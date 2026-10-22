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Vì sao nghĩa quân chọn Ba Đình làm căn cứ chống Pháp?

Hoàng Sơn - Hoàng Nam
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(Baothanhhoa.vn) - Từ ba ngôi làng ở vùng đồng chiêm trũng Nga Sơn, căn cứ Ba Đình đã trở thành một trong những địa điểm tiêu biểu của phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX. Điều gì làm nên dấu ấn của căn cứ này, và vì sao tên gọi Ba Đình từ Thanh Hóa sau đó lại gắn với quảng trường lịch sử ở Thủ đô Hà Nội? Cùng khám phá những câu chuyện ít người biết về cuộc khởi nghĩa Ba Đình qua video của Báo Thanh Hóa.

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