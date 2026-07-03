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U10 Nông Cống kỳ vọng làm nên chuyện với nòng cốt Á quân mùa 2024

Hoàng Sơn - Khánh Linh CTV
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(Baothanhhoa.vn) - Thừa hưởng đội hình từng giành ngôi Á quân lứa tuổi U8 mùa giải năm 2024, U10 Nông Cống bước vào mùa giải năm nay với bộ khung giàu kinh nghiệm thi đấu. Sau hai năm tiếp tục được rèn luyện dưới sự dẫn dắt của Ban huấn luyện, các cầu thủ không chỉ phát triển về chuyên môn mà còn duy trì được sự gắn kết, ăn ý - nền tảng quan trọng để đội bóng hướng tới những mục tiêu cao hơn.

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