĐ, Hùng đăng ký tham gia với mong muốn được cọ xát, học hỏi từ những kỳ thủ nhí mạnh khắp cả nước.

Giữa không khí thi đấu căng thẳng nhưng đầy hào hứng của một sân chơi trí tuệ, Hùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện ân cần của những hộp sữa Vinamilk. “Bất ngờ như gặp một người bạn thân quen! Cảm ơn Vinamilk đã đồng hành cùng giải đấu này để tạo ra sân chơi bổ ích, cho các bạn cùng đam mê cờ vua được gặp gỡ, học hỏi và trưởng thành”, Hùng chia sẻ trong giờ nghỉ giữa các ván đấu.

Giải Cờ vua Học sinh Báo TNTP&NĐ toàn quốc năm học 2025-2026 thu hút hơn 1.600 vận động viên nhí tham dự (Ảnh: TNTP&NĐ).

Bên cạnh các cuộc thi thể thao, Giải Cờ vua Học sinh là một trong những giải đấu trí tuệ mà Báo TNTP&NĐ đã duy trì tổ chức nhiều năm qua và nhận được sự ủng hộ rộng rãi của toàn xã hội. Giải đấu nhằm phát triển phong trào tập luyện và thi đấu các môn thể thao trí tuệ nói chung, môn cờ vua nói riêng trong trường học. Thông qua giải đấu, Ban tổ chức cũng mong muốn góp phần nâng cao thể chất, phát triển trí tuệ và tìm kiếm tài năng cho thể thao nước nhà.

Riêng năm học 2025-2026, Giải Cờ vua Học sinh Báo TNTP&NĐ đã thu hút gần 3.000 vận động viên, là học sinh các cấp từ mầm non đến trung học cơ sở cả nước tham dự. Trong đó, Giải toàn quốc tổ chức tại Hà Nội thu hút 1.600 kỳ thủ. Sau một ngày tranh tài sôi nổi, 198 em đã được vinh danh với những màn thi đấu ấn tượng và nghiêm túc.

“Giải đấu không chỉ là sân chơi bổ ích dành cho học sinh mà còn là môi trường giúp các em rèn luyện ý chí, nâng cao kỹ năng, vượt qua chính mình và nuôi dưỡng niềm đam mê với bộ môn cờ vua”, Phó Tổng biên tập Thường trực Báo TNTP&NĐ Phan Việt Hùng - Phó trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh.

Môn cờ vua đang phát triển mạnh tại các địa phương nhờ khả năng rèn luyện tư duy, sự tập trung và bản lĩnh cho trẻ nhỏ từ sớm (Ảnh: TNTP&NĐ).

Cũng theo ông, cờ vua đang phát triển mạnh mẽ tại nhiều địa phương, trở thành lựa chọn được nhiều gia đình quan tâm bởi khả năng rèn luyện tư duy, sự tập trung và bản lĩnh cho trẻ em từ sớm.

“Trong bối cảnh đó, sự tham gia của các doanh nghiệp lớn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và nâng cao chất lượng các sân chơi dành cho thiếu nhi. Là một đơn vị đã đồng hành cùng với Báo TNTP&NĐ trong rất nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa, Vinamilk không chỉ hỗ trợ về nguồn lực mà còn thể hiện sự quan tâm bền vững đến thế hệ tương lai”, ông Hùng nói.

Các kỳ thủ nhí tranh thủ nạp năng lượng giữa giờ thi đấu (Ảnh: TNTP&NĐ).

Chia sẻ thêm về việc này, ông Đỗ Thanh Tuấn – Giám đốc Đối ngoại Vinamilk – khẳng định, việc đồng hành cùng các giải đấu không dừng lại ở mục đích tạo ra các sân chơi, mà còn xuất phát từ sứ mệnh chăm sóc cho thế hệ tương lai mà doanh nghiệp đã theo đuổi suốt 50 năm qua. Với nền tảng dinh dưỡng vững chắc, những trận thi đấu thể thao hay trí tuệ sẽ góp phần giúp các em phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần.

Khép lại mùa giải năm học 2025-2026, đã có 198 vận động viên được vinh danh. Đây sẽ là động lực khuyến khích các em tiếp tục phấn đấu để tiến xa hơn trong tương lai (Ảnh: TNTP&NĐ).

Nổi bật là tại cuộc thi Robotacon WRO, Vinamilk góp phần cùng nhiều đội tuyển Việt Nam giành các thứ hạng cao tại các sân chơi STEM robotics lớn nhất thế giới. Bên cạnh sân chơi học thuật, thể thao và trí tuệ, Vinamilk còn duy trì các chương trình dinh dưỡng bền bỉ như Sữa học đường, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam... để mọi trẻ em đều có cơ hội bình đẳng tiếp cận với các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng tốt nhất.

NL