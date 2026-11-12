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Vì sao câu nói của cô gái 19 tuổi sống gần 1.800 năm?

Tuấn Tú - Phạm Nam - Hoàng Sơn
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(Baothanhhoa.vn) - Gần 1.800 năm trước, cô gái 19 tuổi Triệu Thị Trinh ở đất Cửu Chân đã nói một câu mà đến nay người Việt vẫn nhắc: “Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ... chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp người”. Ít ai biết câu nói ấy không phải lời hô xung trận. Theo lời kể lưu truyền, đó là câu cô đáp lại khi bị khuyên lấy chồng, sống yên phận. Tập 3 của loạt “Truyền thuyết xứ Thanh” thuộc chuyên mục 1 Phút – Nghìn Năm kể lại hành trình từ lời từ chối ấy đến cuộc khởi nghĩa năm 248, và vì sao câu nói của Bà Triệu vẫn sống qua bao thế hệ.

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