[REVIEW OCOP] Chiếu cói Quảng Phúc - Giữ hồn nghề truyền thống, nâng tầm sản phẩm địa phương
(Baothanhhoa.vn) - Không chỉ là nghề truyền thống lâu đời, chiếu cói Quảng Phúc ngày nay còn là sản phẩm đặc trưng của địa phương, góp phần nâng cao giá trị kinh tế từ nguồn nguyên liệu bản địa. Trong chương trình Review OCOP lần này, mời quý vị cùng khám phá sản phẩm chiếu cói của Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh và dịch vụ nông nghiệp Quảng Phúc, nay thuộc xã Quảng Ngọc tỉnh Thanh Hóa.
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