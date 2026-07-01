[SỐNG ĐẸP] Khoảng trời nhỏ cho em
(Baothanhhoa.vn) - Trong bệnh viện, có những ngày dài gắn với những lần thăm khám, những giờ chờ đợi và hành trình điều trị đầy thử thách. Thế nhưng, giữa không gian tưởng như chỉ có nỗi lo và sự mệt mỏi ấy, tiếng cười trẻ thơ vẫn cất lên từ những lớp học đặc biệt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Ở đó, các em không chỉ được học tập, vui chơi mà còn được tiếp thêm niềm tin, nghị lực. Một khoảng trời nhỏ bình yên giữa bệnh viện, nơi bệnh tật tạm lùi lại phía sau để tuổi thơ vẫn được tiếp tục với những sắc màu tươi sáng.
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