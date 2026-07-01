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[TRỰC TIẾP] Vòng bảng: U8 Ngọc Lặc vs U8 Huystar LQP

VH
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(Baothanhhoa.vn) - Trực tiếp trận đấu giữaU8 Ngọc Lặc và U8 Huystar LQP trong khuôn khổ Vòng bảng - Giải bóng đá Nhi đồng Báo và PTTH Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn.

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