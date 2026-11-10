Vietjet khuyến mãi 3 ngày vàng từ 10-12/11, giảm 25% vé Deluxe cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn

Mừng ngày đôi 11/11 và mùa lễ hội cuối năm, Vietjet dành tặng khách hàng chương trình khuyến mãi hấp dẫn với hàng triệu vé Eco chỉ từ 0 đồng cùng ưu đãi giảm 25% giá vé Deluxe trên khắp những hành trình kết nối châu Á và châu Âu.

Từ ngày 10/11 đến 23h00 ngày 12/11/2026 (GMT+7), hành khách có thể săn vé Eco chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) tại website www.vietjetair.com và ứng dụng Vietjet Air. Chương trình áp dụng cho tất cả đường bay trong nước và quốc tế, thời gian bay từ ngày 01/12/2026 đến 31/05/2027(* ).

Bên cạnh đó, khi đặt mua vé Deluxe và nhập mã VJDOM11 cho các đường bay nội địa với thời gian bay từ 1/3 đến 31/12/2027 và mã VJINT11 cho các đường bay quốc tế với thời gian bay từ 1/4 đến 31/12/2027 (* ), hành khách còn được giảm đến 25% giá vé tại website www.vietjetair.com và ứng dụng Vietjet Air.

Các đường bay mới của Vietjet như Hà Nội – Colombo (Sri Lanka), Hà Nội – Đài Nam (Đài Loan, Trung Quốc), TP.HCM - Chiang Mai (Thái Lan), Hà Nội/TP.HCM - Cebu, Clark (Philippines), TP. HCM/ Hà Nội – Maldives, Colombo (Sri Lanka) - Maldives, Đà Nẵng – Jakarta (Indonesia), Đà Nẵng – Osaka (Nhật Bản)... Sẵn sàng chào đón hành khách, mang đến thêm lựa chọn cho mùa du lịch cuối năm và các kỳ nghỉ trong năm mới, mở rộng cơ hội khám phá, giao lưu và hợp tác khu vực và thế giới.

Mỗi chuyến bay cùng Vietjet, hành khách sẽ có cơ hội thưởng thức các món ăn nóng tươi ngon đặc sắc ẩm thực Việt Nam và thế giới như Phở Thìn, Bánh mì Việt Nam, Cà phê sữa đá... được phục vụ bởi phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm trên tàu bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu. Các chương trình văn hoá, nghệ thuật đặc sắc trên độ cao 10.000 mét cũng là món quà Vietjet dành tặng hành khách của mình trên khắp các hành trình bay.

(*) Thời gian bay cụ thể tùy từng đường bay. Ưu đãi không áp dụng trong một số giai đoạn cao điểm. Vui lòng tham khảo chi tiết tại website và ứng dụng Vietjet Air.

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