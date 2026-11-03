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Taekwondo Thanh Hóa làm quen giáp điện tử mới, sẵn sàng chinh phục Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Hoàng Sơn - Mạnh Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Chỉ còn khoảng 20 ngày trước khi bước vào tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, đội tuyển Taekwondo Thanh Hóa đang tích cực hoàn thiện khâu chuẩn bị, đặc biệt là thích nghi với hệ thống giáp điện tử K2 lần đầu được áp dụng. Cùng lực lượng 12 võ sĩ và những gương mặt giàu kinh nghiệm, thầy trò HLV Nguyễn Văn Hùng hướng tới mục tiêu cải thiện thành tích, tìm kiếm những tấm HCV sau kỳ Đại hội chưa đạt được kỳ vọng năm 2022.

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