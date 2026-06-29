U8 Thạch Thành khát khao đòi lại ngôi vương ở mùa giải thứ 5 tham dự
(Baothanhhoa.vn) - Hai lần bước lên ngôi vô địch cùng hai lần giành HCĐ sau 4 mùa giải tham gia, U8 Thạch Thành luôn được xem là một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất tại Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo và PTTH Thanh Hóa. Bước vào mùa giải lần thứ V năm 2026, đội bóng miền núi tiếp tục đặt ra mục tiêu rất rõ ràng: U8 chinh phục chức vô địch lần thứ ba, còn U10 quyết tâm giành huy chương.
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