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[ Xứ Thanh - Những góc nhìn] Tình yêu hoá đá bất tử

Hoàng Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Trên dãy Trường Lệ, Hòn Trống Mái vẫn nằm lặng lẽ, mặc cho thời gian và cảnh sắc đổi thay. Hai dáng đá tựa vào nhau, như thể chuyện tình năm xưa chưa bao giờ khép lại...

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