[SỐNG ĐẸP] Hạnh phúc của U Doanh
(Baothanhhoa.vn) - Mỗi sáng Chủ nhật, khi nhiều người còn tận hưởng ngày nghỉ, bà Trương Thị Doanh cùng các thành viên Câu lạc bộ Thiện nguyện Bỉm Sơn lại tất bật phân loại quần áo, nhu yếu phẩm và chuẩn bị những phần quà gửi đến người có hoàn cảnh khó khăn. Suốt 16 năm bền bỉ gieo yêu thương, người phụ nữ gần 70 tuổi đã âm thầm kết nối hàng nghìn thành viên, lan tỏa tinh thần sẻ chia đến khắp mọi miền. Với bà, hạnh phúc giản dị là được cho đi và tiếp tục vun đắp những điều tử tế mỗi ngày.
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